Perú

Rosalía excluye otra vez a Perú de su ‘LUX Tour 2026′ y desata una ola de memes y críticas

La cantante española anuncia su nueva gira mundial y, por segunda vez, ignora a Perú de su itinerario, encendiendo las redes de comentarios ingeniosos y reacciones entre los fanáticos nacionales.

Guardar
Rosalía confiesa que Santa Rosa de Lima fue parte de su inspiración para su nuevo álbum ‘Lux’ | Instagram

Rosalía, una de las estrellas más influyentes de la música en español, ha iniciado oficialmente la cuenta regresiva para su ambicioso 'LUX Tour 2026′. Sin embargo, el entusiasmo generalizado que rodea el anuncio internacional trajo consigo un sabor amargo para los seguidores en Perú, que por segunda ocasión han quedado fuera del itinerario de conciertos de la artista catalana.

La noticia, confirmada en las redes oficiales de Rosalía y la promotora Live Nation, especifica que la gira recorrerá 17 países y ofrecerá 42 conciertos, desde el arranque en Lyon (Francia) el 16 de marzo de 2026 hasta sus últimas escalas por Europa, Norteamérica y selectas ciudades de Latinoamérica. Lima, una vez más, no figura en la lista.

Países que forman parte de
Países que forman parte de la gira mundial LUX Tour 2026 de Rosalía.

Perú seguirá esperando a Rosalía

La reacción en Perú fue inmediata. Los fans no tardaron en manifestar su frustración, tristeza y, sobre todo, ese humor tan característico con el que suelen enfrentar este tipo de desaires musicales.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de ingeniosos memes y mensajes: “Rosalía se inspiró en Santa Rosa y no viene a Lima”, “Rosalía va a ir a Colombia y no puede venir a Perú, que se vayan todos los organizadores bien a la mier**”. “No puedo con la gente que le está migajeando a Rosalía que venga a Perú”, “Ya, pero ¿cómo que Rosalía no viene a Perú? Como siempre siendo la burla de Sudamérica. Hasta a Bogotá va", “¿Por qué no viene Rosalía a Perú? Te traen aquí reguetoneros sin talento cada rato, pero no pueden traer a Rosalía. Qué rabia”, fueron algusno comentarios.

Rosalía excluye a Perú de
Rosalía excluye a Perú de su LUX Tour 2026 y los fans expresan su decepción en redes sociales con memes y mensajes virales.
Rosalía excluye a Perú de
Rosalía excluye a Perú de su LUX Tour 2026 y los fans expresan su decepción en redes sociales con memes y mensajes virales.
Rosalía excluye a Perú de
Rosalía excluye a Perú de su LUX Tour 2026 y los fans expresan su decepción en redes sociales con memes y mensajes virales.

Pero otros en son de bromas escribieron; “Rosalía nos odia como si Perú hubiese sido el país que parió a Rauw Alejandro”, “No Rosalía, porfa ven a Perú para que conozcas el pozo de Santa Rosa”, “Rosalía no viene a Perú. Tocará ver a IOA”, “Rosalía ignora a Perú una vez más y solo diremos que de tours más grandes hemos sido parte, no es un problema de relevancia, quizá de demanda. La gira incluye muchas escalas y que le vaya bien, por acá no se le llora”.

Estos comentarios resumen el sentimiento colectivo: una mezcla de resignación, picardía y la esperanza de que algún día la intérprete de “La Perla” sorprenda al público limeño.

Rosalía excluye a Perú de
Rosalía excluye a Perú de su LUX Tour 2026 y los fans expresan su decepción en redes sociales con memes y mensajes virales.
Rosalía excluye a Perú de
Rosalía excluye a Perú de su LUX Tour 2026 y los fans expresan su decepción en redes sociales con memes y mensajes virales.
Rosalía excluye a Perú de
Rosalía excluye a Perú de su LUX Tour 2026 y los fans expresan su decepción en redes sociales con memes y mensajes virales.

‘Motomami World Tour’ tampoco llegó a Perú

La omisión de Perú trae a la memoria el fenómeno ocurrido en 2023, cuando la gira 'Motomami World Tourtambién pasó de largo en Lima. Lejos de resignarse, los fans se movilizaron y el youtuber iOA produjo un espectáculo tributo —el famoso “Miji Show”— que replicó el formato original de Rosalía con esmero, tecnología e inesperada repercusión.

Aquella noche, más de 3.000 asistentes se reunieron en el anfiteatro del Parque de la Exposición para vivir una versión local del espectáculo que la artista española nunca trajo al país. La hazaña, viralizada en redes sociales, incluso fue reconocida por la propia Rosalía en TikTok, con un espontáneo: “Dimensión paralela desbloqueada”.

También cabe recordar que el conflicto entre iOA y el ‘Miji Show’ —su conocido tributo a Rosalía— surgió a raíz de una disputa con Mecnun Giasar, coreógrafo de la artista española.

Giasar acusó al influencer de plagiar las coreografías de la gira ‘Motomami’ sin autorización, sin pagar derechos y sin otorgar el crédito correspondiente. Además, señaló que iOA se apropió del trabajo y la identidad creativa de su equipo, especialmente después de que este brindara entrevistas hablando del espectáculo sin mencionarlo en absoluto.

Instagram: rosalia.vt
Instagram: rosalia.vt

Éxito internacional, raíces peruanas y una promesa sin cumplir

El ‘LUX Tour 2026′ sirve como carta de presentación mundial para el reciente álbum de Rosalía, “LUX”, producido junto a la London Symphony Orchestra bajo la batuta de Daníel Bjarnason. Este trabajo, el cuarto álbum de estudio de la cantante, incorpora colaboraciones de artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente y la Escolanía de Montserrat. Además, ha debutado en el primer lugar del ranking Global Top Albums de Spotify, logrando el mayor estreno de streaming para una artista femenina en español durante 2025.

