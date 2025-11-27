Perú

Milett Figueroa revela que terminó varias veces con Marcelo Tinelli: “Tenemos un carácter fuerte y explosivo”

La actriz peruana contó en Amor y Fuego que no fue una sola ruptura, sino varias, y explicó cómo manejan su relación con el conductor argentino.

Guardar
Milett Figueroa confesó terminó más de una vez con Marcelo Tinelli: “Tenemos caracteres muy fuertes”. TikTok.

Milett Figueroa volvió a acaparar titulares tras su visita al set de 'Amor y Fuego’, donde decidió hablar sin filtros sobre su relación con Marcelo Tinelli. La modelo peruana, que ya lleva más de dos años junto al popular conductor argentino, reveló que no solo atravesaron una ruptura pública, sino varias separaciones previas que nunca salieron a la luz.

La confesión sorprendió a Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes no dudaron en profundizar sobre los altibajos que han marcado este romance mediático.

La ruptura que Tinelli hizo pública… y las que nadie sabía

A finales de septiembre, Marcelo Tinelli anunció durante el estreno de su programa de streaming 'Estamos de Paso’ (Carnaval) que su relación con Milett había terminado. El mensaje, inesperado y contundente, dio por hecho el final de una historia que parecía estable.

Sin embargo, con el pasar de los días, la historia cambió: la pareja reapareció junta, viajaron al Cusco para grabar episodios del reality 'Los Tinelli’ y dejaron ver que se habían reconciliado. Lo que no se sabía hasta ahora es que esta no fue su primera ruptura.

Durante la entrevista, Gigi Mitre no dudó en preguntarle directamente: “Marcelo dijo públicamente que ya no estaban. ¿Qué pasó?”

Milett respondió con naturalidad: “Ah, porque habíamos terminado, sí, es verdad”.

Luego explicó que esta no había sido la única vez. “Anteriormente ya habíamos discutido fuerte y habíamos terminado, y al día siguiente regresábamos. Nos pasó dos veces. Incluso pensábamos poner un comunicado… pero nos arreglábamos”.
Milett Figueroa revela que terminó
Milett Figueroa revela que terminó varias veces con Marcelo Tinelli. Captura de TV - 'Amor y Fuego'.

Milett Figueroa: “Los dos tenemos carácter fuerte”

En un momento clave de la conversación, la actriz admitió que tanto ella como Tinelli tienen personalidades intensas, lo que provoca discusiones que a veces escalan más de lo esperado.

“Yo creo que los dos tenemos carácter muy fuerte”, confesó entre risas.

Milett detalló que, aunque suele evitar conflictos, hay ocasiones en las que las emociones pesan más. “Yo soy así… si algo pasa digo ‘o me voy, o me voy’. No tengo mucha paciencia para las discusiones, pero en ese momento era un tema más grande”.

La peruana aseguró que ambos continúan aprendiendo a manejar las emociones en una relación que no solo es mediática, sino exigente por los estilos de vida que cada uno sostiene.

La modelo reconoció que reaccionar así y no saber diferenciar entre una discusión y ponerle punto final a una relación puede dañar su vínculo amoroso. “Sí, daña mucho, porque estamos creciendo en esta relación… nos hemos conocido en el proceso. Estamos aprendiendo incluso a discutir”, señaló.

Para Milett, parte del reto es aprender a comunicarse en medio de un entorno que analiza cada gesto, cada frase y cada ausencia.

Pese a las idas y vueltas, la pareja sigue adelante e incluso fortalece sus proyectos compartidos. Su reciente viaje a Cusco representó una oportunidad para reconectarse mientras grababan contenido para el reality familiar de Tinelli.

Durante la entrevista, Milett se mostró tranquila, segura y positiva respecto al futuro de su relación.

Milett Figueroa dio varios detalles
Milett Figueroa dio varios detalles de su relación con Marcelo Tinelli. Captura TV - 'Amor y Fuego'.

¿Planes de convivencia?

Uno de los momentos más esperados de la conversación llegó cuando Gigi Mitre le preguntó directamente por la convivencia. “¿Tienen planes de vivir juntos?”, lanzó la conductora.

La respuesta fue sincera y madura: “Hemos estado hablando de eso antes de venir. Los dos estamos bien, así como estamos. Él tiene días con Lolito, entonces no es que vivamos como pareja solamente”.

Rodrigo González intervino: “De los siete días de la semana, ¿cuántos te quedas en su casa?”.

Milett aclaró que convive incluso cuando el hijo de Tinelli está presente: “Cuando está Lolito también, compartimos con él. Siempre estoy ahí. A veces voy a mi casa a recoger algunas cosas. Vivimos bastante cerca”.

La actriz dejó en claro que su relación no sigue los parámetros tradicionales, sino un equilibrio que se adapta a las responsabilidades familiares de Tinelli y a su propio ritmo laboral.

El cantante recordó con emoción
El cantante recordó con emoción el cariño del público peruano, con el que mantiene una relación cercana. Dijo sentirse en casa cada vez que visita Lima y elogió la calidez del país. (Instagram)

Una relación intensa y mediática

La historia de amor entre Milett y Marcelo Tinelli sigue generando interés tanto en Perú como en Argentina. Entre rupturas, reconciliaciones, viajes y proyectos, ambos continúan apostando por una relación que se ha vuelto parte del espectáculo mediático en la región.

Milett cerró su participación en Amor y Fuego reafirmando que, pese a los momentos difíciles, la relación sigue vigente y cada experiencia —buena o mala— los ayuda a crecer como pareja.

Temas Relacionados

Milett FigueroaMarcelo Tinelliperu-entretenimiento

Más Noticias

Cierre vehicular por obras en la Vía Expresa Grau desde este viernes 28: ¿dónde y cuál es el plan de desvío?

Los accesos para ambulancias del Hospital Nacional Dos de Mayo se mantendrán operativos durante el cierre vial

Cierre vehicular por obras en

Martín Vizcarra condenado a 14 años de prisión: así fue la lectura de sentencia por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional halló culpable al exmandatario. Sala otorgó 6 años por caso Lomas de Ilo y 8 años de prisión por Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra condenado a 14

Jefferson Farfán hizo inesperada confesión de Paolo Guerrero y advirtió: “Quiere seguir jugando hasta los 50″

La ‘Foquita’ relató detalles de la personalidad del ‘Depredador’ y de la fecha de retiro del fútbol después de su estadía en Alianza Lima

Jefferson Farfán hizo inesperada confesión

Más allá del calcio y la vitamina D: otras vitaminas y minerales que previenen la osteoporosis

La osteoporosis debilita tus huesos sin que lo notes hasta que ocurre una fractura en cadera, muñeca o espalda

Más allá del calcio y

Mitos y desinformación frenan la donación de córnea en el país

Según la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Tejidos del Minsa, 6.168 personas permanecen en lista de espera por un donante, de las cuales 5.421 necesitan específicamente un trasplante de córnea

Mitos y desinformación frenan la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra condenado a 14

Martín Vizcarra condenado a 14 años de prisión: así fue la lectura de sentencia por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra lanza video tras condena de 14 años de prisión: “Ellos deberían estar presos y están gozando del dinero robado”

Perú Primero considera injusta la condena a Martín Vizcarra y su secretario lo compara con Martin Luther King y Nelson Mandela

Alejandro Salas devela chat con Martín Vizcarra tras ser hallado culpable de corrupción: “Que el mensaje llegue a todo el Perú”

Las últimas publicaciones de Martín Vizcarra tras ser sentenciado a 14 años de cárcel por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte revela que

Ana Paula Consorte revela que ha mejorado su relación con Doña Peta: “Va a mi casa, está con mis hijos, somos más cercanas”

Ana Paula Consorte revela por qué la boda con Paolo Guerrero sigue en pausa y sorprende con detalles de su relación

Dua Lipa, Mauricio Mesones y su homenaje a ‘Cariñito’ abrieron el debate: “¿Cómo así que este temazo no es colombiano?”

Jorge Luna y su reacción luego de ser mencionado en el Congreso: “Me han comparado con esas basuras”

Mauricio Mesones cuenta cómo gestó su presentación con Dua Lipa desde Chile: “Hasta preparé mi inglés y me dijo que hablaba español”

DEPORTES

Jefferson Farfán hizo inesperada confesión

Jefferson Farfán hizo inesperada confesión de Paolo Guerrero y advirtió: “Quiere seguir jugando hasta los 50″

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: el ‘Pirata’ se marcha del club después de un lustro por decisión institucional

Jefferson Farfán reveló que rechazó millonaria oferta de Zenit de Rusia por “frío y racismo”, pero que los premios eran un sueldo en la Liga 1

Esposa de Hernán Barcos rompió su silencio y defendió con todo al delantero de Alianza Lima: “Siempre del lado correcto”

Julio César Uribe se sinceró sobre posibles fichajes de Hernán Barcos y Facundo Callejo a Sporting Cristal 2026