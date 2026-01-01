Sismo en Lima de magnitud 4,2 se registró la mañana de hoy 1 de enero

De acuerdo con el reporte del IGP, la intensidad alcanzó el nivel III en Chilca, lo que corresponde a un movimiento leve percibido por algunas personas en reposo - IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4,2 en la escala de Richter este jueves 1 de enero de 2026 a las 11:28 horas. El movimiento telúrico se localizó a 27 km al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete, región Lima, con una profundidad de 68 km.

De acuerdo con el reporte del IGP, la intensidad alcanzó el nivel III en Chilca, lo que corresponde a un movimiento leve percibido por algunas personas en reposo, sin reportes de daños materiales ni personales hasta el momento. El epicentro se ubicó en las coordenadas -12,57 de latitud y -76,98 de longitud.

El sismo se originó en el mar, a 52 kilómetros al suroeste de Supe Puerto, y se percibió sobre todo en el litoral norte de Lima. Foto: composición Infobae Perú/123RF

La entidad recordó a la población la importancia de mantener la calma y revisar las rutas de evacuación ante este tipo de eventos. La información oficial fue difundida a través de la cuenta institucional del IGP.

Primer sismo del 2026 se registró en la región Ica, según el IGP

Durante la madrugada del jueves 1 de enero de 2026, Perú experimentó su primer sismo del año. El Instituto Geofísico del Perú informó que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,0 y su epicentro se ubicó a 70 km al oeste de San Juan, en la provincia de Nasca, región Ica. El evento sísmico se produjo a las 05:20 horas, con una profundidad de 32 km, latitud -15,26 y longitud -76,00.

La intensidad registrada fue de nivel III, lo que significa que el sismo fue percibido levemente por parte de la población local, sin ocasionar daños materiales ni personales según los reportes iniciales. El monitoreo permanente del IGP permite informar de manera oportuna a las autoridades y a la ciudadanía, facilitando la adopción de medidas preventivas.

Este primer sismo del año ocurrió apenas unas horas después de las celebraciones por Año Nuevo, recordando a la población la necesidad de estar siempre preparada ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos en el territorio nacional.

El Cinturón de Fuego del Pacífico y la actividad sísmica en Perú

El Cinturón de Fuego del Pacífico es una extensa franja geográfica que abarca las costas del océano Pacífico y se caracteriza por su intensa actividad sísmica y volcánica. En esta zona convergen varias placas tectónicas, lo que genera una alta frecuencia de terremotos y erupciones volcánicas en los países que la integran, entre ellos Perú.

La ubicación de Perú dentro de este cinturón explica la recurrencia de movimientos telúricos en su territorio. La interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana es responsable de la mayoría de los sismos registrados en la región, convirtiendo al país en uno de los más expuestos a fenómenos sísmicos en Sudamérica.

La vigilancia constante y la educación preventiva son acciones clave para reducir los riesgos asociados a los sismos. Los informes oficiales del IGP y las recomendaciones de las autoridades ayudan a fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a este tipo de desastres naturales.

La importancia de la mochila de emergencia

Ante la amenaza permanente de sismos en el país, contar con una mochila de emergencia se vuelve una medida imprescindible para la protección familiar. Esta mochila debe estar ubicada en un lugar accesible y lista para ser usada en caso de evacuación.

Entre los elementos básicos que debe contener se encuentran agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, pilas, botiquín de primeros auxilios, documentos de identidad, mascarillas, manta y ropa de abrigo. Tener estos insumos preparados facilita una respuesta rápida y eficiente en situaciones de emergencia, permitiendo cubrir necesidades básicas durante las primeras horas posteriores a un sismo.

Las autoridades recomiendan revisar y actualizar periódicamente el contenido de la mochila de emergencia, así como involucrar a todos los miembros de la familia en la elaboración del plan de acción. La prevención y la preparación son fundamentales para reducir los riesgos durante un evento sísmico.