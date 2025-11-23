Perú

El pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

Guardar
Conocida como la "ciudad de
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima permite anticiparse a posibles condiciones meteorológicas adversas, lo que resulta esencial para planificar actividades al aire libre, viajes o eventos importantes. Saber si lloverá, hará calor extremo o si habrá temperaturas bajas facilita tomar decisiones informadas, como llevar ropa adecuada, elegir un medio de transporte seguro o incluso reprogramar actividades para evitar inconvenientes.

En este contexto, para este lunes, 24 de noviembre el pronóstico del clima es:

Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía; cielo nublado al atardecer con viento ligero. Por su parte, la temperatura máxima será de 25ºC, mientras que la mínima de 16ºC.

¿Cómo es el clima en Trujillo?

El clima de Trujillo es
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Trujillo se caracteriza por ser cálido y seco durante la mayor parte del año. La temperatura media anual suele oscilar entre los 17 y 23 grados Celsius, con pocas fluctuaciones extremas. La ciudad recibe escasas precipitaciones, concentradas principalmente en los primeros meses del año, aunque la cantidad de lluvia es baja en comparación con otras regiones del país.

Durante el invierno austral, de junio a septiembre, Trujillo presenta cielos nublados y presencia de neblina, conocida localmente como “garúa”, lo que reduce la presencia del sol pero no genera un descenso significativo en la temperatura. La humedad relativa se mantiene alta, aunque las lluvias continúan siendo poco frecuentes.

En verano, de diciembre a marzo, las temperaturas suben ligeramente y hay mayor sensación de calor, aunque los días siguen siendo templados en comparación con otras ciudades costeras. La brisa marina contribuye a mantener un ambiente agradable, haciendo que el clima resulte adecuado tanto para la vida cotidiana como para el turismo en la región.

Cómo afecta el “Niño” al clima de Trujillo

Los fenómenos meteorológicos del Pacífico, especialmente El Niño, tienen un impacto significativo en Trujillo debido a su ubicación en la costa norte, una región vulnerable a las anomalías climáticas del océano Pacífico. Durante un evento de El Niño, las aguas superficiales del Pacífico se calientan, alterando los patrones climáticos y provocando lluvias intensas en una zona típicamente árida como Trujillo, donde la precipitación anual promedio es de solo 6-10 mm según información del SENAMHI.

Por ejemplo, durante los episodios severos de El Niño en 1983, 1998 y 2017, Trujillo experimentó lluvias torrenciales que causaron inundaciones, desbordes de ríos como el Moche y daños a infraestructura, cultivos y sitios arqueológicos como Chan Chan, cuya estructura de adobe es especialmente susceptible al agua.

Por otro lado, el fenómeno opuesto, La Niña, que enfría las aguas del Pacífico, suele tener un impacto menor en Trujillo, reforzando su clima seco habitual, con temperaturas ligeramente más bajas (17-22°C) y precipitaciones casi nulas. Según el SENAMHI, La Niña puede reducir la productividad agrícola al limitar el agua disponible, pero no genera daños significativos como El Niño.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaTrujilloSenamhiperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Intervienen a interno que escondía bolsa de droga en la boca durante operativo en el penal de San Martín

Los agentes del pabellón 2 detectaron la conducta nerviosa de un interno, quien terminó expulsando un envoltorio con 14 ketes. El caso fue reportado al Ministerio Público y la PNP

Intervienen a interno que escondía

Dua Lipa aterriza en Lima y desata la euforia de sus fans peruanos con su llegada en jet privado

La estrella británica ya está en la capital peruana para su primer concierto, sorprendiendo a sus seguidores con saludos en español y una entrada digna de superestrella antes de su show en el Estadio San Marcos

Dua Lipa aterriza en Lima

Delia Espinoza denuncia ser una “perseguida política” del Congreso y cuestiona silencio de fiscales supremos: “Deberían salir a pronunciarse”

La penalista atribuye su suspensión a una represalia por denunciar a cerca de 29 parlamentarios y arremete contra sus colegas por no defender la autonomía institucional

Delia Espinoza denuncia ser una

Universitario de Deportes encara una semana determinante por el futuro de Jorge Fossati: “Esperamos que todo salga bien”

Álvaro Barco, director deportivo de la institución,ha confirmado que los próximos días serán cruciales para definir si el adiestrador uruguayo continuará en la dirección técnica del equipo principal

Universitario de Deportes encara una

Tiradores peruanos conquistan el segundo oro para Perú en la prueba por equipos de los Juegos Bolivarianos 2025

José Ullilen, Kevin Altamirano y Marko Carrillo se colgaron la presea dorada en el Polígono de Tiro en la base aérea Las Palmas tras imponerse sobre las delegaciones de Colombia y Venezuela

Tiradores peruanos conquistan el segundo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza denuncia ser una

Delia Espinoza denuncia ser una “perseguida política” del Congreso y cuestiona silencio de fiscales supremos: “Deberían salir a pronunciarse”

José Jerí cuestiona crisis en la Fiscalía y eventual retorno de Delia Espinoza: “Me preocupa perder el nivel de colaboración que hoy tenemos”

José Jerí asegura que no cree en Martín Vizcarra y pide que “la justicia haga su trabajo” en caso de corrupción contra expresidente

Premier Ernesto Álvarez confirma reemplazo de personal en el INPE: “Queremos cambiar la naturaleza misma de la institución penitenciaria”

José Jerí sobre modelos XXX que seguía en redes sociales: “Evidentemente, me gustan (las mujeres), está demostrado”

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa aterriza en Lima

Dua Lipa aterriza en Lima y desata la euforia de sus fans peruanos con su llegada en jet privado

Las mejores películas en Netflix en Perú hoy

We The Lion sorprende con show navideño ‘Christmas special’, un evento teatral y sinfónico

Imitadora de Michael Jackson emocionó a Eva Ayllón y al público: “Era imitarlo, no revivirlo”

La emotiva despedida de Renato Rossini a Guillermo Rossini: “El tío favorito del Perú”

DEPORTES

Universitario de Deportes encara una

Universitario de Deportes encara una semana determinante por el futuro de Jorge Fossati: “Esperamos que todo salga bien”

Tiradores peruanos conquistan el segundo oro para Perú en la prueba por equipos de los Juegos Bolivarianos 2025

Gol de Paolo Guerrero con remate esquinado en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2025

Lista de convocadas de Perú para los Juegos Bolivarianos 2025: las elegidas por Antonio Rizola para disputar el torneo

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-off’ para Perú 2