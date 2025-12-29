Perú

La Tinka del 28 de diciembre de 2025: todos los ganadores del último sorteo

Como cada domingo, se informan los resultados ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los ganadores del sorteo 1259

Guardar
El premio mayor de la
El premio mayor de la Tinka se llama Pozo Millonario (Infobae/Jovani Pérez)

¿Participaste en el sorteo de La Tinka y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar los ganadores de su último sorteo y descubra si obtuvo alguno de los premios millonarios.

Fecha del sorteo: domingo 28 de diciembre de 2025.

Número del sorteo: 1259.

Resultados: 6 13 31 22 11 16 y 19.

Cuándo se juega la Tinka

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, cada domingos y los miércoles.

Los números ganadores se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Se cuentan 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, siempre y cuando éste sea mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el premio es mayor al millón de soles, tendrás hasta 90 días para ir por el dinero. En el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

Por qué centrarse sólo en premios grandes reduce tus chances en La Tinka

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centrarse solo en premios grandes reduce tus chances de ganar en La Tinka porque los grandes pozos suelen atraer a un mayor número de jugadores, lo que incrementa la competencia y la probabilidad de que haya más ganadores compartiendo el premio.

Esto significa que aunque ganes, es más probable que tengas que dividir el premio con otros ganadores, disminuyendo el monto neto que recibes.

Además, enfocarse exclusivamente en grandes premios puede llevar a expectativas poco realistas y a jugar de manera irracional o a gastar más dinero en boletos, sin aumentar realmente las probabilidades de ganar.

En La Tinka, la probabilidad de ganar el premio mayor es muy baja (1 entre 8 millones aproximadamente) y tener más jugadores compitiendo para grandes pozos hace que la posibilidad de compartir el premio aumente.

Por eso, cuando los pozos están muy altos, más personas juegan y la competencia es mucho mayor. Además, el premio mayor está sujeto a una retención del 10% en impuestos, por lo que ganar no siempre implica recibir el total del monto anunciado.

¿Cómo se juega La Tinka?

Como cada domingo, se llevó
Como cada domingo, se llevó a cabo un sorteo de La Tinka (Pixabay)

Para jugar Tinka se debe de entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de cinco soles.

El siguiente paso en el juego es elegir seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la apuesta.

Puedes elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción "Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.

Si existe un error a la hora de elegir la combinación, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números de la jugada, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)
¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El premio más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, ganado por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo afortunado fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

Temas Relacionados

La TinkaGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Qué se celebra el 29 de diciembre en el Perú: un crisol de luchas, avances institucionales y tragedias urbanas

El análisis de los acontecimientos más emblemáticos sucedidos en esta fecha revela las transformaciones sociales, políticas y científicas que han marcado el devenir nacional y las lecciones que aún resuenan en el presente

Qué se celebra el 29

Gana Diario del domingo 28 de diciembre: descubre los números ganadores del último sorteo

Como cada domingo, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4444

Gana Diario del domingo 28

Pamela Franco y Christian Cueva ironizan su yape de 280 soles en escena para videoclip: “López estará con rabia”

La pareja sorprendió al convertir uno de los episodios más comentados de su historia con Pamela López en el estreno de ‘El perro del hortelano’

Pamela Franco y Christian Cueva

La ‘Rueda de la Vida’: Cómo auditar tu presente para diseñar un Año Nuevo 2026 equilibrado

La Rueda de la Vida es la herramienta definitiva para detectar qué áreas de tu bienestar has descuidado y cómo reequilibrar tus prioridades para que el 2026 no sea solo un año de metas logradas, sino de una vida plenamente disfrutada

La ‘Rueda de la Vida’:

La ‘lista de éxitos invisibles’: El balance final de tu 2025 que no se mide en números ni en trofeos

El ‘Balance de Éxitos’ es una invitación a detener la autocrítica feroz y redescubrir las victorias invisibles que marcaron tu 2025. Porque antes de escribir una nueva historia en el 2026, es fundamental reconocer que el año que termina no fue un tiempo perdido, sino el suelo fértil donde creció tu nueva versión

La ‘lista de éxitos invisibles’:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La vacancia de Dina Boluarte

La vacancia de Dina Boluarte fue lo mejor del 2025, según los peruanos; la delincuencia, lo peor

Dina Boluarte es el personaje negativo del 2025 para los peruanos, según encuesta

Los 88 congresistas que buscan reelegirse en el nuevo Congreso bicameral rumbo a las Elecciones 2026

JEE observa inscripción presidencial de País para Todos: Carlos Álvarez podría quedar fuera de las elecciones 2026

Perú Primero lleva como candidata a una investigada por presuntos delitos de homicidio y tráfico de terrenos: el perfil de Carmela Yactayo

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco y Christian Cueva

Pamela Franco y Christian Cueva ironizan su yape de 280 soles en escena para videoclip: “López estará con rabia”

Laura Spoya responde a Tilsa Lozano tras polémica por el premio a “La ruptura del año”: “yo no cuento mis intimidades”

Fallece influencer conocido como ‘Chaturry’ y su hermana conmueve con mensaje de despedida: “Te extrañaré mucho”

El emotivo mensaje de la periodista Carla Palacios Pasapera tras la partida del congresista Carlos Anderson

Alejandra Baigorria en Suiza: el alto costo de vida la hace cambiar restaurantes por supermercado porque “todo está carísimo”

DEPORTES

Se reveló el contundente motivo

Se reveló el contundente motivo por el que Juan Reynoso fichó a Franco Zanelatto para Melgar pese a que solo jugó 7 partidos en 2025

Bassco Soyer lamentó retiro de Paolo Guerrero y opinó del recambio: “La selección peruana necesita a los mejores jugadores”

Nicole Pérez supera la valla de los 200 puntos y se consolida como la máxima anotadora de la Liga Peruana de vóley 2025/26

“El gol errado contra Alianza Lima lo analicé mil veces”, la sincera confesión de Edison Cavani por la derrota de Boca Juniors en Copa Libertadores 2025

Universitario 3-1 Regatas Lima: resumen del triunfo de las ‘pumas’ en la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026