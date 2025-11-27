Agentes penitenciarios de Lurigancho frustran intento de ingreso de chips por parte de un agente pastoral, según informó el INPE

Un agente pastoral, David Aguilar Mendoza, fue intervenido en una revisión corporal rutinaria con dos chips y una micro SD escondidos en su billetera. (Composición: Infobae)

Un incidente reciente en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho puso en primer plano los desafíos que enfrenta la seguridad carcelaria en el Perú. La intervención de un agente pastoral, sorprendido con componentes electrónicos prohibidos, revivió el debate sobre los riesgos que implica el ingreso de dispositivos de comunicación a los centros penitenciarios. Este episodio, ocurrido en la cárcel más poblada del país, revela la complejidad de mantener el control en un entorno donde la vigilancia es constante y las amenazas a la seguridad, persistentes.

El protagonista de este hecho, David Aguilar Mendoza, fue detectado durante una revisión corporal de rutina, procedimiento que se aplica a toda persona que accede al penal. En su billetera, el personal de seguridad halló dos chips y una memoria micro SD, elementos considerados de alto riesgo para la seguridad penitenciaria. La detección de estos dispositivos no solo evidencia la eficacia de los controles implementados, sino que también destaca la importancia de la vigilancia permanente en un contexto donde cualquier descuido puede tener consecuencias graves.

El objetivo de Aguilar Mendoza era reunirse con internos del pabellón dieciocho, quienes integran una congregación religiosa que recibe asistencia pastoral. Este dato resalta la diversidad de actividades que se desarrollan dentro del penal y la necesidad de equilibrar el acceso a servicios espirituales con la protección de la integridad institucional. La intervención se produjo en cumplimiento estricto de los protocolos establecidos, lo que permitió una respuesta inmediata y coordinada con las autoridades competentes.

El personal penitenciario notificó de inmediato la situación al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú, organismos encargados de realizar las diligencias e investigaciones correspondientes. Esta actuación refleja el compromiso del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con la aplicación rigurosa de la normativa vigente y la colaboración interinstitucional para prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la seguridad del establecimiento.

El INPE ha recordado que el ingreso de equipos de comunicación o de sus componentes está estrictamente prohibido en todos los centros penitenciarios del país. La institución advierte que la posesión o el intento de ingreso de estos elementos puede acarrear sanciones administrativas y penales, incluyendo pena privativa de libertad, conforme a la legislación actual. Esta disposición busca evitar que los internos accedan a medios que faciliten la comisión de delitos desde el interior de las cárceles, una preocupación constante para las autoridades.

El Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho en la ciudad de Lima, se encuentra bajo la administración del Instituto Nacional Penitenciario. Reconocido como la cárcel más poblada del Perú, Lurigancho se ha convertido en un referente dentro de la cultura policíaca nacional. Su tamaño y relevancia lo sitúan en el centro de las políticas de seguridad y reinserción social, enfrentando desafíos que requieren respuestas integrales y sostenidas.

Recordatorio de las normas

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reiteró que el ingreso de celulares, accesorios y drogas a los establecimientos está terminantemente prohibido. La institución subrayó que quienes intentan vulnerar las normas exponen su libertad con penas severas, además de afectar la seguridad interna de los penales.

“El INPE recuerda que estos actos no solo vulneran la ley, sino que generan un riesgo para la seguridad del establecimiento. La sanción puede alcanzar hasta 20 años de privación de libertad”, indicó la entidad en un comunicado.

