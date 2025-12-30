Detectan contratación irregular de 67 docentes y auxiliares en la UGEL Requena, en Loreto, según Minedu

El Ministerio de Educación detectó 67 servidores contratados irregularmente en la UGEL Requena, región Loreto, entre docentes y auxiliares de educación.

A lo largo de las últimas semanas, el Ministerio de Educación colocó bajo la lupa los procesos de contratación de personal en la región Loreto. El punto de atención fue la Unidad de Gestión Educativa Local de Requena, donde una revisión oficial reveló irregularidades en la selección de docentes y auxiliares. La información puso en primer plano la necesidad de reforzar los criterios de idoneidad profesional dentro del sistema público, con efectos directos en la prestación del servicio educativo.

El caso generó preocupación en la comunidad local, ya que la contratación de personal sin el perfil académico requerido abre interrogantes sobre la solidez del proceso formativo de miles de estudiantes. La verificación realizada por el sector permitió identificar 67 plazas ocupadas sin el cumplimiento de los requisitos mínimos. En el informe se describe que existen servidores contratados “que no cumplen con la formación académica requerida ni con los perfiles profesionales que se demanda para el cargo”.

En este escenario, el Ministerio de Educación comunicó que las instancias regionales y los organismos de control reciben la disposición de adoptar medidas correctivas inmediatas. La intervención apunta a corregir procedimientos y establecer responsabilidades administrativas, con especial énfasis en el respeto a la normativa vigente y en la transparencia de cada etapa del proceso.

Revisión del proceso en la UGEL Requena

La revisión alcanzó el cuadro de mérito de la Prueba Nacional y la etapa de evaluación de expedientes. En ese marco, el sector identificó a un grupo de docentes contratados que figura dentro de las plazas adjudicadas, pero sin acreditar el título profesional requerido. El informe precisa que parte de ese personal “no cuentan con el título de profesor o de licenciado en Educación, pese a que este documento es un requisito indispensable para ser contratado”.

La verificación permitió establecer diferencias entre quienes ocupan plazas por cuadro de mérito y quienes ingresaron por evaluación documental. En ambos grupos se identificaron casos sin título pedagógico o sin correspondencia entre la especialidad y el nivel educativo de la plaza. Esta situación se vincula de manera directa con la calidad del servicio brindado en las instituciones escolares de la zona.

El informe también incorporó observaciones sobre auxiliares de educación que no acreditan el perfil académico mínimo. Se advierte que parte de ese personal no culminó el sexto ciclo de estudios pedagógicos, requisito exigido para desempeñar el cargo dentro de las instituciones públicas.

La verificación técnica incluyó la clasificación de los casos detectados y la derivación de la información a las instancias correspondientes. El documento remite la relación de contratos observados a la Gerencia Regional de Educación, a la propia UGEL Requena y a los Órganos de Control Institucional, con el objetivo de iniciar procedimientos administrativos y declarar la nulidad de las contrataciones que no cumplen con la normativa.

Medidas dispuestas por las autoridades

Las autoridades del sector señalaron que la supervisión forma parte de las funciones de control y rectoría del sistema educativo. La directiva establece que las entidades regionales deben adoptar acciones inmediatas, identificar a los responsables de las irregularidades y aplicar sanciones en el marco de la legislación vigente. El énfasis recae en la rigurosidad de los requisitos y en la correcta validación de títulos, perfiles y especialidades.

En paralelo, el Ministerio de Educación reiteró su compromiso con el seguimiento permanente de los procesos de contratación en el país. La estrategia incluye asistencia técnica para las instancias descentralizadas, con el fin de fortalecer criterios de meritocracia y orden administrativo en cada convocatoria.

Las observaciones formuladas en Requena no solo describen un problema administrativo. También reflejan consecuencias en el proceso formativo de los estudiantes. El propio informe incluye la advertencia de que la contratación sin el perfil adecuado “lo cual afecta el proceso de formación de nuestros estudiantes”. Esta frase resume el impacto que un procedimiento irregular puede generar dentro del aula y en el desarrollo educativo de la población escolar.

Directores, docentes y familias siguen con atención el desarrollo de las acciones de control. La expectativa gira en torno al reemplazo oportuno de las plazas observadas y a la implementación de filtros más estrictos en futuras convocatorias. La revisión impulsada por el sector educativo marca un punto clave para reforzar la idoneidad profesional y la correcta asignación de responsabilidades dentro del sistema público.