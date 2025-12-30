Jaime Bayly reveló discusión con Silvia Núñez por supuesto gesto indebido hacia su exesposa: “Creyó que crucé un límite”

Jaime Bayly contó el momento más incómodo de la boda de su hija en emotiva columna. Infobae Perú / Captura: IG

La boda de Paola Bayly, hija mayor del escritor y conductor Jaime Bayly, se convirtió en mucho más que una celebración íntima en Nueva York. Lo que debía ser una noche marcada por el amor y la reconciliación familiar terminó revelando tensiones profundas, emociones contenidas y una discusión que evidenció que las heridas del pasado siguen presentes.

Todo este episodio fue narrado por el propio Bayly en su columna, titulada “La fiesta inolvidable”, donde expuso con franqueza uno de los momentos más incómodos que ha vivido en el ámbito personal.

El enlace matrimonial llamó la atención no solo por su carácter elegante y reservado, sino porque Paola Bayly había cuestionado duramente a su padre meses atrás, manifestando su cansancio por lo que consideraba una ausencia constante durante su vida. Según había contado el propio escritor, ella llegó incluso a enviarle un correo electrónico en el que expresaba su rechazo a seguir siendo tratada como su hija. Por ello, la invitación a la boda fue recibida por Jaime Bayly con sorpresa y una mezcla de expectativa y cautela.

Aun así, el conductor decidió asistir acompañado de su esposa Silvia Núñez y de la hija menor que tienen en común. De acuerdo con su relato, desde el inicio fueron tratados con respeto por la novia, quien se esforzó por protegerlos de cualquier situación incómoda. Bayly destacó que el cariño mostrado por su hija mayor durante la ceremonia y la posterior celebración fue genuino, y que incluso los incluyeron en un encuentro posterior en un club exclusivo, donde la fiesta continuó en un ambiente aparentemente armonioso.

Sin embargo, cuando la noche llegaba a su fin y el escritor se disponía a retirarse, ocurrió el episodio que marcaría el quiebre del clima cordial. Bayly contó que decidió despedirse de los familiares más cercanos de la novia, entre ellos Sandra Masías, su exesposa y madre de Paola. Primero abrazó a su hija mayor, le expresó cuánto la admiraba y el orgullo que sentía por verla feliz en una etapa tan importante de su vida. Luego, se acercó a su exesposa.

“Ocurrió entonces un incidente que agrió las cosas. Le dije a mi hija mayor que no me iría de la fiesta sin despedirme de su hermana, la novia, y de su madre, mi exesposa. Caminé hacia ellas, abracé a la novia, le dije cuán orgulloso estaba de ella, y enseguida abracé a mi exesposa y le dije que era una gran mamá, que la felicitaba y que, si quería venir a cenar con nosotros, estaba cordialmente invitada”, relató Bayly en su columna publicada en El Comercio.

Le reclamó por cruzar límites

Según explicó, mientras le susurraba esas palabras a Sandra Masías, ella habría dirigido una mirada incómoda hacia Silvia Núñez, con un gesto que evidenciaba disgusto o desaprobación. Aunque el intercambio fue breve y silencioso, fue suficiente para generar un profundo malestar en su esposa, quien no tardó en manifestarlo.

Al abandonar la celebración, Silvia Núñez se mostró visiblemente molesta. Bayly contó que le preguntó qué sucedía y recibió una respuesta tajante: “Porque todo fue falso”. En ese momento, optó por no confrontarla y guardó silencio, pero el conflicto no terminó ahí. Ya en el hotel, ambos bajaron al bar y retomaron la conversación, esta vez con mayor tensión emocional.

El escritor explicó que intentó defender la autenticidad de lo vivido durante la boda. “Argumenté que nada fue falso aquella noche: ni el amor de los novios, ni el genuino cariño de mi hija mayor por nosotros, ni la felicidad de los invitados”, señaló. Sin embargo, esa defensa no logró apaciguar el malestar de su esposa.

Jaime Bayly reveló discusión con Silvia Núñez por supuesto gesto indebido hacia su exesposa

La discusión se intensificó cuando Silvia Núñez sugirió que su esposo había cruzado un límite al despedirse de su exesposa. Según la interpretación de ella, Bayly habría susurrado algo indebido o subido de tono, lo que explicaría la reacción de Sandra Masías. Esa insinuación fue la que terminó de encender el conflicto.

“La discusión se tornó acalorada porque mi esposa sugirió que yo había arrullado algo indebido o subido de tono al oído de mi exesposa al despedirme de ella, y por eso mi exesposa la había mirado con disgusto, fastidio o reprobación a mi conducta de veterano donjuán que al parecer quería seducir a su esposa y a su exesposa en la misma fiesta”, escribió Bayly con ironía y autocrítica.

Ante esa acusación, el conductor negó rotundamente cualquier intención inapropiada. Aseguró que sus palabras fueron estrictamente cordiales, propias de una despedida en un contexto familiar cargado de emociones. No obstante, reconoció que el daño ya estaba hecho y que la noche, que había comenzado como una oportunidad para sanar viejas heridas, terminó marcada por reproches y desconfianza.

