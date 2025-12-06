Línea 1 del Metro: ¿Cómo saber el saldo de tu tarjeta desde el celular?

Gracias a la información en tiempo real que ofrece la app, los pasajeros pueden saber cuánto tardará el próximo tren y planificar sus desplazamientos de manera más eficiente y segura - Créditos: Andina.

La Línea 1 del Metro de Lima implementó un aumento en la frecuencia de sus viajes durante diciembre, una medida adoptada para responder al mayor flujo de pasajeros que caracteriza las festividades de fin de año.

Este incremento de usuarios se debe, principalmente, a la costumbre de realizar compras navideñas, lo que genera una mayor demanda en el sistema de transporte.

En estas semanas, muchas personas se desplazan de un punto a otro con rapidez y suelen llegar a las estaciones sin recordar el saldo disponible en sus tarjetas de viaje. Esta situación provoca que, al intentar acceder por los torniquetes, algunos encuentren su paso restringido y deban recargar dinero de manera urgente, lo que puede ocasionar demoras e incomodidades, especialmente en horarios de alta concurrencia.

Para enfrentar este inconveniente y agilizar el tránsito en las estaciones, la aplicación móvil de la Línea 1 del Metro de Lima permite consultar en todo momento el saldo de la tarjeta. Mediante esta herramienta digital, los usuarios pueden optimizar su tiempo y evitar contratiempos al ingresar al sistema ferroviario.

Pasos para asociar la tarjeta y gestionar el saldo desde la app:

Descarga la aplicación del Metro de Lima Línea 1 ( LINK ).

Ingresa tus datos personales para completar el registro.

Escanea el código de barras de la tarjeta que usas para viajar.

Desde ese momento, la tarjeta queda asociada a tu perfil.

Además, desde la app es posible verificar los viajes recientes y saber cuánto tardará el próximo tren en arribar al paradero seleccionado, así como conocer la frecuencia de circulación de los servicios programados.

Detalle de viajes adicionales en diciembre:

De lunes a viernes (9 h a 16:30 h y 20 h a 22 h):

Primera semana: 82 viajes

Segunda semana: 90 viajes

Tercera semana: 110 viajes

Cuarta semana: 136 viajes

Quinta semana: 90 viajes

Sábados (5 h a 22 h):

Primera semana: 154 viajes

Segunda semana: 168 viajes

Tercera semana: 172 viajes

Cuarta semana: 168 viajes

Domingos (5:30 h a 22 h):

Primera semana: 106 viajes

Segunda semana: 162 viajes

Tercera semana: 200 viajes

Cuarta semana: 116 viajes

Feriados 8 y 9 de diciembre (5:30 h a 22 h):

8 de diciembre: 180 viajes

9 de diciembre: 200 viajes

¿Cuáles son las estaciones de la Línea 1 del Metro?

Villa El Salvador

Parque Industrial

Pumacahua

Villa María

María Auxiliadora

San Juan

Atocongo

Jorge Chávez

Ayacucho

Cabitos

Angamos

San Borja Sur

La Cultura

Arriola

Gamarra

28 de Julio

Miguel Grau

El Ángel

Presbítero Maestro

Rio Rímac

Caja de Agua

Pirámide del Sol

Los Jardines

Los Postes

San Carlos

San Martín

Santa Rosa

Bayóvar

¿Cuál es la tarifa actual de la Línea 1 del tren eléctrico?

El servicio de la Línea 1 del Metro de Lima ofrece dos tarifas principales:

Tarifa general: S/1.50

Medio pasaje: S/0.75