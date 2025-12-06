Perú

Línea 1 del Metro: ¿Cómo saber el saldo de tu tarjeta desde el celular?

El aumento en la demanda se traduce en más personas movilizándose rápidamente, lo que provoca que muchos usuarios olviden verificar el saldo de sus tarjetas antes de ingresar

Gracias a la información en
Gracias a la información en tiempo real que ofrece la app, los pasajeros pueden saber cuánto tardará el próximo tren y planificar sus desplazamientos de manera más eficiente y segura - Créditos: Andina.

La Línea 1 del Metro de Lima implementó un aumento en la frecuencia de sus viajes durante diciembre, una medida adoptada para responder al mayor flujo de pasajeros que caracteriza las festividades de fin de año.

Este incremento de usuarios se debe, principalmente, a la costumbre de realizar compras navideñas, lo que genera una mayor demanda en el sistema de transporte.

En estas semanas, muchas personas se desplazan de un punto a otro con rapidez y suelen llegar a las estaciones sin recordar el saldo disponible en sus tarjetas de viaje. Esta situación provoca que, al intentar acceder por los torniquetes, algunos encuentren su paso restringido y deban recargar dinero de manera urgente, lo que puede ocasionar demoras e incomodidades, especialmente en horarios de alta concurrencia.

Para enfrentar este inconveniente y agilizar el tránsito en las estaciones, la aplicación móvil de la Línea 1 del Metro de Lima permite consultar en todo momento el saldo de la tarjeta. Mediante esta herramienta digital, los usuarios pueden optimizar su tiempo y evitar contratiempos al ingresar al sistema ferroviario.

La Línea 1 del Metro
La Línea 1 del Metro de Lima incrementó la frecuencia de viajes durante diciembre para responder al mayor flujo de pasajeros vinculado a las compras y celebraciones de fin de año - Créditos: Andina.

Pasos para asociar la tarjeta y gestionar el saldo desde la app:

  • Descarga la aplicación del Metro de Lima Línea 1 (LINK).
  • Ingresa tus datos personales para completar el registro.
  • Escanea el código de barras de la tarjeta que usas para viajar.
  • Desde ese momento, la tarjeta queda asociada a tu perfil.

Además, desde la app es posible verificar los viajes recientes y saber cuánto tardará el próximo tren en arribar al paradero seleccionado, así como conocer la frecuencia de circulación de los servicios programados.

La app permite consultar el
La app permite consultar el saldo, asociar la tarjeta y revisar viajes recientes, lo que facilita la experiencia del usuario y ayuda a evitar inconvenientes en los torniquetes - Créditos: Línea 1 del Metro de Lima.

Detalle de viajes adicionales en diciembre:

De lunes a viernes (9 h a 16:30 h y 20 h a 22 h):

  • Primera semana: 82 viajes
  • Segunda semana: 90 viajes
  • Tercera semana: 110 viajes
  • Cuarta semana: 136 viajes
  • Quinta semana: 90 viajes

Sábados (5 h a 22 h):

  • Primera semana: 154 viajes
  • Segunda semana: 168 viajes
  • Tercera semana: 172 viajes
  • Cuarta semana: 168 viajes

Domingos (5:30 h a 22 h):

  • Primera semana: 106 viajes
  • Segunda semana: 162 viajes
  • Tercera semana: 200 viajes
  • Cuarta semana: 116 viajes

Feriados 8 y 9 de diciembre (5:30 h a 22 h):

  • 8 de diciembre: 180 viajes
  • 9 de diciembre: 200 viajes
Usuarios podrán consultar saldo y
Usuarios podrán consultar saldo y viajes desde la nueva app de la Línea 1 - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las estaciones de la Línea 1 del Metro?

  • Villa El Salvador
  • Parque Industrial
  • Pumacahua
  • Villa María
  • María Auxiliadora
  • San Juan
  • Atocongo
  • Jorge Chávez
  • Ayacucho
  • Cabitos
  • Angamos
  • San Borja Sur
  • La Cultura
  • Arriola
  • Gamarra
  • 28 de Julio
  • Miguel Grau
  • El Ángel
  • Presbítero Maestro
  • Rio Rímac
  • Caja de Agua
  • Pirámide del Sol
  • Los Jardines
  • Los Postes
  • San Carlos
  • San Martín
  • Santa Rosa
  • Bayóvar

¿Cuál es la tarifa actual de la Línea 1 del tren eléctrico?

El servicio de la Línea 1 del Metro de Lima ofrece dos tarifas principales:

  • Tarifa general: S/1.50
  • Medio pasaje: S/0.75

