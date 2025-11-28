Perú

Milett Figueroa revela que Marcelo Tinelli y su hija Juanita ya se comunican luego de discusión: “Ya conversan, se aman”

La modelo peruana contó detalles sobre la relación entre el conductor hija y su hija Juanita, luego que ella recibiera amenazas y culpara de ello a su padre, además de cómo enfrentan los problemas económicos y la presión mediática

Milett Figueroa se pronuncia sobre el enfrentamiento entre Marcelo Tinelli y su hija Juanita. Video: Amor y Fuego

La reciente llegada de Milett Figueroa a Lima ha reavivado el interés sobre la crisis familiar y económica que atraviesa Marcelo Tinelli, su pareja desde hace más de dos años. La modelo peruana, que residía en Argentina junto al reconocido conductor, decidió regresar a su país en medio de la polémica generada por las amenazas telefónicas que recibió Juanita Tinelli, hija del presentador, y por los problemas financieros que afectan al entorno de la familia.

En declaraciones a Amor y Fuego, Figueroa señaló que, pese a la complejidad de la situación, la relación entre padre e hija ha comenzado a recomponerse: “Él ya está conversando con su hija Juanita. Se aman, escucho diariamente cómo están juntos. Ya están hablando y eso me alegra. Es un tema que a él le afectó mucho. De hecho, aún está afectado”, dijo la actriz al programa.

El conflicto familiar se desató cuando Juanita Tinelli denunció haber recibido amenazas telefónicas, señalando a su propio padre como responsable, aunque el acto habría sido perpetrado por el empresario Gustavo Scaglione, uno de los acreedores de Tinelli y actual dueño de Telefe junto a un grupo inversor que también posee el canal argentino América TV.

El distanciamiento entre padre e hija se hizo público cuando el conductor argentino acudió a la Fiscalía como testigo y relató que su hija lo había bloqueado. La disputa solo se prolongó durante algunos días y, en palabras de Figueroa, “anímicamente, está mejor porque ya está hablando con ella. Fue un tema de unos días, porque ella no estaba de acuerdo con unos temas de su papá. Lamentablemente, se hizo público y se extendió tanto”.
Milett Figueroa revela que Marcelo Tinelli y su hija Juanita ya se comunican luego de discusión: “Ya están conversando, se aman”

Milett Figueroa confirma deudas por temas laborales de Marcelo Tinelli

La crisis familiar coincidió con una delicada situación económica para Marcelo Tinelli. Diversos medios informaron que el conductor enfrenta deudas laborales y judiciales que, según distintas fuentes, oscilarían entre 9 y 30 millones de dólares. Estas dificultades han impactado tanto en su entorno profesional como personal.

Figueroa confirmó a Amor y Fuego que “él no tiene deudas personales, tiene deudas del trabajo. Inevitablemente, me afectó porque yo lo vi mal a él. Yo quería estar fuerte para él, pero también me afectó”. Además, la productora La Flía, propiedad de Tinelli, ha sido señalada por empleados que afirman no haber recibido los pagos correspondientes.

En medio de este escenario, Marcelo Tinelli optó por pausar sus actividades profesionales, incluyendo la suspensión temporal del canal de streaming 'Estamos de paso’. En un comunicado, el conductor explicó: “Como muchos saben, hay momentos en los que la vida pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy es uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención”.

Milett Figueroa afirma que acompaña a Marcelo Tinelli en difíciles momentos. Video: América Hoy

Milett Figueroa reconoce que con Marcelo Tinelli han tenido varias rupturas y reconciliaciones

La relación sentimental entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli también ha atravesado momentos de tensión. El pasado 25 de septiembre, durante el primer episodio de su pódcast 'Estamos de paso’, Tinelli anunció el fin de la relación, lo que generó conmoción en la prensa argentina y peruana. Sin embargo, días después, la pareja se reconcilió.

Figueroa relató a Amor y Fuego: “Habíamos terminado. Discutimos. Ya nos ha pasado lo mismo antes, que terminábamos y al día siguiente volvíamos. Inclusive dijimos que íbamos a poner un comunicado, pero nos arreglamos. Los dos tenemos un carácter muy fuerte. No tengo paciencia para las discusiones”. La modelo reconoció que han enfrentado varias rupturas, algunas de ellas no divulgadas públicamente, y que ambos están aprendiendo a gestionar sus emociones en una relación expuesta al escrutinio mediático.

Milett Figueroa contó en Amor y Fuego los problemas que ha tenido en su relación con Marcelo Tinelli. Video: Amor y Fuego

A pesar de las dificultades, Figueroa ha reiterado su apoyo incondicional a Tinelli. En diálogo con América Hoy, afirmó: “Es lo mínimo que puede hacer una persona que te ama y es tu compañera. Para mí no es ningún esfuerzo. Cuando amas a alguien es estar para la persona, sea lo que sea, pase lo que pase”. La modelo también confirmó que, aunque la situación la ha afectado, ha decidido permanecer junto a su pareja en Argentina, a pesar de las limitaciones laborales que esto implica.

Consultada sobre los rumores de cancelación del reality ‘Los Tinelli’, la actriz aclaró: “Ya se acabaron las grabaciones, ya grabamos muy bien. Se canceló solo una grabación, pero de ahí todo salió muy bien”.

