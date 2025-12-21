Perú

Gabriela Segovia, alias La madre: la mujer que controlaba las plazas de explotación sexual en Lima norte

Un operativo policial permitió identificar la estructura de una organización criminal que operaba en el norte de la capital, donde mujeres extranjeras eran sometidas a control y extorsión bajo amenazas y violencia

Guardar
La organización criminal utilizó redes
La organización criminal utilizó redes sociales y aplicaciones de mensajería para reclutar y controlar a decenas de mujeres extranjeras en Perú.

La captura de Gabriela Segovia, conocida en el submundo del crimen como La madre, reveló el papel fundamental de una mujer en la organización y control de plazas de explotación sexual al norte de Lima.

Según informó Domingo al Día, Segovia alcanzó notoriedad como una pieza central en la llamada Dinastía Alayón, una sanguinaria facción vinculada al Tren de Aragua en Perú.

El dominical detalló que Gabriela Segovia mantuvo por años una imagen carismática, difundida en redes sociales, mientras construía un perfil bajo para evadir a las fuerzas de seguridad.

Para la División contra la Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú (PNP), su rol era clave en el reclutamiento y sometimiento de decenas de mujeres extranjeras, principalmente originarias de Venezuela.

PNP captura a ‘Makaro’, el
PNP captura a ‘Makaro’, el sucesor de ‘Mamut’ como cabecilla de la ‘Dinastía Alayón’ facción criminal del Tren de Aragua en Lima Norte. (Foto: Composición - Infobae/Panamericana)

Su liderazgo se extendía a través de órdenes impartidas por aplicaciones de mensajería, donde instruía a otras miembros sobre métodos de control y recaudación de cuotas.

Un testimonio recogido por el mismo medio expuso que las mujeres bajo su control pagaban cuotas semanales de trescientos soles. “Si la persona no tiene plata, el lunes tienes que cancelar quinientos”, relató una de las víctimas a los investigadores, evidenciando la forma en que la organización mantenía una estructura financiera basada en la explotación constante.

Reclutamiento y control

Las víctimas eran sometidas a preguntas a través de videollamadas con miembros de mayor jerarquía, que determinaban su vinculación con la organización. “Te preguntan: ‘¿Quién te mandó? ¿Trabajas para el gobierno o cómo llegaste a la plaza?’”, relató una joven de menos de veinte años, en declaraciones difundidas por Domingo al Día.

Estas entrevistas funcionaban como filtros de ingreso y servían para establecer las reglas del entorno controlado por Gabriela Segovia y sus colaboradores.

Cinco venezolanas paradas en una
Cinco venezolanas paradas en una esquina, cerca a un conocido centro comercial de la zona norte de Lima, a la espera de clientes que lleguen en busca de tomar sus servicios sexuales.

Al ingresar, las mujeres enfrentaban una deuda de ochocientos soles que debía ser saldada en tres días y una cuota semanal obligatoria. La instrucción era mantener distanciamiento absoluto de la policía y de terceros, como detalló la fuente periodística.

Explotación, violencia y roles

Según las investigaciones policiales divulgadas por Domingo al Día, la red no solo imponía condiciones económicas, también utilizaba métodos de presión, como el consumo de drogas para doblegar a las víctimas.

En palabras de un funcionario policial, “la víctima rescatada fue obligada a consumir estupefacientes y a caer en un estado de drogadicción cercano a la adicción para luego ser explotada sexualmente”.

El esquema reveló que algunas trabajadoras, tras pagar sus deudas, eran promovidas a controladoras de nuevas víctimas. De esta forma, la estructura criminal se retroalimentaba, utilizando a las propias explotadas para fortalecer el dominio de la organización y dificultar la identificación por parte de la autoridad. “Ellas dicen: ‘No, yo también soy trabajadora sexual’. Tratan de engañar a la autoridad”, explicó un agente entrevistado.

Los alrededores del concurrido centro
Los alrededores del concurrido centro comercial Mega Plaza se han convertido en una de las "zonas rosas" de Lima Metropolitana, donde trabajadoras sexuales venezolanas ofrecen sus servicios.

Control territorial, amenazas y rituales

La influencia de Gabriela Segovia se extendía por parques, plazas y locales nocturnos de Lima norte, según la investigación policial. El control no solo respondía a la recolección de cuotas, también incluía el uso de violencia: “Si no querías pagar, te metían un balazo en la pierna”, declaró una fuente policial.

