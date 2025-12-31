Perú

¿Es constitucional la ley que dejaría a Mario Vizcarra fuera de carrera? Incluso el TC se contradice

JNE deberá decidir si aplica o no la Ley 30717 que impide que condenados por corrupción postulen incluso si han sido rehabilitados. El máximo intérprete no logró declararla inconstitucional, pero solo este año la ha inaplicado en 6 casos

Guardar
Mario Vizcarra y Martín Vizcarra
Mario Vizcarra y Martín Vizcarra en una actividad proselitista. Foto: Perú Primero

El candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, podría quedar fuera de carrera electoral si prospera la tacha en su contra por tener una sentencia firme por peculado, aunque ya cumplió su pena y pagó la reparación civil.

Este impedimento “perpetuo”, que acabaría con las aspiraciones de Vizcarra, fue introducido en 2018 con la Ley 30717. Con dicha norma se modificaron las leyes electorales para impedir que postulen los funcionarios que hayan sido condenados por “colusión, peculado o corrupción de funcionarios; aun cuando hubieran sido rehabilitadas”.

El impedimento causó controversia, por lo que fue cuestionado a través de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en 2020. Sin embargo, no se alcanzaron los 5 votos para declarar fundada la demanda, por lo que la norma quedó constitucionalizada.

Hermano del recién condenado a
Hermano del recién condenado a 14 años de prisión se refirió a distintos temas. | Perú Primero

La polémica: ¿Es constitucional o no la Ley 30717?

El debate había quedado zanjado, supuestamente, pero ese mismo año, ese mismo TC acogió el amparo de un candidato excluido de las Elecciones 2018 justamente porque fue sentenciado a 3 años de prisión suspendida por peculado. Inaplicaron en ese caso en concreto la Ley 30717 por haberse vulnerado el derecho a ser elegido toda vez que el impedimento se extendió más allá de la condena penal.

La nueva conformación de Tribunal Constitucional continuó con ese criterio de inaplicar en casos concretos la Ley 30717. Y es que los actuales magistrados también declararon inconstitucional la restricción para postular a condenados rehabilitados por terrorismo, que, dicen, es un delito más grave que los de corrupción de funcionarios.

Así, el actual TC inaplicó en 6 casos en concreto la Ley 30717, todas estas sentencias emitidas a lo largo de este 2025. Incluso, en los más recientes fallos los magistrados han exhortado al JNE que “ejerza sus competencias privilegiando el derecho fundamental a la participación política, y utilice los mecanismos jurídicos a su disposición, tales como el control difuso de constitucionalidad”.

“Su quehacer administrativo y jurisdiccional, tanto a nivel de los jurados electorales especiales (JEEs), como del JNE, debe orientarse a la convicción de que no es un ente que resuelve cuestiones de mera legalidad, sino que se erige como el garante del derecho fundamental a la participación política, contemplado en los artículos 2.17 y 31 de la Norma Fundamental”, dijo el TC.

Fallos del TC sobre la
Fallos del TC sobre la Ley 30717

Admiten tachas

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro I (JEE Lima Centro I) admitió una segunda tacha contra el candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, tras la regularización del pago de S/ 5.350 por parte de Luis Miguel Caya, aspirante aprista a la Cámara de Diputados.

El sustento principal de la tacha es la sentencia firme por peculado que recae sobre Mario Vizcarra, a quien se le atribuye incurrir en el impedimento recogido en el artículo 107 literal j) de la Ley Orgánica de Elecciones, que excluye a quienes han recibido condenas por ese tipo de delitos, aunque hayan sido rehabilitados. Esta objeción se apoya en la Ley 30717, la cual establece que funcionarios o servidores públicos condenados por colusión, peculado o corrupción, con sentencia consentida o ejecutoriada, no pueden postular a cargos de elección popular, incluso después de cumplir condena.

