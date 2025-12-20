Perú

Raphael vuelve a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para ver al Divo de Linares

La nueva gira mundial reunirá a los fanáticos limeños en un espectáculo que celebrará más de 60 años de carrera musical y canciones icónicas, desde “Mi gran noche” hasta su reciente tributo a la chanson française

Raphael cantará en el Parque
Raphael cantará en el Parque de la Exposición en 2026.

Raphael, uno de los artistas más influyentes de la música en español, confirma su regreso a Perú tras varios años de ausencia de los escenarios limeños. El intérprete español se presentará el sábado 3 de octubre de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en el marco de su “Raphaelísimo Tour 2026”, una gira internacional que conmemora más de seis décadas de carrera artística y el nexo especial que mantiene con sus fanáticos peruanos.

El regreso de Raphael marca un acontecimiento significativo en la agenda cultural peruana de 2026, ya que el artista es reconocido por mantener una relación de cariño y complicidad con el público local. Desde sus primeras visitas, cada presentación ha contado con una respuesta entusiasta de los asistentes, consolidando al músico como una figura querida y respetada por diversas generaciones. A lo largo de los años, el también llamado “Divo de Linares” ha ofrecido conciertos multitudinarios en la capital peruana, siempre con entradas agotadas y escenarios colmados de admiradores.

Raphael regresa a Lima después
Raphael regresa a Lima después de varios años.

¿Dónde y cuándo comprar las entradas?

La venta de entradas para este esperado evento estará disponible a través de Ticketmaster. Como parte de la estrategia de lanzamiento, se ha anunciado una preventa exclusiva para clientes BBVA los días 22 y 23 de diciembre, mientras que el público general podrá acceder a la venta a partir del 24 de diciembre. La producción local está a cargo de F&M Entertainment, empresa responsable de llevar al país a grandes figuras internacionales y de asegurar una puesta en escena a la altura de la expectativa generada.

Raphael ha expresado su cariño
Raphael ha expresado su cariño por los peruanos en muchas ocasiones.

El “Raphaelísimo Tour 2026” propone un recorrido por los grandes éxitos que han dado forma a la trayectoria del cantante, así como una selección de temas de su más reciente producción discográfica, “Ayer… aún”. En este álbum, Raphael ofrece un tributo a la chanson française, uno de los movimientos musicales más influyentes de la historia, rindiendo homenaje a figuras como Edith Piaf y Charles Aznavour. Al incluir estos temas en su repertorio, el intérprete demuestra la versatilidad que lo caracteriza y la capacidad de reinventarse manteniendo su identidad artística.

A lo largo del concierto en Lima, Raphael repasará himnos imborrables de su catálogo como “Yo soy aquel,” “Mi gran noche,” “Qué sabe nadie,” “Cómo yo te amo,” “Escándalo” y “En carne viva”. Estas canciones, convertidas en clásicos que trascienden décadas y estilos, garantizan un espectáculo cargado de emociones y nostalgia, donde el público podrá revivir recuerdos y compartir nuevas experiencias al compás de la voz inconfundible del artista.

Fue distinguido en los Latin Grammy

El año 2025 resultó especialmente significativo en la carrera de Raphael, quien fue distinguido como Persona del Año en los Latin Grammy, un reconocimiento que destaca no solo su aporte a la música, sino también su legado cultural y humano. Este galardón reafirmó la manera en que el cantante sigue siendo un referente para la industria a escala internacional, valorado tanto por sus pares como por el público y la crítica especializada.

Raphael recibió distinción en los
Raphael recibió distinción en los Latin Grammy. REUTERS/Ronda Churchill

La producción del espectáculo de Raphael en Lima pondrá énfasis en brindar una experiencia única, con un montaje escénico diseñado especialmente para el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las expectativas de los organizadores apuntan a un lleno total, considerando el respaldo histórico del público peruano cada vez que el artista visita el país. Además, la gira “Raphaelísimo” ha recorrido diversas ciudades del mundo, recibiendo elogios por la calidad interpretativa y la energía del cantante sobre el escenario.

El cantante ha manifestado en distintas ocasiones el aprecio que siente por el público local y el impacto que el país ha tenido en su carrera. Esa reciprocidad se manifestará nuevamente en octubre de 2026, durante una velada que promete ser una de las más memorables del año para la escena artística limeña.

Raphael fue distinguido como Persona
Raphael fue distinguido como Persona del Año en los Latin Grammy. REUTERS/Mario Anzuoni

