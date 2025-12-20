Perú

Fiscal de Lima Norte responde tras intento de asesinato: “Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza”

Miriam Maribel Parra tiene a su cargo casos por delitos graves, como violencia sexual y feminicidios. Antes, se desempeñó como fiscal en Lima Este

Guardar

Tras el intento de asesinato ocurrido el 11 de diciembre, la fiscal provincial Miriam Maribel Parra Sudario respondió públicamente a quienes buscaron intimidarla. La magistrada señaló que los criminales que intentaron atacarla dejaron un mensaje claro, que ella comprendió: la tenían vigilada.

Según explicó, los agresores conocían su trabajo, sus movimientos y aspectos de su vida personal. Sin embargo, lejos de motivarla a dar un paso al costado, el atentado y las amenazas reforzaron su decisión de continuar ejerciendo su función dentro del Ministerio Público.

“Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza o generar un miedo insuperable a mi persona”, afirmó. En su intervención, también dejó en claro que no permitirá atropellos ni en su contra ni contra los miembros de su familia.

Fiscal Miriam Parra tras ataque:
Fiscal Miriam Parra tras ataque: continuará con investigaciones que incomodan al crimen

Un trabajo que incomoda al crimen

La fiscal explicó que su labor cotidiana consiste en enfrentar delitos de alta complejidad y gravedad. Recordó que, cuando estuvo a cargo de un despacho en Lima Este, condujo investigaciones por homicidio calificado, disputas por el control territorial de la venta de drogas, robo agravado cometido por bandas, tenencia ilegal de armas, usurpación y hurto, entre otros ilícitos.

Desde que fue promovida como fiscal provincial de violencia contra la mujer en Lima Norte, ha tenido a su cargo casos de feminicidio y violencia sexual, en los que solicitó medidas como detención preliminar y prisión preventiva. Son, precisamente, este tipo de investigaciones las que —según remarcó— generan resistencia y represalias desde organizaciones criminales.

Videos exponen cómo un sicario
Videos exponen cómo un sicario falló en el ataque contra una fiscal

“Hoy en día logrado diversas condenas tanto en Lima Este como Lima Norte. El mensaje que he recibido el 11 de diciembre es bastante claro y preciso. Conocen perfectamente a qué me dedico, dónde vivo y mis movimientos. Y hacen mención de que los deje tranquilos, me están advirtiendo. No obstante, yo les hago una mención a ellos de que mi función va a continuar”, advirtió.

El respaldo institucional

Durante su pronunciamiento, Parra Sudario agradeció el respaldo de las autoridades presentes, entre ellas el fiscal de la Nación interino, representantes del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y sus superiores dentro del Ministerio Público. Destacó que ese acompañamiento resulta clave para que los fiscales puedan seguir desempeñando sus funciones en un contexto marcado por el avance de la criminalidad organizada.

La magistrada enfatizó que el Ministerio Público cumple un rol esencial en el sistema de justicia: conducir las investigaciones, obtener las pruebas necesarias y llevar la verdad ante los jueces. A su juicio, renunciar a esa tarea o ceder ante el miedo solo abriría espacio a la impunidad, un escenario que consideró inaceptable. Por ello, reiteró que la institución seguirá cumpliendo su papel, incluso frente a escenarios de alto riesgo.

Temor por su vida y de su familia

Parra Sudario reconoció que el ataque le generó temor, no solo por su integridad, sino también por la seguridad de su familia. No obstante, dejó en claro que ese sentimiento no se traducirá en una renuncia a sus responsabilidades. “Voy a seguir cumpliendo mi rol”, sostuvo, al recalcar que cuenta con el respaldo de las autoridades y de la institución.

Con más de quince años de trayectoria como abogada, recordó que también formó parte del Poder Judicial y que, a lo largo de su carrera, ha mantenido una conducta profesional intachable. Ese historial, aseguró, seguirá guiando su trabajo como fiscal, incluso frente a las amenazas y riesgos que hoy enfrenta.

Fiscalía revela imágenes del ataque
Fiscalía revela imágenes del ataque contra Maribel Parra y anuncia refuerzo de seguridad

Temas Relacionados

FiscalMinisterio PúblicoLima NorteMiriam Maribel ParraSicariosatentadoperu-politica

Más Noticias

Jorge Luna sorprende a su equipo con la ‘refrigeradora navideña’ llena de productos y un regalo que dejó en shock a todos

A través de la iniciativa navideña, el comediante no solo recompensó a sus empleados con productos de alto valor, sino que además incluyó a sus seguidores en un sorteo. Los ganadores recibirán lo mismo que recibieron sus trabajadores

Jorge Luna sorprende a su

Accidente en Áncash: Choque entre buses interprovinciales deja cerca de 30 heridos en la Panamericana Norte, en Casma

El accidente ocurrió esta madrugada en el óvalo de Tortugas, cuando un bus de Oltursa chocó por alcance a una unidad varada por fallas mecánicas

Accidente en Áncash: Choque entre

Dos bonos, de S/450 y S/1.000, se pagan este diciembre: Para estos trabajadores públicos

Cronograma de bonos. La Ley de Presupuesto 2026 aprobó una una serie de bonificaciones para los trabajadores estatales. Los montos más grandes se entregan en diciembre

Dos bonos, de S/450 y

Balean a Miguel Ignacio, boda entre July y Cristóbal y más sorpresas: así terminó la temporada 2025 de Al Fondo Hay Sitio

El desenlace anual de la telenovela peruana mostró el ataque a Miguel Ignacio, una boda esperada y la noticia de un nuevo embarazo, elementos que preparan el terreno para un regreso cargado de expectativas

Balean a Miguel Ignacio, boda

Mujer fallece luego de liposucción en clínica de Trujillo: investigan a médico por presunta negligencia

Liz Brigette Esquivel Palacios no resistió a la intervención el último 19 de diciembre, por lo que los familiares piden que se esclarezca la situación

Mujer fallece luego de liposucción
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno nombró a Elmer Schilaer,

Gobierno nombró a Elmer Schilaer, exministro de Dina Boluarte, como representante permanente del Perú ante Organismos Internacionales

Sicarios intentan asesinar a fiscal de Lima Norte: imágenes inéditas revelan los errores que frustraron el atentado

PJ rechaza levantar el secreto bancario y de las comunicaciones de Juan José Santiváñez

El ‘Plan B’ de Antauro Humala: postulará al Senado de la mano de Pedro Castillo y Juntos por el Perú

Tomás Gálvez ironiza sobre la inhabilitación de Delia Espinoza: “Si estamos vivos para el año 11, la tendremos nuevamente”

ENTRETENIMIENTO

Balean a Miguel Ignacio, boda

Balean a Miguel Ignacio, boda entre July y Cristóbal y más sorpresas: así terminó la temporada 2025 de Al Fondo Hay Sitio

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, confirma la muerte de su madre: “Una parte de mí ha muerto con ella”

Jessica Madueño: ¿De qué murió la madre de Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila?

La incansable lucha de Jessica Madueño para lograr que Guillermo Dávila reconozca a Vasco como su hijo

Raphael vuelve a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para ver al Divo de Linares

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 20

Partidos de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

Se conoció que Jorge Fossati tuvo conflictos con jugadores que terminaron marcando su salida de Universitario

Fixture que le resta a Alianza Lima en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos en busca del tricampeonato

Carlos Zambrano filtró si Luis Advíncula fichará por Alianza Lima o Sporting Cristal en 2026: “Lo veo más cerca de La Victoria”