Al admitir la segunda tacha, el JEE Lima Centro I ordenó notificar al responsable legal de Perú Primero para que presente sus descargos en el transcurso del miércoles 31 de diciembre, advirtiendo que la resolución final se dará independientemente de la respuesta del partido.

Actualmente, existen otras dos tachas presentadas contra Mario Vizcarra, cada una fundamentada en la misma causa: la condena por peculado que pesa sobre el hermano del exmandatario Martín Vizcarra.

En este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá optar por aplicar estrictamente la prohibición contemplada en la Ley 30717 o adoptar el nuevo enfoque jurisprudencial propuesto por el Tribunal Constitucional.

Temas Relacionados

Mario VizcarraTribunal ConstitucionalJNEPerú PrimeroLey 30717peru-politica

Más Noticias

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

La ‘U’ cerrará esta etapa enfrentándose a Deportivo Wanka en la fecha 11. Conoce los escenarios en los que podría quedar primero en la tabla

¿Qué resultados necesita Universitario para

Tragedia en Gamarra a horas del Año Nuevo: menor fallece tras ser atropellado por camión blindado

El accidente ocurrió en una zona céntrica y concurrida de Gamarra, en medio de la intensa afluencia de familias y comercios por las compras previas a las celebraciones de fin de año

Tragedia en Gamarra a horas

Universidad Politécnica del Perú buscará captar a egresados de universidades no licenciadas en 2026

La estrategia de la Politécnica pasa por no perder del radar a los estudiantes de bajo rendimiento escolar, mientras recupera el “prestigio” de los egresados de universidades rechazadas por SUNEDU

Universidad Politécnica del Perú buscará

Así es como deberías recibir el Año Nuevo 2026, según recomendación de ChatGPT y Gemini de Google

Recibir el Año Nuevo 2026 con intención, orden y gratitud es la clave, según las recomendaciones de ChatGPT y Gemini, que proponen combinar tradición, bienestar y hábitos sostenibles para comenzar el año con energía renovada

Así es como deberías recibir

Choque de trenes en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias de la tragedia en Cusco que dejó un fallecido y más de 100 heridos

El accidente se produjo en el sector de Pampacahua, en la ruta ferroviaria entre Ollantaytambo y Machu Picchu, mientras las causas de la colisión aún son materia de investigación

Choque de trenes en Machu
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ruth Luque alerta sobre presunta

Ruth Luque alerta sobre presunta detención arbitraria de dos dateros señalados como extorsionadores

Choque de trenes en Machu Picchu: PCM evalúa sistemas de alerta y frenado automático para evitar nuevos accidentes ferroviarios

JEE rechaza de plano una tacha contra la candidatura de Keiko Fujimori

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará el Perú el 7 de enero del 2026

Marisol Pérez Tello acusa al JNE de excluir su plancha por falla digital en plena inscripción electoral

ENTRETENIMIENTO

Hugo García resalta la conexión

Hugo García resalta la conexión especial con la hija de Isabella Ladera: “Nos entendemos mejor que con su mamá”

Christian Cueva enfrenta a ‘La Mackyna’ con amenazas e insultos por comentarios sobre Pamela Franco

Las bodas de 2025: El año en que la farándula peruana se rindió ante el amor

Alejandra Baigorria en Suiza: el alto costo de vida la hace cambiar restaurantes por supermercado porque “todo está carísimo”

CristoRata asumirá pago de un mes a trabajadores despedidos tras polémica en hotel de Tarapoto

DEPORTES

¿Qué resultados necesita Universitario para

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

Pablo Ceppelini lanzó polémico comentario a jugador que Alianza Lima despidió: “Mereces un lugar donde te valoren”

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

FC Cajamarca apuesta por el talento con pasado en Alianza Lima para afrontar su primera temporada en la Liga 1

Eddie Fleischman criticó a Jorge Fossati por reclamar deuda a Universitario: “Nunca lo escuché preocupado porque le debían a trabajadores de la FPF”