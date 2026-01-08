UNALM Admisión 2026: conoce las 17 modalidades de ingreso y los requisitos del proceso universitario

La UNALM fue tomada por los estudiantes. Foto: Facebook - Liliana Barboza

La Universidad Nacional Agraria La Molina vuelve a colocar su proceso de admisión en el centro de la agenda educativa, con una convocatoria orientada al ciclo académico 2026-I. La casa de estudios, reconocida por su especialización en áreas estratégicas para el país, dirige esta nueva etapa a estudiantes que buscan una formació3n universitaria pública con énfasis técnico y científico. El anuncio activa el interés de miles de postulantes que planifican su ingreso a la educación superior en un escenario de alta competencia.

El proceso se perfila como una alternativa concreta para jóvenes que culminaron la secundaria, así como para personas con trayectorias educativas diversas. La estructura de la convocatoria combina un examen general con un conjunto amplio de modalidades de ingreso, diseñadas para responder a distintos perfiles académicos, sociales y profesionales. Este enfoque busca ordenar el acceso y ofrecer rutas definidas según la situación de cada postulante.

Desde la propia universidad se subraya la importancia de respetar los plazos y los canales oficiales. “Las inscripciones estarán abiertas hasta el martes 20 de enero de 2026 y deberán realizarse de manera virtual a través del portal admisión.lamolina.edu.pe”, precisó la UNALM al detallar el cronograma del proceso. La evaluación principal se programó para el domingo 1 de febrero de 2026, fecha que concentra la expectativa de los inscritos.

Un proceso con fechas definidas y evaluación central

Uno de los principales atractivos será la “Visita Familiar Guiada por el Campus”, donde los asistentes podrán recorrer aulas, laboratorios, la biblioteca, el comedor y más espacios.

La convocatoria para el ciclo 2026-I establece un esquema claro que permite a los postulantes organizar su preparación. El examen de admisión se desarrollará en una sola jornada, con lineamientos que regulan el ingreso y la identificación de los participantes. La universidad indicó que el día de la evaluación solo se permitirá el acceso con el documento de identidad en físico, requisito indispensable para rendir la prueba.

Dentro de las disposiciones oficiales, la UNALM autorizó el uso del DNI vencido como documento válido. Esta medida busca evitar inconvenientes logísticos y asegurar la participación de quienes no renovaron el documento a tiempo. En situaciones específicas, como la ausencia del DNI, se acepta la copia del Certificado de Inscripción (C4). Ante casos de pérdida o robo, se permite presentar la copia de la denuncia policial correspondiente.

Para los postulantes extranjeros, las reglas también se encuentran definidas. El ingreso al campus se autoriza con carné de extranjería o pasaporte, según lo indicado por la universidad. Estas disposiciones forman parte del reglamento que rige el desarrollo del examen y que los aspirantes deben revisar con atención antes de la fecha programada.

Las 17 modalidades de ingreso disponibles

La Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más es un programa social exclusivo de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro.

El proceso de admisión 2026-I contempla un total de 17 modalidades de ingreso. Cada una responde a criterios específicos y apunta a garantizar el acceso de postulantes con trayectorias distintas.

1. Concurso Ordinario

2. Traslado Externo de otras universidades

3. Dos primeros puestos de colegios de Educación Secundaria

4. Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú y COAR

5. Estudiante que ha finalizado sus estudios de 4to año o esta cursando el 5to año de secundaria

6. Preseleccionado de Pronabec – Beca 18

7. Graduados o titulados universitarios

8. Ley N° 27277 – Víctimas de Terrorismo

9. Ley N° 29973 – Personas con Discapacidad

10. Ley N° 28036 – Promoción y Desarrollo del Deporte

11. Ley N° 28592 – Plan Integral de Reparaciones (PIR)

12. Bachilleratos en convenio con la UNALM

13. Convenio Andrés Bello

14. Becarios Extranjeros, Diplomáticos o funcionarios Internacionales Extranjeros

15. Diplomáticos o funcionarios Internacionales Peruanos

16. Convenio Centro Regional de Formación en Meteorología (CRFM)

17. Ingreso mediante el Centro de Estudios Preuniversitario de la UNALM.

Requisitos y consideraciones para los postulantes

Cada modalidad cuenta con requisitos propios que el postulante debe revisar antes de iniciar la inscripción. La universidad centraliza toda la información en su portal oficial, donde se detallan los documentos exigidos, los criterios de evaluación y los pasos del proceso. Este canal virtual funciona como la vía exclusiva para completar el registro y acceder a las indicaciones actualizadas.

El énfasis en la verificación de identidad durante el examen responde a la necesidad de asegurar la transparencia del proceso. La UNALM recordó que el cumplimiento de las disposiciones resulta obligatorio para todos los participantes, sin excepción. De este modo, la institución busca garantizar un desarrollo ordenado de la evaluación y un acceso regulado a sus vacantes.

Con esta convocatoria, la Universidad Nacional Agraria La Molina presenta un proceso de admisión estructurado, con múltiples opciones de ingreso y reglas claras. La atención ahora se concentra en la preparación de los postulantes y en el cumplimiento de los plazos establecidos para el ciclo académico 2026-I.