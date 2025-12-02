Perú

La Costa Verde estará cerrada hasta 1 la tarde de hoy 3 de diciembre: estas son las rutas alternas

La Municipalidad Metropolitana de Lima implementó desde anoche un nuevo cierre que obligará a seguir un plan de desvío por una competencia de triatlón de los Juegos Bolivarianos de 2025

El plan de desvío para
El plan de desvío para la Costa Verde incluye rutas alternas por avenidas principales como El Sol, San Martín, José Olaya y Mariscal Nieto. (Andina)

Desde anoche, la Municipalidad de Lima dio inicio al cierre total de la Costa Verde, que se extenderá hasta la 1 la tarde de hoy, miércoles 3 de diciembre, por la competencia de triatlón en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025.

Numerosos conductores que emplean diariamente esta arteria principal de la capital peruana tendrán que modificar sus trayectos habituales, informó la comuna metropolitana en su reporte sobre los operativos especiales por estos juegos internacionales. Por ello, es importante conocer el plan de desvío oficial.

La desviación dispuesta por la Municipalidad de Lima para el sentido norte-sur arranca desde Armendáriz, conduciendo a los vehículos por la avenida El Sol, San Martín y posteriormente por José Olaya.

La Municipalidad de Lima anuncia
La Municipalidad de Lima anuncia el cierre total de la Costa Verde por los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025, afectando a miles de conductores. (Andina)

Para quienes viajan en dirección sur-norte, el recorrido alternativo inicia en la avenida Mariscal Nieto y se extiende por Alejandro Iglesias, Chorrillos, Miguel Grau, Reducto y bajada Armendáriz.

Tal como se observa en el plano difundido por la Municipalidad de Lima, la zona de cierre contempla todos los ingresos principales de la Costa Verde y redirige el flujo hacia vías urbanas internas. Esta medida obedece a parámetros de seguridad y logística requeridos para el desarrollo de la disciplina de triatlón, que integrará diversas zonas a lo largo del litoral limeño.

El desvío presentado abarca indistintamente Norte-Sur y Sur-Norte, lo que representa la mayor modificación del esquema de tránsito en el marco de los Juegos Bolivarianos hasta la fecha. La recomendación de las autoridades es optar por las rutas sugeridas para evitar mayor congestión vehicular y demoras.

El cierre de la Costa
El cierre de la Costa Verde responde a exigencias de seguridad y logística para la competencia de triatlón de los Juegos Bolivarianos.

Otras fechas de cierre de la Costa Verde

Aunque el cierre que inicia hoy concentra la atención de miles de limeños, la Municipalidad de Lima adelantó que se avecinan nuevos cierres totales de la Costa Verde.

Según datos recogidos por Andina, el jueves 4 de diciembre, desde las 11:30 p.m. y hasta la 1 p.m. del 5 de diciembre, tendrá lugar otro bloqueo absoluto por competencias de ciclismo.

Para este evento, la circulación vehicular de norte a sur se desviará por las avenidas Costanera, Bertolotto, Armendáriz, San Martín y José Olaya. En dirección contraria (sur-norte), la ruta alterna comprende Chorrillos, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Pérez Araníbar, Del Ejército y La Paz.

La autoridad metropolitana enfatiza la importancia de acatar estas medidas y planificación anticipada a fin de mitigar inconvenientes.

Nuevos cierres de la Costa
Nuevos cierres de la Costa Verde están programados para el 4 y 5 de diciembre por competencias de ciclismo y marcha atlética. (Andina)

El viernes 5 de diciembre a las 11:30 p.m. volverá a aplicarse un cierre total hasta la 1 p.m. del sábado 6 de diciembre, esta vez debido a la prueba de marcha atlética.

¿Qué son los Juegos Bolivarianos?

Los Juegos Bolivarianos forman parte de un circuito internacional de competiciones multidisciplinarias creadas para fomentar la integración deportiva entre naciones sudamericanas. Según información oficial, este evento reúne a representantes de países como Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, en una diversidad de disciplinas olímpicas y paralímpicas.

En particular, la edición XX de los Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025 revela el compromiso de Perú con el deporte de alto rendimiento y la promoción del talento joven en la región.

Surf peruano conquistó 14 medallas
Surf peruano conquistó 14 medallas en los Juegos Bolivarianos 2025. Crédito: FENTA

Estos juegos no solo tienen impacto en materia deportiva, sino que también implican operaciones logísticas complejas y ajustes en la infraestructura urbana, como los cierres de vías y cambios de rutas para facilitar la movilidad segura y eficiente de los atletas y del público asistente.

Durante la época de celebración de los Juegos Bolivarianos, es habitual la implementación de restricciones y cierres temporales en las ciudades anfitrionas.

Recomendaciones para los usuarios

Las autoridades sugieren a los conductores tomar previsiones, revisando en detalle los mapas de desvío y rutas alternas habilitadas. El cierre nocturno y hasta la tarde del 3 de diciembre impactará miles de desplazamientos, por lo que la Municipalidad de Lima refuerza la difusión de información preventiva a través de diversos canales.

Las rutas alternas para el
Las rutas alternas para el tránsito durante los cierres de la Costa Verde buscan evitar congestión y demoras en Lima. (Andina)

La operatividad del transporte público y privado se mantendrá sujeta a la señalización provisional dispuesta en los accesos y salida de la Costa Verde durante los lapsos de restricción. Se espera que, una vez culminadas las competencias, la circulación se normalice progresivamente en toda la extensión del eje costero.

La comunidad limeña podrá consultar información actualizada a través de los canales oficiales de la municipalidad y seguir las instrucciones del personal destacado en la zona para facilitar la transición de los desvíos hacia la normalidad.

