Perú

Exportaciones regionales se disparan: estas son las siete regiones que superaron a Lima y Callao en 2025

Mincetur reveló que 21 jurisdicciones aumentaron sus envíos al exterior entre enero y octubre, con avances de hasta 101% y una participación conjunta que ya alcanza el 85% del valor total comercializado en el país

Productos nacionales 'nostálgicos' incrementan su
Productos nacionales 'nostálgicos' incrementan su exportación. (Foto: El Peruano)

El comercio exterior en Perú muestra señales claras de dinamismo fuera de la capital. Las exportaciones regionales atraviesan uno de sus mejores momentos en los últimos años, impulsadas por una combinación de mayor demanda internacional, diversificación productiva y el protagonismo creciente de actividades como la agroexportación, la minería y los envíos no tradicionales. Así lo evidencia el más reciente Reporte Mensual de Comercio Regional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que analiza el desempeño de las regiones del Perú entre enero y octubre de 2025.

Durante el periodo analizado, el interior del país registró un crecimiento de 22% en exportaciones, el doble de lo reportado por Lima y Callao (11%). En total, 21 regiones incrementaron sus envíos al exterior, y siete de ellas alcanzaron niveles históricos, superando sus mejores registros previos. Este comportamiento ha permitido que las regiones concentren actualmente el 85% del valor total exportado, consolidando su peso dentro del comercio exterior.

Regiones que marcaron récords históricos en exportaciones

Perú honra al cacao y
Perú honra al cacao y chocolate cada 1 de octubre, fecha que impulsa la producción sostenible, la identidad cultural y la exportación de cacao fino. (Andina)

Uno de los datos más relevantes del reporte de Mincetur es el desempeño de regiones que lograron nuevos máximos históricos. San Martín lideró el crecimiento con un aumento de 101%, impulsado principalmente por el dinamismo del cacao, el café y el aceite de palma, productos que han ganado espacio en los mercados internacionales. Le siguieron Junín, con un avance de 71%, asociado a mayores ventas de minerales, así como de productos agrícolas como café y cacao.

En la sierra sur, Ayacucho registró un crecimiento de 44% y Pasco de 43%, ambos impulsados por el mayor valor de los envíos mineros. Puno, por su parte, aumentó sus exportaciones en 32%, gracias al buen desempeño del oro y el estaño, mientras que Madre de Dios creció 30%, con el oro y la castaña amazónica como principales productos. En el nororiente, Amazonas alcanzó un incremento de 55%, sustentado en las mayores ventas de café.

Además de estas siete regiones, otras también mostraron avances significativos. Cajamarca creció 68% por el aumento de las exportaciones de oro (+83%) y café (+54%). Huánuco avanzó 49%, Apurímac 47%, Lambayeque 41%, y Arequipa 20%, apoyada en minerales como oro y cobre. También destacaron La Libertad (+19%), Moquegua (+18%), Piura (+15%), así como Tumbes, Tacna, Huancavelica, Cusco, Áncash y Loreto, que cerraron el periodo con cifras positivas.

Agroexportación y minería impulsan el crecimiento regional

Los especialistas señalaron que el
Los especialistas señalaron que el Perú encabeza las exportaciones informales de oro en Sudamérica. Foto: difusión

El reporte también permite identificar los sectores que explican este avance. Entre enero y octubre de 2025, la agroexportación registró un crecimiento de 21%, con aportes desde todas las regiones naturales. En la selva, los envíos aumentaron 32%, impulsados por productos como café, cacao y castañas amazónicas. En la costa, el crecimiento fue de 18%, con cultivos de alto valor como arándano, uva, espárrago, mango y palta. En la sierra, las exportaciones agrícolas crecieron 14%, destacando la quinua y la tara.

El desempeño regional también estuvo marcado por la minería. En el sur, Apurímac lideró el crecimiento gracias al repunte de las exportaciones de cobre vinculadas a la operación de Las Bambas, una de las principales productoras del país. Arequipa y Moquegua mantuvieron una tendencia positiva por mayores envíos de cobre, oro y molibdeno, mientras que Puno consolidó sus exportaciones mineras con el oro y el estaño.

En el norte, todas las regiones incrementaron sus exportaciones. Lambayeque se vio impulsada por la fruta fresca, principalmente palta y arándano; La Libertad combinó mayores ventas de oro y fruta; y Piura creció gracias a la pota, el jet fuel y el mango. En la zona centro, además del avance de Junín, Ica fue la única región que registró una caída leve de 3,9%, explicada por una menor exportación de hierro.

En el oriente, el crecimiento fue más moderado, pero sostenido. Loreto aumentó sus envíos en 2%, principalmente por combustibles, mientras que San Martín, Amazonas y Madre de Dios consolidaron su papel como proveedores clave de productos agrícolas y forestales con demanda internacional.

Finalmente, el Mincetur destacó que, en el último año, Arequipa y Puno lideraron las exportaciones del interior, Ica sobresalió en envíos no minero-energéticos, y Piura se posicionó como una de las principales regiones en exportaciones no tradicionales y pesqueras, reflejando la diversidad de la oferta exportable regional y su creciente presencia en los mercados globales.

