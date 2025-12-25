Las calles deberán estar más iluminadas por ley: Gobierno cambia la Ley de Concesiones Eléctricas para combatir la inseguridad ciudadana

El Ejecutivo responde a la delegación de facultades legislativas con medidas para mejorar alumbrado urbano

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) dispuso la publicación del proyecto de “Decreto Legislativo que modifica el artículo 94 de la Ley de Concesiones Eléctricas” con el objetivo de incrementar los niveles de iluminación en vías con índices de criminalidad comprobados o donde la baja luminosidad represente un riesgo para la vida y la salud.

El anuncio, oficializado mediante la Resolución Ministerial N° 445-2025-MINEM/DM, fue publicado el 24 de diciembre de 2025 y establece un periodo de quince días para recibir comentarios y aportes de la ciudadanía, entidades públicas y privadas.

MINEM lanza proyecto para modificar normas de iluminación pública: los detalles

La iniciativa surge tras la delegación de facultades otorgada por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo mediante la Ley N° 32527, que autoriza al Gobierno a legislar en materias de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada.

El MINEM busca adaptar el artículo 94 del Decreto Ley N° 25844 para responder a la problemática de inseguridad en espacios públicos, actuando sobre uno de los factores que inciden en la comisión de delitos: la baja iluminación.

Según el comunicado ministerial, el propósito central es mejorar la percepción de seguridad ciudadana y disuadir la comisión de delitos en vías principales mediante el aumento de los estándares de iluminación pública.

Estudios internacionales citados en la exposición de motivos respaldan la medida, indicando que una mayor luminosidad en espacios públicos incrementa la percepción de seguridad y reduce los delitos oportunistas, además de fortalecer la efectividad de los sistemas de videovigilancia públicos y privados.

Las normas de seguridad ciudadana serán fortalecidas con cambios en la ley de concesiones eléctricas

¿Cambios a la Ley de Concesiones Eléctricas para enfrentar la inseguridad ciudadana?

El proyecto normativo propone que el incremento en la iluminación se aplique de manera prioritaria en zonas con criminalidad comprobada o donde los bajos niveles de luz representen un riesgo de delitos contra la vida y la salud.

También plantea la incorporación de tecnología LED para elevar los estándares de iluminación, considerando la eficiencia y el reconocimiento de los costos como incrementales solo si se sustentan adecuadamente.

La publicación del proyecto en la sede digital del Ministerio de Energía y Minas tiene como finalidad que la ciudadanía y las entidades interesadas envíen comentarios y opiniones durante quince días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación.

Los aportes podrán presentarse en la mesa de partes del ministerio, ubicada en el distrito de San Borja, Lima, o al correo electrónico oficial habilitado para ese fin.

Un plan para incrementar la luminosidad en vías peligrosas

La Dirección General de Electricidad será la responsable de sistematizar y analizar los comentarios recibidos, en cumplimiento del marco normativo vigente para la consulta pública de proyectos regulatorios.

Según el reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, la consulta pública permite identificar riesgos, evaluar impactos y mejorar la calidad regulatoria antes de la aprobación de nuevas normas de alcance general. El proceso de publicación y consulta se da en el contexto de la política nacional de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, con énfasis en la prevención de delitos a través de la mejora de la infraestructura urbana.