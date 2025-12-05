Rosalía excluye otra vez a Perú de su ‘LUX Tour 2026′ y desata una ola de memes y críticas

Rosalía confiesa que Santa Rosa de Lima fue parte de su inspiración para su nuevo álbum ‘Lux’ | Instagram

Rosalía, una de las estrellas más influyentes de la música en español, ha iniciado oficialmente la cuenta regresiva para su ambicioso 'LUX Tour 2026′. Sin embargo, el entusiasmo generalizado que rodea el anuncio internacional trajo consigo un sabor amargo para los seguidores en Perú, que por segunda ocasión han quedado fuera del itinerario de conciertos de la artista catalana.

La noticia, confirmada en las redes oficiales de Rosalía y la promotora Live Nation, especifica que la gira recorrerá 17 países y ofrecerá 42 conciertos, desde el arranque en Lyon (Francia) el 16 de marzo de 2026 hasta sus últimas escalas por Europa, Norteamérica y selectas ciudades de Latinoamérica. Lima, una vez más, no figura en la lista.

Países que forman parte de la gira mundial LUX Tour 2026 de Rosalía.

Perú seguirá esperando a Rosalía

La reacción en Perú fue inmediata. Los fans no tardaron en manifestar su frustración, tristeza y, sobre todo, ese humor tan característico con el que suelen enfrentar este tipo de desaires musicales.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de ingeniosos memes y mensajes: “Rosalía se inspiró en Santa Rosa y no viene a Lima”, “Rosalía va a ir a Colombia y no puede venir a Perú, que se vayan todos los organizadores bien a la mier**”. “No puedo con la gente que le está migajeando a Rosalía que venga a Perú”, “Ya, pero ¿cómo que Rosalía no viene a Perú? Como siempre siendo la burla de Sudamérica. Hasta a Bogotá va", “¿Por qué no viene Rosalía a Perú? Te traen aquí reguetoneros sin talento cada rato, pero no pueden traer a Rosalía. Qué rabia”, fueron algusno comentarios.

Rosalía excluye a Perú de su LUX Tour 2026 y los fans expresan su decepción en redes sociales con memes y mensajes virales.

Rosalía excluye a Perú de su LUX Tour 2026 y los fans expresan su decepción en redes sociales con memes y mensajes virales.

Rosalía excluye a Perú de su LUX Tour 2026 y los fans expresan su decepción en redes sociales con memes y mensajes virales.

Pero otros en son de bromas escribieron; “Rosalía nos odia como si Perú hubiese sido el país que parió a Rauw Alejandro”, “No Rosalía, porfa ven a Perú para que conozcas el pozo de Santa Rosa”, “Rosalía no viene a Perú. Tocará ver a IOA”, “Rosalía ignora a Perú una vez más y solo diremos que de tours más grandes hemos sido parte, no es un problema de relevancia, quizá de demanda. La gira incluye muchas escalas y que le vaya bien, por acá no se le llora”.

Estos comentarios resumen el sentimiento colectivo: una mezcla de resignación, picardía y la esperanza de que algún día la intérprete de “La Perla” sorprenda al público limeño.

Rosalía excluye a Perú de su LUX Tour 2026 y los fans expresan su decepción en redes sociales con memes y mensajes virales.

Rosalía excluye a Perú de su LUX Tour 2026 y los fans expresan su decepción en redes sociales con memes y mensajes virales.

Rosalía excluye a Perú de su LUX Tour 2026 y los fans expresan su decepción en redes sociales con memes y mensajes virales.

‘Motomami World Tour’ tampoco llegó a Perú

La omisión de Perú trae a la memoria el fenómeno ocurrido en 2023, cuando la gira 'Motomami World Tour’ también pasó de largo en Lima. Lejos de resignarse, los fans se movilizaron y el youtuber iOA produjo un espectáculo tributo —el famoso “Miji Show”— que replicó el formato original de Rosalía con esmero, tecnología e inesperada repercusión.

Aquella noche, más de 3.000 asistentes se reunieron en el anfiteatro del Parque de la Exposición para vivir una versión local del espectáculo que la artista española nunca trajo al país. La hazaña, viralizada en redes sociales, incluso fue reconocida por la propia Rosalía en TikTok, con un espontáneo: “Dimensión paralela desbloqueada”.

También cabe recordar que el conflicto entre iOA y el ‘Miji Show’ —su conocido tributo a Rosalía— surgió a raíz de una disputa con Mecnun Giasar, coreógrafo de la artista española.

Giasar acusó al influencer de plagiar las coreografías de la gira ‘Motomami’ sin autorización, sin pagar derechos y sin otorgar el crédito correspondiente. Además, señaló que iOA se apropió del trabajo y la identidad creativa de su equipo, especialmente después de que este brindara entrevistas hablando del espectáculo sin mencionarlo en absoluto.

Instagram: rosalia.vt

Éxito internacional, raíces peruanas y una promesa sin cumplir

El ‘LUX Tour 2026′ sirve como carta de presentación mundial para el reciente álbum de Rosalía, “LUX”, producido junto a la London Symphony Orchestra bajo la batuta de Daníel Bjarnason. Este trabajo, el cuarto álbum de estudio de la cantante, incorpora colaboraciones de artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente y la Escolanía de Montserrat. Además, ha debutado en el primer lugar del ranking Global Top Albums de Spotify, logrando el mayor estreno de streaming para una artista femenina en español durante 2025.

La crítica destaca la fusión de música clásica, pop global y misticismo lírico de esta nueva etapa. Temas cantados en trece idiomas y guiños a figuras históricas como Santa Rosa de Lima reflejan la búsqueda espiritual y la ambición artística de Rosalía.

En entrevista reciente con El Comercio, Rosalía confesó su deseo de visitar Perú: “Hace mucho que quiero ir. Nunca he estado y me haría muchísima ilusión. Si Dios quiere, pronto. No sé cuándo exactamente, pero tengo muchas ganas”.

La catalana también se refirió a la importancia cultural del cajón peruano en su música: “Hoy el cajón es una de las percusiones más habituales del género, pero su alma sigue siendo peruana. Suena amaderado, cálido, reconfortante. Me emociona que un instrumento así conecte nuestras culturas”.

Esta imagen, publicada por Columbia Records, muestra "LUX" de Rosalía. (Columbia Records via AP)

Alternativas para los fans

La exclusión de Perú en el ‘LUX Tour 2026′ deja abierta la puerta a manifestaciones artísticas locales y tributos espontáneos, como sucedió en 2023. Para muchos peruanos, la creatividad y la pasión han demostrado ser el mejor remedio ante la ausencia de superestrellas internacionales.

Mientras tanto, la gira de Rosalía se perfila como uno de los mayores éxitos del año, con entradas agotadas en múltiples ciudades de Europa y Latinoamérica —incluyendo Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Río de Janeiro, Ciudad de México y San Juan de Puerto Rico— pero, por ahora, dejando a Lima (y a Perú entero) esperando una oportunidad real de cantar junto a la artista.