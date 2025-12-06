Línea 1 del Metro: ¿Cómo saber el saldo de tu tarjeta desde el celular?

La Línea 1 del Metro de Lima implementó un aumento en la frecuencia de sus viajes durante diciembre, una medida adoptada para responder al mayor flujo de pasajeros que caracteriza las festividades de fin de año.
Este incremento de usuarios se debe, principalmente, a la costumbre de realizar compras navideñas, lo que genera una mayor demanda en el sistema de transporte.
En estas semanas, muchas personas se desplazan de un punto a otro con rapidez y suelen llegar a las estaciones sin recordar el saldo disponible en sus tarjetas de viaje. Esta situación provoca que, al intentar acceder por los torniquetes, algunos encuentren su paso restringido y deban recargar dinero de manera urgente, lo que puede ocasionar demoras e incomodidades, especialmente en horarios de alta concurrencia.
Para enfrentar este inconveniente y agilizar el tránsito en las estaciones, la aplicación móvil de la Línea 1 del Metro de Lima permite consultar en todo momento el saldo de la tarjeta. Mediante esta herramienta digital, los usuarios pueden optimizar su tiempo y evitar contratiempos al ingresar al sistema ferroviario.
Pasos para asociar la tarjeta y gestionar el saldo desde la app:
- Descarga la aplicación del Metro de Lima Línea 1 (LINK).
- Ingresa tus datos personales para completar el registro.
- Escanea el código de barras de la tarjeta que usas para viajar.
- Desde ese momento, la tarjeta queda asociada a tu perfil.
Además, desde la app es posible verificar los viajes recientes y saber cuánto tardará el próximo tren en arribar al paradero seleccionado, así como conocer la frecuencia de circulación de los servicios programados.
Detalle de viajes adicionales en diciembre:
De lunes a viernes (9 h a 16:30 h y 20 h a 22 h):
- Primera semana: 82 viajes
- Segunda semana: 90 viajes
- Tercera semana: 110 viajes
- Cuarta semana: 136 viajes
- Quinta semana: 90 viajes
Sábados (5 h a 22 h):
- Primera semana: 154 viajes
- Segunda semana: 168 viajes
- Tercera semana: 172 viajes
- Cuarta semana: 168 viajes
Domingos (5:30 h a 22 h):
- Primera semana: 106 viajes
- Segunda semana: 162 viajes
- Tercera semana: 200 viajes
- Cuarta semana: 116 viajes
Feriados 8 y 9 de diciembre (5:30 h a 22 h):
- 8 de diciembre: 180 viajes
- 9 de diciembre: 200 viajes
¿Cuáles son las estaciones de la Línea 1 del Metro?
- Villa El Salvador
- Parque Industrial
- Pumacahua
- Villa María
- María Auxiliadora
- San Juan
- Atocongo
- Jorge Chávez
- Ayacucho
- Cabitos
- Angamos
- San Borja Sur
- La Cultura
- Arriola
- Gamarra
- 28 de Julio
- Miguel Grau
- El Ángel
- Presbítero Maestro
- Rio Rímac
- Caja de Agua
- Pirámide del Sol
- Los Jardines
- Los Postes
- San Carlos
- San Martín
- Santa Rosa
- Bayóvar
¿Cuál es la tarifa actual de la Línea 1 del tren eléctrico?
El servicio de la Línea 1 del Metro de Lima ofrece dos tarifas principales:
- Tarifa general: S/1.50
- Medio pasaje: S/0.75