Serpar subastará 71 terrenos este 19 de diciembre: conoce cómo participar

Todos los fondos recaudados serán destinados al mantenimiento y mejora de clubes y parques metropolitanos administrados por Serpar, reforzando así la infraestructura recreativa y la calidad de vida en Lima - Créditos: Andina.

El Servicio de Parques de Lima (Serpar), organismo adscrito a la Municipalidad de Lima, dio a conocer su más reciente convocatoria de alcance nacional, en la que ofrecerá un total de 71 terrenos urbanos mediante un proceso de subasta pública.

Las propiedades, que cuentan con documentación completamente saneada e inscripción en los Registros Públicos, se encuentran habilitadas con todos los servicios y representan una alternativa atractiva para quienes buscan invertir en zonas con proyección de crecimiento en la capital.

Las parcelas, procedentes de aportes de habilitación urbana, presentan precios base desde S/64.940 y superficies que varían de 111 m² a 1.756 m². La distribución es la siguiente: Carabayllo tendrá 61 lotes disponibles, mientras que tanto Pachacámac como Santa Anita contarán con 5 predios cada uno.

Todas las ubicaciones han sido seleccionadas por su potencial para desarrollo residencial o comercial, asegurando el respeto por las áreas verdes existentes, ya que estos terrenos están destinados únicamente a fines urbanos sin restar espacio a los parques.

El Servicio de Parques de Lima anunció la subasta nacional de 71 terrenos urbanos con títulos saneados y acceso a servicios básicos - Créditos: Serpar.

El acto de remate está previsto para el viernes 19 de diciembre a las 9:00 horas en las instalaciones del Circuito Mágico del Agua. La jornada se realizará bajo el sistema de martillero público y contará con la presencia de un notario que garantizará la transparencia y legalidad del procedimiento.

La recaudación obtenida durante la subasta se destinará al sostenimiento y mejora de los clubes y espacios recreativos metropolitanos que administra el Serpar. Esta reinversión permitirá fortalecer la infraestructura y los servicios, contribuyendo así al desarrollo urbano y la calidad de vida en distintas zonas de Lima.

Quienes deseen participar pueden hacerlo tanto de forma presencial como virtual, ya que el proceso está abierto a personas naturales y jurídicas interesadas. Para concursar, los postulantes deben adquirir las bases del evento, cuyo valor es de S/50.

La venta se llevará a cabo hasta el 18 de diciembre en el portal web de Serpar (LINK), además de puntos de atención habilitados como el parque de La Muralla (de lunes a viernes, entre las 9 y las 16 horas) y el Circuito Mágico del Agua (de lunes a domingo, desde las 15 hasta las 21 horas).

Las parcelas, con precios base desde S/64.940 y áreas entre 111 m² y 1.756 m², se concentran en Carabayllo y se complementan con opciones en Pachacámac y Santa Anita, para uso exclusivo urbano y sin afectar espacios verdes - Créditos: Serpar.

Posteriormente, los interesados tendrán que efectuar el depósito de una garantía correspondiente al 5 % del precio base del lote de su elección. La entrega de la documentación y la carta de presentación puede realizarse presencialmente o mediante la mesa de partes virtual habilitada por Serpar.

Para obtener información detallada sobre todos los requisitos y el proceso de adjudicación, los postulantes pueden consultar el reglamento integral en el sitio web de Serpar o comunicarse a los teléfonos +51 991 040 525, +51 962 792 403 y +51 945 502 821.