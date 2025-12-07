Pamela López elige la Navidad para contar a sus hijos su romance con Paul Michael: “No saben que estamos formalmente”. Video: Amor y Fuego

Pamela López ha decidido que esta Navidad será el momento para comunicar a sus hijos que mantiene una relación sentimental formal con el cantante Paul Michael. La empresaria e influencer, exesposa del futbolista Christian Cueva, confirmó en entrevista reciente con ‘Amor y Fuego’, que hasta ahora los menores desconocen oficialmente el vínculo, aunque perciben la cercanía entre ambos y han mostrado curiosidad sobre la naturaleza de su relación.

La decisión de Pamela López: cómo y por qué contará a sus hijos sobre su relación

Pamela López explicó que, si bien sus hijos aún no saben de manera formal que ella y Paul Michael son pareja, han intuido la existencia de un lazo especial. “No lo saben en su totalidad, no que estamos formalmente, pero jugamos al romanticismo y ellos anhelan que en algún momento nosotros estemos”, declaró López en el programa ‘Amor y Fuego’. La influencer detalló que la comunicación oficial ocurrirá el 24 de diciembre, fecha que considera propicia para compartir con sus hijos el inicio de esta nueva etapa amorosa.

López ha implementado reglas estrictas en su hogar para proteger la inocencia de los menores y evitar que descubran la relación antes de tiempo. Paul Michael, quien convive parcialmente en el departamento de López en Lima, duerme en el cuarto de servicio y no en la habitación principal, una medida que busca mantener límites claros en la convivencia familiar. Además, los hijos de López no tienen acceso a redes sociales ni a teléfonos móviles, decisión que responde al deseo de evitar que se enteren por terceros de los aspectos mediáticos de la vida sentimental de su madre y de su expareja.

La empresaria reconoció que la curiosidad de los niños ha ido en aumento y que, aunque la pareja evita muestras de afecto frente a ellos, los menores bromean y se emocionan ante la posibilidad de verlos juntos. “Él ya les ha dicho que le gusta una chica, que está cerca, les da pistas y ellos se emocionan con eso”, relató López hace algunas semanas. La influencer también compartió que, cuando los hijos no están presentes, la pareja se permite gestos de cariño, pero mantiene la reserva mientras los menores están en casa.

En el ámbito artístico, la relación entre López y Paul Michael ha trascendido lo personal. Ambos colaboraron en la creación de la canción ‘La Clandestina’, cuyo lanzamiento generó debate en redes sociales por su letra y la participación de la hija mayor de López, Briannita, en la composición. La empresaria defendió la inclusión de su hija en el proyecto musical, argumentando que la música es una forma válida de trabajo y expresión familiar.

La relación con la familia de Paul Michael y el contexto de la pareja

Pamela López ha destacado la buena relación que mantiene con la familia de Paul Michael, subrayando que el entorno es muy distinto al que vivió durante su matrimonio con Christian Cueva. “Es linda, es muy joven, no tiene mi edad, pero me llevo muy bien. Quien crió a Paul fue su abuela y su abuelo que en paz descanse. Le mando un besito a ella también”, expresó López sobre la madre y la abuela del cantante. La madre de Paul Michael reside en el extranjero, mientras que la abuela ha sido una figura clave en la crianza del artista.

El vínculo entre López y Paul Michael se ha fortalecido tanto en el plano personal como en el profesional. La pareja ha trabajado en proyectos musicales conjuntos, incluyendo la producción de un disco y la grabación de videoclips, donde comparten escenas que reflejan su conexión. Paul Michael, por su parte, ha dejado la Orquesta Candela para enfocarse en su carrera como artista independiente y en los proyectos que desarrolla junto a López.

La pareja ha optado por manejar la relación con paciencia y respeto hacia la dinámica familiar, aguardando el momento adecuado para formalizar su noviazgo frente a los hijos de López. La influencer expresó en entrevistas anteriores su deseo de que Paul Michael le pida ser su novia oficialmente delante de los niños, un gesto que considera significativo para consolidar la nueva etapa familiar.

Al mirar hacia el futuro, López reconoce que tanto ella como Paul Michael llegan a esta relación con experiencias previas y desafíos personales. La empresaria considera que la estabilidad y el apoyo mutuo han sido fundamentales para construir un espacio seguro y afectivo, tanto para ellos como para los hijos de López.