Perú

Huevos blancos vs. huevos marrones: cuáles son más saludables

Los huevos representan una fuente asequible de proteínas, vitaminas y minerales para millones de peruanos

Los huevos se consumen fritos, sancochados, revueltos o en preparaciones más elaboradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Perú, los huevos ocupan un lugar destacado en la alimentación diaria por su versatilidad y su alto valor nutricional. Se consumen en desayunos, almuerzos y cenas, y forman parte de recetas tradicionales y platos modernos. Los huevos representan una fuente asequible de proteínas, vitaminas y minerales para millones de peruanos, y su consumo se adapta a diferentes preferencias culinarias, ya sea fritos, sancochados, revueltos o en preparaciones más elaboradas. Dentro del mercado, es común encontrar huevos blancos y huevos marrones, lo que genera dudas sobre cuál tipo resulta más saludable para incluir en la dieta.

Beneficios de los huevos blancos para la salud

Los huevos blancos contienen vitaminas del grupo B, como la B2 y la B12 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos blancos provienen, generalmente, de gallinas de plumaje claro, y son ampliamente comercializados en supermercados y bodegas. Nutricionalmente, los huevos blancos aportan proteínas de alto valor biológico, esenciales para la formación y reparación de tejidos. También contienen vitaminas del grupo B, como la B2 y la B12, necesarias para el metabolismo energético y el funcionamiento del sistema nervioso.

El contenido de minerales, como el hierro, fósforo y selenio, favorece la salud ósea y la función inmunológica. Además, los huevos blancos son una fuente importante de colina, nutriente vinculado al desarrollo cerebral y la memoria. Aportan grasas saludables, incluyendo ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que contribuyen al equilibrio lipídico. Su bajo contenido calórico permite que sean incorporados en dietas de control de peso, siempre que se preparen sin exceso de aceites o grasas añadidas.

Beneficios de los huevos marrones para la salud

Los huevos marrones se obtienen, por lo general, de gallinas de plumaje oscuro o rojizo. Estos huevos suelen asociarse con prácticas de producción más artesanales o de crianza al aire libre, aunque este no siempre es el caso. Desde el punto de vista nutricional, los huevos marrones ofrecen un perfil muy similar al de los huevos blancos. Proveen proteínas completas, vitaminas A, D y E, así como minerales como el zinc y el magnesio, fundamentales para el sistema inmunitario y la salud de la piel.

Los huevos marrones suelen asociarse con prácticas de producción más artesanales o de crianza al aire libre, aunque este no siempre es el caso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas personas perciben que los huevos marrones tienen un sabor más intenso o una yema de color más vivo, lo que suele atribuirse a la alimentación de las gallinas y no al color del cascarón. En ambos casos, el color de la cáscara no afecta el valor nutricional. Los huevos marrones, como los blancos, son ricos en antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que ayudan a proteger la visión y a reducir el riesgo de enfermedades oculares asociadas a la edad.

Huevos blancos y huevos marrones: cuáles son más saludables

La percepción de que los huevos marrones son más saludables que los blancos se basa, en gran medida, en factores culturales y comerciales, más que en diferencias reales de composición. Diversos estudios señalan que el valor nutricional de ambos tipos de huevo es prácticamente idéntico. El color de la cáscara se determina por la raza de la gallina y no influye en las propiedades del huevo ni en su aporte de proteínas, grasas, vitaminas o minerales.

Lo que puede variar es la alimentación de las gallinas y las condiciones de su crianza, lo que puede influir levemente en el perfil de algunos nutrientes, como los ácidos grasos omega-3. Sin embargo, estas diferencias no se asocian de forma directa al color de la cáscara, sino al tipo de dieta y manejo de las aves.

Por lo tanto, tanto los huevos blancos como los marrones constituyen opciones saludables para la dieta. La elección puede basarse en la preferencia personal, la disponibilidad y el precio en el mercado. Para aprovechar todos sus beneficios, se recomienda consumir huevos frescos, conservarlos adecuadamente y prepararlos de manera saludable.