La crítica destaca la fusión de música clásica, pop global y misticismo lírico de esta nueva etapa. Temas cantados en trece idiomas y guiños a figuras históricas como Santa Rosa de Lima reflejan la búsqueda espiritual y la ambición artística de Rosalía.

En entrevista reciente con El Comercio, Rosalía confesó su deseo de visitar Perú: “Hace mucho que quiero ir. Nunca he estado y me haría muchísima ilusión. Si Dios quiere, pronto. No sé cuándo exactamente, pero tengo muchas ganas”.

La catalana también se refirió a la importancia cultural del cajón peruano en su música: “Hoy el cajón es una de las percusiones más habituales del género, pero su alma sigue siendo peruana. Suena amaderado, cálido, reconfortante. Me emociona que un instrumento así conecte nuestras culturas”.

Esta imagen, publicada por Columbia
Esta imagen, publicada por Columbia Records, muestra "LUX" de Rosalía. (Columbia Records via AP)

Alternativas para los fans

La exclusión de Perú en el ‘LUX Tour 2026′ deja abierta la puerta a manifestaciones artísticas locales y tributos espontáneos, como sucedió en 2023. Para muchos peruanos, la creatividad y la pasión han demostrado ser el mejor remedio ante la ausencia de superestrellas internacionales.

Mientras tanto, la gira de Rosalía se perfila como uno de los mayores éxitos del año, con entradas agotadas en múltiples ciudades de Europa y Latinoamérica —incluyendo Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Río de Janeiro, Ciudad de México y San Juan de Puerto Rico— pero, por ahora, dejando a Lima (y a Perú entero) esperando una oportunidad real de cantar junto a la artista.

Temas Relacionados

RosalíaLUX Tour 2026peru-conciertosconciertos en Limaperu-entretenimiento

Más Noticias

Santi Lesmes llevará al niño Pol Deportes a la Champions League para que narre el partido Real Madrid vs. Manchester City

El joven narrador peruano, famoso por su relato desde un cerro, viajará a Europa junto a Santi para vivir el mayor sueño de su carrera.

Santi Lesmes llevará al niño

Día Internacional del Ninja: historia, origen y cómo este festejo revitaliza el legado de los míticos agentes japoneses

El 5 de diciembre está dedicado a quienes encarnaron el sigilo y la estrategia en la historia japonesa. La fecha invita a descubrir el universo que rodea a los ninjas, figuras que pasaron del espionaje feudal a símbolo de la cultura popular

Día Internacional del Ninja: historia,

Rafael López Aliaga plantea retirar a embajadores improductivos e incautar “todos los activos de Odebrecht” en Perú

El líder de Renovación Popular afirmó que, en caso de llegar al poder, removerá a diplomáticos ineficientes y emprenderá acciones contra Brookfield, empresa que adquirió en 2016 la operadora de tres peajes limeños a Odebrecht

Rafael López Aliaga plantea retirar

Delia Espinoza pide S/ 1 millón a Fernando Rospigliosi por difamación: “Para que aprenda a lavarse la boca”

Suspendida fiscal de la Nación confirmó a Infobae Perú que formalizó la querella contra el titular del Congreso, quien no solo la ha vinculado con el terrorismo, sino que ha celebrado su inhabilitación llamándola “desquiciada”. “Estoy segura que vamos a ganar”, mencionó

Delia Espinoza pide S/ 1

“El Congreso no aprendió”: Abogado explica por qué Delia Espinoza tendría el mismo destino de Zoraida Ávalos y su inhabilitación sería anulada

El penalista César Nakazaki se refirió al caso de la fiscal suprema titular y el fallo del Poder Judicial que favorecería a la suspendida fiscal de la Nación

“El Congreso no aprendió”: Abogado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga plantea retirar

Rafael López Aliaga plantea retirar a embajadores improductivos e incautar “todos los activos de Odebrecht” en Perú

Delia Espinoza pide S/ 1 millón a Fernando Rospigliosi por difamación: “Para que aprenda a lavarse la boca”

“El Congreso no aprendió”: Abogado explica por qué Delia Espinoza tendría el mismo destino de Zoraida Ávalos y su inhabilitación sería anulada

Ulises Villegas, alcalde prófugo con orden de captura, reaparece en TikTok: ¿Se paralizará la municipalidad de Comas?

JNE pide activar seguridad electoral ya: Roberto Burneo alertó riesgos por violencia contra precandidatos

ENTRETENIMIENTO

Paula Arias respalda el romance

Paula Arias respalda el romance entre Yahaira Plasencia y Luis Fernando “Don Diablo”: “los quiero mucho a los dos”

Pamela Franco explica la polémica frase de Christian Cueva y lo justifica: “No tiene doble sentido, es de Héctor Lavoe”

Laura Spoya disfruta de su soltería luego de las declaraciones de Brian Rullan

Yamila Piñero sorprende y anuncia su matrimonio tras años lejos de cámaras: “Quiero compartir esta locura de momento en mi vida”

Christian Domínguez no descarta reality ‘La Granja Vip’, pero Karla Tarazona le advierte: “Mientras no sea de baile”

DEPORTES

Alianza Lima con la mente

Alianza Lima con la mente puesta en el 2026: pretemporada en Uruguay con participación en Serie Río de La Plata

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 en el torneo

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

Canales en Ecuador para ver el sorteo del Mundial 2026: dónde seguir en directo la transmisión del evento FIFA

Gerente general del IPD renunció a menos de un mes de haber asumido: deja el cargo en medio de la crisis de los Bolivarianos 2025