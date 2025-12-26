PNP detiene a seis estudiantes de enfermería acusados de realizar cirugías estéticas clandestinas en departamento de El Agustino

PNP detuvo a seis estudiantes de enfermería cuando realizaban una cirugía estética en El Agustino. (PNP)

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a seis estudiantes de enfermería que realizaban una cirugía estética dentro de un departamento en el quinto piso del condominio Los Girasoles, en el distrito de El Agustino.

La intervención se realizó luego de que agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri) detectaran el funcionamiento de un supuesto centro estético denominado Sin Filtro, que también tendría otra sede en Lima norte.

Al ingresar al inmueble, los policías hallaron a una mujer inconsciente con varias perforaciones en el cuerpo producto de una liposucción.

Según el jefe del Departamento Criminal de la Zona Centro de Lima, Juan Carlos Montufar, la paciente iba a ser sometida además a una lipotransferencia. La víctima, una ciudadana peruana residente en España, fue trasladada de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica.

Las seis detenidas, cinco peruanas y una venezolana, serán investigadas por presuntos delitos contra la salud pública y por el ejercicio ilegal de la medicina. Durante la intervención, se incautó material quirúrgico y medicamentos que solo deben ser utilizados por profesionales autorizados.

La Policía informó que el local publicitaba sus servicios en redes sociales, ofreciendo procedimientos como la liposucción por cinco mil soles.

Seis estudiantes de enfermería realizaban, de manera clandestina, una liposucción a una mujer dentro de un departamento en El Agustino. (Foto: PNP)

Investigación y advertencias de las autoridades

El departamento donde se practicaba la cirugía no contaba con las condiciones sanitarias ni con la habilitación legal para realizar procedimientos quirúrgicos.

Las autoridades señalaron que el centro estético operaba bajo la fachada de atención especializada, pero los procedimientos eran ejecutados por estudiantes de enfermería y medicina, quienes no contaban con la capacitación ni la licencia necesarias para intervenir en este tipo de operaciones.

Durante la inspección, se encontraron medicamentos y equipos de uso exclusivo para cirujanos plásticos, así como materiales quirúrgicos empleados en la operación. El jefe policial Montufar indicó que el lugar se promocionaba en redes sociales, atrayendo a pacientes con precios bajos y promesas de servicios rápidos.

Entre los hallazgos, se identificó que la paciente atendida había viajado desde España motivada por el costo reducido de la intervención.

La PNP puso a las detenidas a disposición de la Fiscalía para las diligencias correspondientes. El caso será investigado bajo los cargos de violación de normas sanitarias y ejercicio ilegal de la medicina, delitos tipificados en el Código Penal peruano. Las autoridades advirtieron que este tipo de prácticas clandestinas representan un riesgo para la salud y la vida de quienes acuden a estos centros informales.

La PNP reiteró el llamado a la ciudadanía a no acudir a establecimientos que no cuenten con la debida autorización y a verificar la idoneidad de los profesionales responsables de procedimientos médicos.

Este caso se suma a otras intervenciones realizadas en Lima contra clínicas y consultorios improvisados, donde personas sin la formación adecuada ofrecen servicios médicos y estéticos a bajo costo.

¿Cómo identificar la idoneidad de las clínicas?

Para prevenir riesgos a la salud de los usuarios en este tipo de establecimientos, el Ministerio de Salud (Minsa) recomienda visitar la página web de la Diris Lima Centro o del Colegio Médico para verificar la idoneidad de los laboratorios, instituciones y recursos humanos que llevan a cabo este tipo de intervenciones.

Además, el Minsa insta a la población a denunciar cualquier actividad médica sospechosa y a confiar únicamente en establecimientos de salud debidamente acreditados y supervisados para proteger la salud y bienestar de los ciudadanos.