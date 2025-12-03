Delia Espinoza se salva de la inhabilitación: Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Podemos Perú y las bancadas que votaron a favor

Pleno no alcanzó los 68 votos para imponer una sanción a la fiscal de la Nación. Video: Congreso TV

Contra todo pronóstico, el pleno del Congreso de la República no consiguió los 68 votos necesarios para inhabilitar a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para ejercer cargos públicos por 10 años. De haberse impuesto esta sanción, el regreso de la magistrada al Ministerio Público habría quedado truncado.

Tras la exposición de su defensa y las intervenciones durante el debate, se procedió a la votación. Como era previsible, las bancadas mantuvieron una postura similar a la que adoptaron en la Comisión Permanente; sin embargo, pese a contar con el respaldo de los grupos parlamentarios más numerosos, la sanción contra Delia Espinoza no prosperó.

Según el reglamento del Congreso, se requiere que dos tercios del número de parlamentarios, sin incluir a los integrantes de la Comisión Permanente, voten a favor de la inhabilitación. Es decir, se necesitaban 68 votos.

Delia Espinoza evita la inhabilitación aunque Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Podemos Perú y Renovación Popular votaron a favor

Las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre y Honor y Democracia votaron a favor. En los casos de Avanza País, Acción Popular y Podemos Perú la posición no fue unánime. Algunos de sus integrantes optaron por la abstención, mientras que otros si votaron a favor.

El resultado final de la votación fue 63 votos a favor, 16 abstenciones y 18 en contra. Por lo que al no conseguir los votos necesarios, la fiscal se salvó.

Exposición de Delia Espinoza

La fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, abrió su intervención criticando que varios congresistas no estuvieran presentes en el hemiciclo. Sostuvo que su asistencia habría representado un gesto mínimo de consideración hacia la población. “Qué pena que no estén todos de manera presencial, lo cual sería una muestra de respeto al pueblo peruano porque cuando se va a ajusticiar respecto de una magistrada de carrera intachable no quieran dar la cara ciertos congresistas”, manifestó.

A continuación, señaló que esta ausencia obedecería a motivaciones electorales, vinculadas a los intereses de quienes buscan mantenerse en el cargo. “No quieren dar la cara porque va a haber elecciones y estos señores aspiran a una reelección”, indicó.

Fiscal de la Nación se presenta ante el Pleno que votará la propuesta de inhabilitación por 10 años en su contra.

Espinoza también advirtió que el proceso para inhabilitarla tendría un trasfondo de presión contra ella y otros miembros del sistema de justicia. Según afirmó, una decisión que calificó de “injusta” pretendería enviar un mensaje coercitivo: “O te doblegas o te sacamos o te sometes o pierdes tu sueldo, tu vida, lo que amas hacer”.

Pleno aprobó levantar el fuero

Con 63 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó levantar el fuero a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Esta decisión permite que la magistrada sea investigada por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica, debido a la supuesta inaplicación de la Ley 32130.

Defensa de Delia Espinoza alerta que su inhabilitación pretende “controlar las elecciones generales”

Si bien la moción de inhabilitación no obtuvo los votos necesarios para prosperar, el Parlamento sí avaló retirarle la protección constitucional, dejando abierta la vía para que quien ocupó el más alto cargo del Ministerio Público pueda ahora ser investigada por la misma institución que encabezó.