El caso de alias Macaro mostró cómo el liderazgo recurría a la intimidación, desplegando amenazas de muerte a quienes intentaran desafiar la hegemonía criminal.

Investigadores encontraron evidencia de prácticas rituales y santería dentro de la facción, destinadas a dar protección o fortaleza a los líderes detenidos. Los peritos analizaban restos de sangre hallados en lugares asociados a la banda para corroborar la procedencia y la naturaleza de los rituales.

La Dinastía Alayón constituye una de las ramas más activas del Tren de Aragua en el Perú, según el seguimiento periodístico de Domingo al Día. Las declaraciones policiales advirtieron que, pese a capturas recientes, existen figuras como Kevin André Rodríguez Lucena consideradas la cabeza visible del negocio ilícito.

Las autoridades aseguraron que continuarán las investigaciones para identificar y capturar a quienes reemplacen a Macaro y que cuenten con amplios recursos y redes de complicidad.

Temas Relacionados

Explotación sexualDinastía AlayónTren de AraguaCrimen organizadoTrata de personasperu-noticias

Más Noticias

El 2025 de Christian Ysla: un año de reinvención, el teatro como pasión y las redes como nuevo espacio de conexión

Con intensas temporadas teatrales, hitos televisivos y una inesperada cercanía con el público a través de TikTok, el artista cierra el 2025 con grandes satisfacciones. En conversación con Infobae Perú, reflexiona sobre su más reciente proyecto, Payapaluza, y hace un balance de todo lo que le ha dejado este año de retos y aprendizajes.

El 2025 de Christian Ysla:

Basura, plagas y quema de residuos: la emergencia sanitaria en Carabayllo marcada por una deuda municipal de más de S/10 millones

La paralización de la recolección ha desatado focos infecciosos y multiplicado las protestas, en un distrito donde la ausencia de soluciones agrava la exposición de la población a riesgos sanitarios

Basura, plagas y quema de

Caso Ciro Castillo: su hijo denuncia “persecución política” tras detención preliminar y confirma que no mantiene contacto con el gobernador

La familia del gobernador del Callao atribuye las investigaciones a maniobras de sectores opositores y advierte sobre el impacto que las acusaciones públicas están generando en la imagen y derechos de Ciro Castillo

Caso Ciro Castillo: su hijo

Acción Popular oficializa vacancia de Alfredo Barnechea y anuncia renovación total tras crisis interna

De cara a las Elecciones 2026, Plenario decide expulsión del excandidato presidencial, cese del comité electoral, veto a postulaciones externas y auditoría interna, en medio de denuncias y amenazas.

Acción Popular oficializa vacancia de

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del último amistoso del 2025

La escuadra nacional conformada por SAFAP se enfrentará a la ‘verde’, que se prepara para el repechaje del Mundial 2026. Sigue todas las incidencias

Perú vs Bolivia EN VIVO
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Acción Popular oficializa vacancia de

Acción Popular oficializa vacancia de Alfredo Barnechea y anuncia renovación total tras crisis interna

Reconocen maternidad subrogada por primera vez: TC ordena corregir filiación y legislar

Elecciones 2026: una vez más, César Acuña va por la Presidencia tras haber postulado 10 veces desde 1998

Extranjeros podrán votar en las Elecciones 2026: Ciudadanos que cumplan requisitos también podrán ser candidatos municipales

Presidente del JNE lanza el Pacto Ético Electoral y advierte que las campañas rumbo al 2026 se medirán “en los hechos, no en la firma”

ENTRETENIMIENTO

El 2025 de Christian Ysla:

El 2025 de Christian Ysla: un año de reinvención, el teatro como pasión y las redes como nuevo espacio de conexión

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras declaraciones en ‘Esta Noche’: “No cambiará jamás”

Giacomo Bocchio asegura desconocer a Ibai Llanos, pese a euforia por el pan con chicharrón: “Nunca vi sus videos”

Jessica Tapia vuelve a Perú y revela como es su vida en Estados Unidos lejos de la TV: “Dejé todo”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se pronuncia tras ganar la final de Yo Soy: “Gracias por oír mi voz”

DEPORTES

Perú vs Bolivia EN VIVO

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del último amistoso del 2025

Marcelo Timorán, la joven promesa de Bolivia cuyo vínculo con Perú se hará presente en Chincha: “De los partidos más importantes de mi vida”

Ricardo Gareca celebra la llegada de Pedro Gallese al Deportivo Cali: “Me pone contento que vaya a un grande”

A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY: partido en Chincha por amistoso internacional 2025

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026