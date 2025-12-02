Tras 20 días de desaparición, PNP halló la reliquia de oro de la catedral de Huacho y desarticuló una banda criminal

Huacho: Policía recupera custodia de oro robada de la catedral y captura a dos implicados tras 20 días de investigación. (24 Horas)

En Huacho, la recuperación de una reliquia de siglos volvió a colocar a la Policía Nacional en el centro de la atención pública. Durante más de veinte días, la desaparición de la custodia de oro de la catedral generó inquietud en la comunidad religiosa y en las autoridades locales. El silencio oficial durante las primeras etapas de la investigación alimentó dudas, mientras los fieles de la zona buscaban respuestas concretas sobre el destino de la pieza.

La noticia del hallazgo de la custodia llegó después de un operativo que culminó con la captura de dos presuntos implicados. La intervención se realizó en un punto estratégico de Lima Norte, donde agentes del área de investigación criminal y personal de inteligencia ejecutaron acciones dirigidas a ubicar a los responsables. Desde los primeros reportes internos, la prioridad se centró en identificar a quienes permanecieron dentro de la catedral durante la jornada en que desapareció la reliquia.

El general J. Mundaca explicó que la recuperación se convirtió en un objetivo central para su unidad. En sus palabras: “Muy contento de iniciar esta semana, semana de la Policía Nacional del Perú, con la recuperación de nuestra custodia, que el día 5 de noviembre fue sustraída, robada desde el interior de nuestra catedral y que mortificó a toda la colectividad nacional e internacional”. Su intervención reflejó el interés institucional por cerrar un caso que inquietó a la población desde inicios de noviembre.

La pieza religiosa volvió a manos de las autoridades tras un operativo efectuado el sábado 29, según el propio general. “Hoy día, gracias al trabajo profesional de nuestra Policía Nacional del Perú, oficiales y suboficiales de nuestro departamento de investigación criminal, en coordinación con la dirección de inteligencia de nuestra Policía Nacional, se logró desarticular una banda criminal que había realizado este tipo de sacrilegio en la catedral de acá de Huacho”.

Captura de dos presuntos implicados

La custodia de oro desapareció el 5 de noviembre de la catedral de Huacho.

Los agentes detuvieron a Héctor Junior Orellana Ramón, de 19 años, alias Nunu, y a Eduardo Manuel Meléndez Pinchales, de 26, alias Kapo. Ambos registran antecedentes desde 2022 por robo agravado y tráfico ilícito de drogas. Según las primeras diligencias, los dos formarían parte de una organización dedicada a delitos contra el patrimonio.

Durante la intervención, el personal policial incautó drogas, un arma de fuego y municiones. Estos elementos serían parte de los recursos utilizados para distintas actividades ilícitas en la zona. “Vaya sorpresa. Más allá de la custodia, se encontró droga y un arma de fuego a esta banda criminal”, detalló el general Mundaca al describir el resultado del operativo.

La custodia, elaborada en oro y plata, desapareció el 5 de noviembre. Su antigüedad, estimada en varios siglos, la convirtió en una pieza de alto valor tanto material como espiritual. Ese día, los delincuentes también se llevaron dinero depositado dentro del objeto litúrgico.

De acuerdo con las declaraciones registradas, los presuntos implicados permanecieron dentro del templo después de la última misa. Mundaca detalló que la investigación reveló ese dato desde las primeras acciones técnicas. “Se tuvo conocimiento que ellos se quedaron en el interior y posteriormente, desde adentro hacia afuera, hicieron este hurto agravado”.

Investigación y acciones reservadas

Tras 20 días de desaparición, PNP halló la reliquia de oro de la catedral de Huacho y desarticuló una banda criminal

El personal policial realizó labores de inteligencia que, según la institución, mantuvieron un perfil silencioso para evitar alertas entre los sospechosos. Las coordinaciones internas se ejecutaron con discreción mientras los agentes reunían indicios sobre el paradero de la reliquia.

Mundaca resumió ese proceso al afirmar: “Nuestra Policía Nacional del Perú continuó con las investigaciones y con acciones de inteligencia en forma muy silenciosa para no levantar algún tipo de sospecha contra estos delincuentes”. Con esta estrategia, los agentes localizaron a los investigados y ejecutaron la intervención final.

La investigación continúa mientras las autoridades buscan establecer la participación exacta de cada detenido en el robo del 5 de noviembre y determinar si existen otros implicados.