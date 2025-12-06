Perú

Más CAS tendrán gratificación y CTS: Migraciones pasará a trabajadores a régimen 728

Además de la Ley que pasará a los trabajadores de Sunat a un nuevo régimen con más beneficios, otra medida ha sido promulgada para aplicar lo mismo en Migraciones

Guardar
Los trabajadores de Migraciones pasarán
Los trabajadores de Migraciones pasarán a otro regímen laboral, con mayores beneficios. Pero con condiciones. - Crédito Migraciones

Este año se han promovido varias medidas para dar más beneficios a trabajadores del Estado. Exactamente, se busca dar gratififación y CTS a empleados que estaban en regímenes que no les aseguran estos montos.

Justamente este es el caso de los CAS, los trabajadores del regimen del decreto legislativo 1057, Contrato Administrativo de Servicios, cuyos gremios en diferentes entidades buscan el traspaso a regimenes con mayor seguridad laboral y estos beneficios extra.

Así, una nueva norma legal ha sido promulgada y hace lo suyo con los CAS de la Superintendencia Nacional de Migraciones, quienes pasarán al régimen de la actividad privada, el decreto legislativo 728.

Los trabajadores deberán tener un
Los trabajadores deberán tener un máximo de faltas para poder pasar al 728. - Crédito Migraciones

Ley del paso de CAS a 728

Este sábado 6 de diciembre se promulgó la Ley que elimina la discriminación laboral y autoriza a la Superintendencia Nacional de Migraciones incorporar al régimen laboral del decreto legislativo 728, Ley de fomento del empleo, a los trabajadores que se encuentran bajo el régimen del decreto legislativo 1057, Decreto legislativo que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios, a plazo indeterminado.

Es decir, que Migraciones tendrá que pasar a los trabajadores CAS al régimen 728, que regula la actividad privada en el Estado, en el cual recibirán gratificación en julio y diciembre (equivalente a un sueldo) y el pago por Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

“La presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del pliego de la Superintendencia Nacional de Migraciones, el cual queda autorizado a realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático, con arreglo a ley”, aclara la norma.

Los trabajadores CAS de Sunat
Los trabajadores CAS de Sunat pasarán al régimen laboral de la actividad privada. - Crédito Andina

Las condiciones para los trabajadores

Sin embargo, para la incorporación del personal de la Superintendencia Nacional de Migraciones comprendido en el régimen del Decreto Legislativo 1057, al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, deben cumplirse los siguientes requisitos:

  • El trabajador debe haber adquirido la condición de contratado indeterminado en mérito a la Ley 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público
  • El trabajador debe haber ingresado a la institución mediante concurso público de méritos
  • El trabajador no debe tener dos o más sanciones disciplinarias firmes en su desempeño funcional.

Asimismo, la incorporación del personal bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 de la Superintendencia Nacional de Migraciones al Régimen Laboral del Decreto Legislativo 728 se efectuará en forma progresiva en un plazo no menor de dos años, sobre la base del tiempo de servicios de cada trabajador.

Los trabajadores de Sunat serán
Los trabajadores de Sunat serán del regimen de la actividad privada. - Crédito Sunat

En 60 días se publicará reglamento

Asimismo, el reglamento desarrollará el proceso que debe efectuarse para el cumplimiento de la presente ley. “El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con el sector competente, emite el reglamento y las normas complementarias necesarias para la implementación de la presente ley dentro de un plazo de 60 días calendario contados desde su entrada en vigor”, acota la norma.

Así, máximo al miércoles 4 de febrero del 2025, el Ejecutivo deberá publicar el reglamento, y con ello las bases de cómo se dará este trapsaso.

Temas Relacionados

Trabajadores CASCASMigracionesperu-economia

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Secretario de Acción Popular anunció que iniciarán investigación por presunto fraude tras las elecciones primarias

Juan Abad respondió a las acusaciones del precandidato Julio Chávez por presuntas alteraciones de delegados

Secretario de Acción Popular anunció

Programación de la fecha 1 por el Mundial de Clubes de vóley 2025, con Alianza Lima: partidos, horarios y canal de TV

Las ‘blanquiazules’ debutarán contra Osasco este martes 9 de diciembre en Sao Paulo. Conoce todos los detalles del arranque de la cita mundialista

Programación de la fecha 1

Walter Lozano y su nueva etapa en la política: “Yo sí tengo que irme con todo y pelear por lo que creo”

En entrevista con Infobae Perú, el coronel en retiro y ahora candidato al senado por Ahora Nación adelantó cuáles son sus planes y propuestas de llegar al próximo Congreso

Walter Lozano y su nueva

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido en Matute por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ se medirán con los ‘celestes’ en la definición de la llave semifinal que determinará al rival de Cusco FC por el Perú 2. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Sporting Cristal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Secretario de Acción Popular anunció

Secretario de Acción Popular anunció que iniciarán investigación por presunto fraude tras las elecciones primarias

Walter Lozano y su nueva etapa en la política: “Yo sí tengo que irme con todo y pelear por lo que creo”

Al menos 3 mil candidatos serán víctimas de la delincuencia, advierte experto: “Todos estamos en peligro”

Crisis en Avanza País: Karol Paredes, precandidata a la vicepresidencia no sabía de la renuncia de Phillip Butters

JNJ acata sentencia del PJ y repone a Luis Arce Córdova como fiscal supremo

ENTRETENIMIENTO

Fernando Díaz se quiebra al

Fernando Díaz se quiebra al conocer la inspiradora historia de los padres de Pol Deportes: “Qué tal lección”

Brenda Carvalho y Julinho confiesan su deseo de ser padres: “De verdad quiero, no cierro ese capítulo en mi vida”

Anuel AA inició su concierto a las 3 a.m. y desata ola de críticas por hacer esperar casi seis horas al público

“Tiene crisis de ansiedad”: Karla Bacigalupo quedó afectada tras su paso por Miss Universo 2025, según el periodista Jordi Martín

Bryan Torres desmiente presencia en ‘Esta Noche’ y descarta reencuentro con Samahara Lobatón: “Seguiré en mí misma posición”

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido de vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Programación de la fecha 1 por el Mundial de Clubes de vóley 2025, con Alianza Lima: partidos, horarios y canal de TV

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido en Matute por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Programación de la fecha 7 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Partidos de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo