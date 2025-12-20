Fiscal de Lima Norte responde tras intento de asesinato: “Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza”

Tras el intento de asesinato ocurrido el 11 de diciembre, la fiscal provincial Miriam Maribel Parra Sudario respondió públicamente a quienes buscaron intimidarla. La magistrada señaló que los criminales que intentaron atacarla dejaron un mensaje claro, que ella comprendió: la tenían vigilada.

Según explicó, los agresores conocían su trabajo, sus movimientos y aspectos de su vida personal. Sin embargo, lejos de motivarla a dar un paso al costado, el atentado y las amenazas reforzaron su decisión de continuar ejerciendo su función dentro del Ministerio Público.

“Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza o generar un miedo insuperable a mi persona”, afirmó. En su intervención, también dejó en claro que no permitirá atropellos ni en su contra ni contra los miembros de su familia.

Fiscal Miriam Parra tras ataque: continuará con investigaciones que incomodan al crimen

Un trabajo que incomoda al crimen

La fiscal explicó que su labor cotidiana consiste en enfrentar delitos de alta complejidad y gravedad. Recordó que, cuando estuvo a cargo de un despacho en Lima Este, condujo investigaciones por homicidio calificado, disputas por el control territorial de la venta de drogas, robo agravado cometido por bandas, tenencia ilegal de armas, usurpación y hurto, entre otros ilícitos.

Desde que fue promovida como fiscal provincial de violencia contra la mujer en Lima Norte, ha tenido a su cargo casos de feminicidio y violencia sexual, en los que solicitó medidas como detención preliminar y prisión preventiva. Son, precisamente, este tipo de investigaciones las que —según remarcó— generan resistencia y represalias desde organizaciones criminales.

Videos exponen cómo un sicario falló en el ataque contra una fiscal

“Hoy en día logrado diversas condenas tanto en Lima Este como Lima Norte. El mensaje que he recibido el 11 de diciembre es bastante claro y preciso. Conocen perfectamente a qué me dedico, dónde vivo y mis movimientos. Y hacen mención de que los deje tranquilos, me están advirtiendo. No obstante, yo les hago una mención a ellos de que mi función va a continuar”, advirtió.

El respaldo institucional

Durante su pronunciamiento, Parra Sudario agradeció el respaldo de las autoridades presentes, entre ellas el fiscal de la Nación interino, representantes del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y sus superiores dentro del Ministerio Público. Destacó que ese acompañamiento resulta clave para que los fiscales puedan seguir desempeñando sus funciones en un contexto marcado por el avance de la criminalidad organizada.

La magistrada enfatizó que el Ministerio Público cumple un rol esencial en el sistema de justicia: conducir las investigaciones, obtener las pruebas necesarias y llevar la verdad ante los jueces. A su juicio, renunciar a esa tarea o ceder ante el miedo solo abriría espacio a la impunidad, un escenario que consideró inaceptable. Por ello, reiteró que la institución seguirá cumpliendo su papel, incluso frente a escenarios de alto riesgo.

Temor por su vida y de su familia

Parra Sudario reconoció que el ataque le generó temor, no solo por su integridad, sino también por la seguridad de su familia. No obstante, dejó en claro que ese sentimiento no se traducirá en una renuncia a sus responsabilidades. “Voy a seguir cumpliendo mi rol”, sostuvo, al recalcar que cuenta con el respaldo de las autoridades y de la institución.

Con más de quince años de trayectoria como abogada, recordó que también formó parte del Poder Judicial y que, a lo largo de su carrera, ha mantenido una conducta profesional intachable. Ese historial, aseguró, seguirá guiando su trabajo como fiscal, incluso frente a las amenazas y riesgos que hoy enfrenta.

Fiscalía revela imágenes del ataque contra Maribel Parra y anuncia refuerzo de seguridad