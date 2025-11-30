Perú

Beca Permanencia 2025: revisa aquí cómo acceder a la lista de los 8.000 seleccionados este martes 2 de diciembre

Pronabec informará quiénes continúan en carrera académica y los beneficiarios deberán confirmar entre el 3 y 10 de diciembre a través de su casilla electrónica

Este martes se activará uno de los anuncios más esperados por miles de jóvenes que estudian en universidades públicas. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) confirmó que el 2 de diciembre se publicará la lista oficial de los 8.000 seleccionados de la Beca Permanencia 2025, un beneficio dirigido a estudiantes de alto rendimiento académico en situación de vulnerabilidad económica. La expectativa es alta, pues la beca garantiza apoyo económico continuo para quienes buscan culminar su carrera profesional sin interrupciones.

La convocatoria de Beca Permanencia, una de las más importantes del sector educación, recibió postulaciones hasta el 4 de noviembre sin establecer límite de edad. Pronabec recordó que los resultados podrán revisarse en su portal oficial y que, adicionalmente, cada postulante recibirá una notificación directa en su casilla del Sibec, el sistema electrónico utilizado por la entidad. Con ello se iniciará un proceso clave: la aceptación formal de la beca, paso que definirá quiénes accederán finalmente a los beneficios.

¿Qué se sabe sobre la publicación de seleccionados y el proceso de aceptación?

De acuerdo con lo informado por Pronabec, la lista de seleccionados estará disponible desde el martes 2 de diciembre en el enlace oficial de la convocatoria. Para esta edición, el programa adscrito al Ministerio de Educación (Minedu) habilitará también notificaciones automáticas en las casillas electrónicas de los postulantes, con la finalidad de asegurar que cada estudiante conozca su condición de seleccionado o no seleccionado sin retrasos.

Quienes resulten seleccionados deberán completar un paso fundamental: aceptar la beca entre el 3 y el 10 de diciembre de 2025. Este proceso incluye la lectura y firma digital de documentos, entre ellos la declaración jurada de compromiso y las autorizaciones necesarias para formalizar la adjudicación. Pronabec recordó que solo los estudiantes que cumplan este procedimiento en las fechas establecidas podrán convertirse en becarios oficiales.

Posteriormente, la entidad emitirá una resolución donde se detallará la lista final de becarios 2025. Desde ese momento, los beneficiarios accederán a una subvención mensual destinada a cubrir alimentación, movilidad local y útiles de escritorio, apoyo que se mantiene durante toda la carrera profesional del estudiante. Además, recibirán acompañamiento socioemocional y de bienestar, una estrategia que busca prevenir la deserción y garantizar su progreso académico.

En sus nueve convocatorias previas, la Beca Permanencia ha permitido que más de 43.000 universitarios continúen sus estudios en universidades públicas, fortaleciendo su acceso a educación superior y ampliando sus oportunidades de empleabilidad. Para dudas y consultas, Pronabec ha puesto a disposición sus canales oficiales: Facebook, WhatsApp, la línea gratuita 0800 000 18 y la central telefónica (01) 612 8230.

Requisitos, documentos y criterios de priorización para la versión 2025

La Beca Permanencia 2025 está dirigida exclusivamente a estudiantes peruanos matriculados en universidades públicas elegibles, que cuenten con rendimiento académico de medio superior, como mínimo. Este rendimiento puede ser validado a partir del ciclo concluido o del promedio acumulado. Además, los postulantes deben mantener la condición de pobreza o pobreza extrema, certificada por el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Para completar la inscripción, el postulante debió ingresar al módulo de postulación, registrar sus datos y adjuntar documentos emitidos por su universidad: constancia de matrícula vigente, historial académico y certificaciones que acrediten su situación académica. Todos estos documentos deben incluir sello y firma —digital o manuscrita— de la autoridad correspondiente. Los requisitos socioeconómicos, en cambio, se validan automáticamente mediante los sistemas interconectados de Pronabec.

El programa también otorga puntaje adicional a estudiantes que cursan estudios en regiones con altas tasas de interrupción educativa, así como a quienes acrediten condiciones especiales. Entre los grupos priorizados se encuentran víctimas o familiares directos de la violencia ocurrida entre 1980 y 2000, personas con discapacidad, integrantes de comunidades originarias y estudiantes provenientes del Vraem o del ámbito del Huallaga. La lista completa de criterios está disponible en el portal de la convocatoria.

