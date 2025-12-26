Pamela López y Paul Michael arrasan como la pareja del año en los ‘Premios América Hoy 2025′.

En una reñida votación, Pamela López y Paul Michael fueron elegidos como 'La Pareja del Año' en los 'Premios América Hoy'. Video: América Hoy / América TV

Pamela López y Paul Michael fueron premiados como ‘La pareja del año’ en 2025 por el programa América Hoy, imponiéndose sobre otras figuras de la farándula peruana y desatando un intenso debate en el entorno mediático nacional. El reconocimiento, atribuido principalmente a la constante visibilidad de la pareja en medios y redes sociales, generó reacciones divididas entre los presentadores del espacio y el público.

Premiación y controversia en ‘América Hoy’

Durante la ceremonia especial de los ‘Premios América Hoy 2025′, Pamela López y Paul Michael se impusieron ante dúos destacados como Yahaira Plasencia y ‘Don Diablo’, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, y Melissa Klug con Jesús Barco. Según América Hoy, la producción consideró la exposición pública como criterio principal, decisión que generó posturas encontradas entre los conductores.

Edson Dávila defendió la autenticidad de la relación, expresando que “hay amor de todas maneras, si no ya hubieran terminado hace rato”, mientras que Janet Barboza cuestionó si la notoriedad de la pareja respondía a razones comerciales: “Los dos están facturando. El ya se hizo conocido porque antes de Pamela López, Paul Michael no era nadie, no existía. Sin embargo, hoy ya todos lo conocemos”.

Sin embargo, Edson se reafirmó en su postura al señalar que a la pareja se les ve “supermelosos, enamorados, siempre dice ‘mi colágeno’ con orgullo. Nadie daba un sol por esa relación, pero ahora ya nos damos cuenta que están bien”, afirmó.

Relación de Pamela López con Paul Michael

La relación de Pamela López y Paul Michael surgió tras la disolución del matrimonio de López con Christian Cueva, en un entorno de constantes cuestionamientos mediáticos sobre las intenciones y el papel de la exposición pública. López estableció desde el comienzo reglas estrictas en el hogar para proteger la privacidad y la inocencia de sus tres hijos, quienes, según la empresaria, desconocen formalmente la relación sentimental con Michael.

Paul Michael pasa algunas noches en el departamento de López, pero siempre en el cuarto de servicio, resguardando la rutina familiar y evitando que los menores tengan acceso a detalles de su vida sentimental. La empresaria subrayó que los niños no utilizan redes sociales ni teléfonos móviles para impedir que se enteren por terceros de aspectos personales.

Pese a sus precauciones, López relató que la curiosidad de sus hijos sobre la cercanía con Michael aumenta y que planea abordar la revelación en un momento oportuno, aprovechando la ocasión navideña para hacerlo, aunque hasta ahora no se ha confirmado el diálogo. La empresaria manifestó la importancia de manejar estos cambios con honestidad para mantener la estabilidad familiar.

La proyección pública de la pareja alcanzó un nuevo nivel con el lanzamiento del sencillo 'La Clandestina’, un “proyecto familiar” en el que participó la hija mayor de López, Brianna, de once años. La letra fue adaptada para adecuarse a la participación de la menor y preservar un tono respetuoso. El videoclip del tema acentuó la exposición mediática del dúo y avivó críticas relacionadas con la aparición de menores, críticas a las que López respondió defendiendo la importancia de la música como fuente de “alegría y trabajo en familia”.

En el plano profesional, la pareja vivió un destacado episodio durante dos presentaciones simultáneas en Chiclayo, donde, según el empresario Raúl Flores para Magaly TV La Firme, López y Michael superaron en convocatoria y rentabilidad a Pamela Franco y Christian Cueva: los ingresos netos sumaron 20 000 soles, superando las expectativas pese a invertir menos que la pareja contrincante. López remarcó en el programa que sus logros digitales son “orgánicos”, diferenciándose de sus competidores, cuyos resultados atribuyó a posibles estrategias de marketing pagadas.

En cuanto a la convivencia familiar, López destacó la buena relación establecida con la madre y la abuela de Paul Michael, resaltando la diferencia positiva en comparación con su anterior matrimonio. La empresaria mantiene límites firmes respecto a la exposición conjunta en eventos, negándose a compartir escenario con Pamela Franco, decisión que califica de “no negociable”. Respecto al vínculo con Cueva, la comunicación está centrada exclusivamente en la crianza de sus hijos.