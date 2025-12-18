Tragedia en el Callao: Joven fallece al caer a un tanque de combustible mientras lo abastecía durante su horario de trabajo

Joven trabajador cayó dentro del tanque de combustible mientras realizaba labores junto a dos compañeros en una empresa del Callao. Fuente: Exitosa

Un joven trabajador falleció tras caer en un tanque de combustible dentro del centro laboral donde se desempeñaba, en el distrito de Callao. El trágico accidente se produjo en la tarde, cuando la víctima, de aproximadamente dieciocho años, realizaba tareas junto a dos compañeros en una empresa situada en la calle Puerto Inca, Portales del Rey. Solo dos jóvenes lograron ser rescatados con vida y permanecen internados, ambos con pronóstico reservado.

Según información de Exitosa, la víctima participaba en el abastecimiento de un vehículo de carga pesada cuando, por causas aún en investigación, cayó al interior de un tanque con combustible. Sus dos compañeros intentaron ayudarlo, pero terminaron involucrados en el mismo accidente. Fueron los bomberos quienes lograron extraerlos; sin embargo, uno no logró sobrevivir debido a la asfixia generada por los gases.

Los restos del joven fallecido aún permanecen en el lugar del accidente, mientras que las autoridades y familiares esperan el levantamiento correspondiente. La noticia ha causado conmoción entre los trabajadores y vecinos de la zona.

Así se produjo la tragedia en la empresa del Callao

El accidente sucedió cerca de las dos de la tarde, cuando los tres jóvenes se encontraban gestionando el traspaso de combustible entre camiones. De acuerdo con los testimonios recabados, la víctima resbaló de manera repentina y dos de sus compañeros, al intentar ayudarlo, también cayeron al tanque.

Joven trabajador cayó dentro del tanque de combustible mientras realizaba labores junto a dos compañeros en una empresa del Callao. Foto: Composición Infobae Perú

“Vimos que el chico se cayó… seguramente lo han estado pasando de un camión al otro, pero la cosa fue que el chico se cayó al tanque, entre los tres se jalaron”, narró una testigo a Exitosa. La escena generó desesperación y gritos de auxilio entre quienes presenciaron el hecho, mientras los equipos de rescate ingresaron rápidamente al predio.

Mientras los bomberos lograron sacar con vida a dos de los jóvenes, estos fueron trasladados de inmediato al hospital Negreiros. Ambos se encuentran bajo estricta vigilancia médica, ya que su estado es delicado por la inhalación de gases y la exposición al combustible. Familiares de las víctimas se mantienen en el lugar a la espera de más información y exigen respuestas sobre las condiciones de seguridad que tenían los trabajadores en ese momento.

Autoridades del Callao investigan causas del accidente

Minutos después del accidente, agentes de la comisaría de Oquendo y peritos de criminalística se desplazaron a la empresa para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades han acordonado la zona donde ocurrió la tragedia y han empezado a recoger pruebas y declaraciones para entender la dinámica precisa de los hechos.

Las indagaciones incluyen entrevistas a los testigos, revisión de cámaras de seguridad y análisis del entorno laboral. Peritos especializados están evaluando si existieron incumplimientos de protocolos de seguridad industrial y uso de equipos de protección, puntos clave para determinar las responsabilidades tanto de la empresa como de quienes estaban a cargo del área.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) inició una investigación de oficio tras el accidente, enfocándose en la revisión de las condiciones de seguridad y la capacitación del personal en el centro laboral.

Hasta el momento, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni ha confirmado si ha iniciado una investigación formal en la empresa. Esta falta de respuesta mantiene en incertidumbre a los familiares de las víctimas y al resto de los trabajadores, quienes reclaman la actuación urgente de los entes fiscalizadores para prevenir nuevos accidentes.

Cómo denunciar un accidente laboral ante Sunafil

En situaciones donde se sospecha que no se han cumplido los procedimientos de seguridad o se han omitido notificaciones obligatorias ante accidentes laborales, los trabajadores, familiares o testigos pueden presentar una denuncia ante Sunafil. El procedimiento puede realizarse completamente en línea, ingresando al servicio SUNAFIL en Línea, donde se selecciona la opción correspondiente y se detallan los hechos, datos del empleador y se adjuntan pruebas, si se dispone de ellas.

Esta denuncia, que es gratuita y puede realizarse incluso si no existe relación laboral formal, permite a la autoridad fiscalizadora iniciar las investigaciones pertinentes y exigir la corrección de cualquier incumplimiento detectado. Una vez enviada la denuncia, el denunciante recibe un número de seguimiento para monitorear el estado de su caso.

Otra vía para denunciar accidentes de trabajo es la aplicación móvil “Sunafil en tus manos”, disponible para dispositivos Android. A través de este canal, se puede aportar la información sobre el accidente y la empresa, adjuntar evidencia e iniciar el proceso de fiscalización correspondiente. Ambos mecanismos fortalecen la protección de los trabajadores y fomentan la vigilancia activa sobre las condiciones de seguridad en los centros laborales en todo el país.