Perú

Resultados de la Kábala: números ganadores del 13 de diciembre de 2025

Como cada sábado, La Tinka comparte los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los ganadores

Guardar
El sorteo de Kábala tiene
El sorteo de Kábala tiene un costo mínimo de un sol (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de la Kábala divulgó los resultados de su más reciente sorteo. Averigüe si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: sábado 13 de diciembre de 2025.

Resultados: 9 10 24 25 31 36.

Chao Chamba: 09, 12, 16, 18, 23 y 29.

Cuándo se juega la Kábala

Kábala lleva a cabo tres sorteos a la semana, los martes, jueves y sábados.

Los números ganadores se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Estos son los números de días estipulados para reclamar los premios de Kábala:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Qué documentos necesito para reclamar un premio en la Kábala

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reclamar un premio en la lotería Kábala en Perú necesitas

Presentar el boleto ganador original en buen estado y con los datos legibles, ya que es el único documento válido para solicitar el pago de premios.

Identificación oficial vigente (DNI) para acreditar tu identidad al cobrar el premio.

En cuanto a los lugares y montos para el cobro

Premios hasta S/150 pueden cobrarse en los Puntos de Venta Autorizados presentando el boleto y DNI, siempre que el punto tenga el efectivo disponible.

Premios mayores a S/150 deben reclamarse en la oficina principal de INTRALOT en Lima (Av. Del Parque Norte N° 1180, Urb. Corpac, San Borja) de lunes a viernes, de 9 a.m. a 6 p.m.

En provincias, los premios mayores se cobran en distribuidores autorizados previa verificación.

Para premios mayores a S/5,000, el pago se hace en un plazo máximo de 30 días tras presentar y validar el boleto, en presencia de notario público, con la entrega formal del premio.

Adicionalmente

El boleto debe estar sin alteraciones, ilegible o dañado; de lo contrario no es válido para cobro.

En caso de jugadas en línea, puedes imprimir tu ticket virtual y presentarlo igualmente.

Los premios están sujetos a una retención fiscal del 10%.

Estas condiciones están reguladas y detalladas en el reglamento oficial de la Kábala por INTRALOT.

¿Cómo se juega Kábala?

Como cada sábado, se llevó
Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de la Kábala (Pixabay)

Para jugar el sorteo Kábala se tiene que entrar a la página de internet, donde se podrá escoger la apuesta con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es elegir seis números diferentes de una lista que va del 1 al 40, los cuales conformarán tu apuesta.

Se puede escoger cualquier número, si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar” y el sistema escogerá la apuesta de forma aleatoria.

Si por algún motivo hay un error al escoger la jugada, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya escogido los números, hay que hacer clic en el botón “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de Kábala, el Pozo Buenazo, se tiene que coincidir con los seis números ganadores. Los que consiguieron de tres a cinco aciertos pueden ganar de cinco a 500 soles; si sólo son dos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

KábalaGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Juan Ichazo responde a Johana Cubillas con un video familiar junto a Macarena Vélez

El argentino sorprendió al publicar imágenes de sus hijos compartiendo con su pareja, contradiciendo la versión de su expareja sobre el rechazo de los menores

Juan Ichazo responde a Johana

‘Cristorata’ es intervenido por policía y sorprende con insólita propuesta a efectivo: “Y si le doy agua”

El popular creador de contenido fue detenido por no portar DNI y ofreció una botella de agua al efectivo en medio de un confuso momento que se hizo viral en redes.

‘Cristorata’ es intervenido por policía

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

Los peruanos tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo a sus artistas favoritos. Conoce la lista completa de los próximos conciertos y eventos imperdibles que llegarán al país.

Conciertos Perú 2026: estos son

Partido de María Corina Machado rechaza operativos contra migrantes venezolanos en Perú y exige respeto a sus derechos humanos

Vente Venezuela denunció la realización de operativos policiales discriminatorios contra migrantes venezolanos en Perú, exigiendo el cese inmediato de estas prácticas y la protección de los derechos humanos de la comunidad extranjera

Partido de María Corina Machado

¿Quiénes son los cuadros de Acción Popular que quedan fuera de las elecciones tras la anulación de sus primarias por el JNE?

Antes de la decisión del JNE que dejó fuera de carrera electoral a Acción Popular, ya se voceaban los nombres de quienes podían postular como senadores o diputados, incluyendo a actuales congresistas implicados en escándalos como los “mochasueldos” y el caso “Los Niños”

¿Quiénes son los cuadros de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Partido de María Corina Machado

Partido de María Corina Machado rechaza operativos contra migrantes venezolanos en Perú y exige respeto a sus derechos humanos

¿Quiénes son los cuadros de Acción Popular que quedan fuera de las elecciones tras la anulación de sus primarias por el JNE?

Acción Popular rechaza que el JNE los deje fuera de las elecciones y afirma que la decisión fue tomada “de manera ilegal”

Congresistas y referentes de Acción Popular reaccionan tras quedar fuera de las Elecciones 2026

Alfredo Barnechea arremete contra el JNE tras dejar fuera a Acción Popular de las Elecciones 2026: “No saben con quién se están enfrentando”

ENTRETENIMIENTO

Juan Ichazo responde a Johana

Juan Ichazo responde a Johana Cubillas con un video familiar junto a Macarena Vélez

‘Cristorata’ es intervenido por policía y sorprende con insólita propuesta a efectivo: “Y si le doy agua”

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

El K-pop muestra su fuerza en Perú: descubre lo más popular en iTunes

Melissa Loza se quiebra al hablar de la delicada salud de su madre: “De esta vamos a salir juntas”

DEPORTES

Golazo de Neidy Romero para

Golazo de Neidy Romero para certificar el bicampeonato de Alianza Lima a costa de Universitario en final vuelta por Liga Femenina 2025

Polémica en clásico: el VAR anula un gol de Allyson en Alianza Lima vs Universitario en final vuelta por la Liga Femenina 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC: partido en el Inca Garcilaso de la Vega por final vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Alianza Lima enfrentará a Universitario tras su participación en Mundial de Clubes de vóley: programación del partidazo por Liga Peruana

Resultados de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos