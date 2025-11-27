Milett Figueroa revela que terminó varias veces con Marcelo Tinelli: “Tenemos un carácter fuerte y explosivo”

Milett Figueroa confesó terminó más de una vez con Marcelo Tinelli: “Tenemos caracteres muy fuertes”. TikTok.

Milett Figueroa volvió a acaparar titulares tras su visita al set de 'Amor y Fuego’, donde decidió hablar sin filtros sobre su relación con Marcelo Tinelli. La modelo peruana, que ya lleva más de dos años junto al popular conductor argentino, reveló que no solo atravesaron una ruptura pública, sino varias separaciones previas que nunca salieron a la luz.

La confesión sorprendió a Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes no dudaron en profundizar sobre los altibajos que han marcado este romance mediático.

La ruptura que Tinelli hizo pública… y las que nadie sabía

A finales de septiembre, Marcelo Tinelli anunció durante el estreno de su programa de streaming 'Estamos de Paso’ (Carnaval) que su relación con Milett había terminado. El mensaje, inesperado y contundente, dio por hecho el final de una historia que parecía estable.

Sin embargo, con el pasar de los días, la historia cambió: la pareja reapareció junta, viajaron al Cusco para grabar episodios del reality 'Los Tinelli’ y dejaron ver que se habían reconciliado. Lo que no se sabía hasta ahora es que esta no fue su primera ruptura.

Durante la entrevista, Gigi Mitre no dudó en preguntarle directamente: “Marcelo dijo públicamente que ya no estaban. ¿Qué pasó?”

Milett respondió con naturalidad: “Ah, porque habíamos terminado, sí, es verdad”.

Luego explicó que esta no había sido la única vez. “Anteriormente ya habíamos discutido fuerte y habíamos terminado, y al día siguiente regresábamos. Nos pasó dos veces. Incluso pensábamos poner un comunicado… pero nos arreglábamos”.

Milett Figueroa revela que terminó varias veces con Marcelo Tinelli. Captura de TV - 'Amor y Fuego'.

Milett Figueroa: “Los dos tenemos carácter fuerte”

En un momento clave de la conversación, la actriz admitió que tanto ella como Tinelli tienen personalidades intensas, lo que provoca discusiones que a veces escalan más de lo esperado.

“Yo creo que los dos tenemos carácter muy fuerte”, confesó entre risas.

Milett detalló que, aunque suele evitar conflictos, hay ocasiones en las que las emociones pesan más. “Yo soy así… si algo pasa digo ‘o me voy, o me voy’. No tengo mucha paciencia para las discusiones, pero en ese momento era un tema más grande”.

La peruana aseguró que ambos continúan aprendiendo a manejar las emociones en una relación que no solo es mediática, sino exigente por los estilos de vida que cada uno sostiene.

La modelo reconoció que reaccionar así y no saber diferenciar entre una discusión y ponerle punto final a una relación puede dañar su vínculo amoroso. “Sí, daña mucho, porque estamos creciendo en esta relación… nos hemos conocido en el proceso. Estamos aprendiendo incluso a discutir”, señaló.

Para Milett, parte del reto es aprender a comunicarse en medio de un entorno que analiza cada gesto, cada frase y cada ausencia.

Pese a las idas y vueltas, la pareja sigue adelante e incluso fortalece sus proyectos compartidos. Su reciente viaje a Cusco representó una oportunidad para reconectarse mientras grababan contenido para el reality familiar de Tinelli.

Durante la entrevista, Milett se mostró tranquila, segura y positiva respecto al futuro de su relación.

Milett Figueroa dio varios detalles de su relación con Marcelo Tinelli. Captura TV - 'Amor y Fuego'.

¿Planes de convivencia?

Uno de los momentos más esperados de la conversación llegó cuando Gigi Mitre le preguntó directamente por la convivencia. “¿Tienen planes de vivir juntos?”, lanzó la conductora.

La respuesta fue sincera y madura: “Hemos estado hablando de eso antes de venir. Los dos estamos bien, así como estamos. Él tiene días con Lolito, entonces no es que vivamos como pareja solamente”.

Rodrigo González intervino: “De los siete días de la semana, ¿cuántos te quedas en su casa?”.

Milett aclaró que convive incluso cuando el hijo de Tinelli está presente: “Cuando está Lolito también, compartimos con él. Siempre estoy ahí. A veces voy a mi casa a recoger algunas cosas. Vivimos bastante cerca”.

La actriz dejó en claro que su relación no sigue los parámetros tradicionales, sino un equilibrio que se adapta a las responsabilidades familiares de Tinelli y a su propio ritmo laboral.

Una relación intensa y mediática

La historia de amor entre Milett y Marcelo Tinelli sigue generando interés tanto en Perú como en Argentina. Entre rupturas, reconciliaciones, viajes y proyectos, ambos continúan apostando por una relación que se ha vuelto parte del espectáculo mediático en la región.

Milett cerró su participación en Amor y Fuego reafirmando que, pese a los momentos difíciles, la relación sigue vigente y cada experiencia —buena o mala— los ayuda a crecer como pareja.