Perú

Las calles deberán estar más iluminadas por ley: Gobierno cambia la Ley de Concesiones Eléctricas para combatir la inseguridad ciudadana

Un nuevo reglamento en Perú prioriza el uso de tecnología LED en el alumbrado público de vías peligrosas, anunció el Ministerio de Energía y Minas

Guardar
El Ejecutivo responde a la
El Ejecutivo responde a la delegación de facultades legislativas con medidas para mejorar alumbrado urbano

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) dispuso la publicación del proyecto de “Decreto Legislativo que modifica el artículo 94 de la Ley de Concesiones Eléctricas” con el objetivo de incrementar los niveles de iluminación en vías con índices de criminalidad comprobados o donde la baja luminosidad represente un riesgo para la vida y la salud.

El anuncio, oficializado mediante la Resolución Ministerial N° 445-2025-MINEM/DM, fue publicado el 24 de diciembre de 2025 y establece un periodo de quince días para recibir comentarios y aportes de la ciudadanía, entidades públicas y privadas.

MINEM lanza proyecto para modificar normas de iluminación pública: los detalles

La iniciativa surge tras la delegación de facultades otorgada por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo mediante la Ley N° 32527, que autoriza al Gobierno a legislar en materias de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada.

El MINEM busca adaptar el artículo 94 del Decreto Ley N° 25844 para responder a la problemática de inseguridad en espacios públicos, actuando sobre uno de los factores que inciden en la comisión de delitos: la baja iluminación.

Según el comunicado ministerial, el propósito central es mejorar la percepción de seguridad ciudadana y disuadir la comisión de delitos en vías principales mediante el aumento de los estándares de iluminación pública.

Estudios internacionales citados en la exposición de motivos respaldan la medida, indicando que una mayor luminosidad en espacios públicos incrementa la percepción de seguridad y reduce los delitos oportunistas, además de fortalecer la efectividad de los sistemas de videovigilancia públicos y privados.

Las normas de seguridad ciudadana
Las normas de seguridad ciudadana serán fortalecidas con cambios en la ley de concesiones eléctricas

¿Cambios a la Ley de Concesiones Eléctricas para enfrentar la inseguridad ciudadana?

El proyecto normativo propone que el incremento en la iluminación se aplique de manera prioritaria en zonas con criminalidad comprobada o donde los bajos niveles de luz representen un riesgo de delitos contra la vida y la salud.

También plantea la incorporación de tecnología LED para elevar los estándares de iluminación, considerando la eficiencia y el reconocimiento de los costos como incrementales solo si se sustentan adecuadamente.

La publicación del proyecto en la sede digital del Ministerio de Energía y Minas tiene como finalidad que la ciudadanía y las entidades interesadas envíen comentarios y opiniones durante quince días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación.

Los aportes podrán presentarse en la mesa de partes del ministerio, ubicada en el distrito de San Borja, Lima, o al correo electrónico oficial habilitado para ese fin.

Un plan para incrementar la luminosidad en vías peligrosas

La Dirección General de Electricidad será la responsable de sistematizar y analizar los comentarios recibidos, en cumplimiento del marco normativo vigente para la consulta pública de proyectos regulatorios.

Según el reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, la consulta pública permite identificar riesgos, evaluar impactos y mejorar la calidad regulatoria antes de la aprobación de nuevas normas de alcance general. El proceso de publicación y consulta se da en el contexto de la política nacional de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, con énfasis en la prevención de delitos a través de la mejora de la infraestructura urbana.

Temas Relacionados

Ministerio de Energía y MinaselectricidadMINEMinseguridad ciudadanaalumbrado publicoLey de Concesiones Electricasperu-economia

Más Noticias

Uso de plaguicidas en frutas y verduras: mitos y realidades

¿Qué son realmente estos insumos y por qué han sido utilizados durante tanto tiempo en la agricultura?

Uso de plaguicidas en frutas

¿No sabes qué hacer hoy jueves 25 de diciembre? Estas son los lugares ideales para salir y disfrutar en familia

Este 25 de diciembre, Lima ofrece una amplia variedad de actividades en zoológicos, parques y centros comerciales abiertos, permitiendo a las familias celebrar la Navidad con espectáculos, talleres y opciones de entretenimiento para todos los gustos

¿No sabes qué hacer hoy

Nace Alaia en Navidad: Essalud reporta el primer parto del 25 de diciembre

La atención del parto estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario que aplicó protocolos humanizados, asegurando el bienestar de la madre y la recién nacida, e incluyendo el contacto piel a piel y el inicio inmediato de la lactancia materna

Nace Alaia en Navidad: Essalud

Julio Velarde viajará en clase económica en 2026: BCRP aprobó ocho medidas de austeridad

La cabeza máxima del Banco Central de Reserva (BCRP) firmó una serie de medidas disminuir el gasto de dinero de la entidad

Julio Velarde viajará en clase

General Arriola refuerza vigilancia de la Embajada de México para evitar un posible escape de Betssy Chávez

El número de agentes de la PNP a las afueras de la sede diplomática mexicana se ha triplicado en solo unos días, según el general PNP Óscar Arriola

General Arriola refuerza vigilancia de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

General Arriola refuerza vigilancia de

General Arriola refuerza vigilancia de la Embajada de México para evitar un posible escape de Betssy Chávez

Navidad 2025: El Gobierno de José Jerí pide unidad a los peruanos en mensaje por Nochebuena

JNE informa que 36 fórmulas presidenciales y más de 1.700 listas de candidatos fueron inscritas para las elecciones 2026

Cancillería de Perú reconoce triunfo de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras: “Esperamos trabajar conjuntamente”

Betssy Chávez renuncia al partido Todo con el Pueblo, vinculado a Pedro Castillo: “Coherencia y valores democráticos”

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán celebró Navidad sin

Jefferson Farfán celebró Navidad sin sus hijos, pero acompañado de Xiomy Kanashiro

Nelly Rossinelli y su receta viral de pavo navideño: los mejores memes y reacciones en redes sociales

Atina y Bacanos anuncian el lanzamiento de “Eres mi vida”, una esperada fusión de pop urbano y sabor latino

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

ElZeein: así fue cómo se convirtió en el streamer más seguido del Perú

DEPORTES

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025

Jaime de la Pava, anunciado como nuevo entrenador del Sport Boys a puertas del centenario institucional

Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario

Alexis Arias, a un paso de irse de Melgar: el ‘Chaka’ orillado a abandonar el club insignia de Arequipa por medida de Juan Reynoso

FC Cajamarca anuncia a sus dos primeros refuerzos para afrontar su experiencia inicial en la Liga 1