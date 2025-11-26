Senamhi: así estará el clima en Lima durante hoy, miércoles 26 de noviembre

El pronóstico para Lima hoy, miércoles 26 de noviembre, indica cielo cubierto a lo largo del día. (Andina)

El pronóstico para Lima hoy, miércoles 26 de noviembre, anticipa cielo cubierto en las primeras horas de la mañana y brillo solar hacia el mediodía, tendencia acompañada de nubes dispersas durante la tarde, según el reporte meteorológico del Senamhi.

Para la zona este, se prevén temperaturas máximas de 24°C y mínimas de 16°C; en el sector oeste y en el Callao, se esperan máximas de 22°C y mínimas de 17°C.

El Senamhi detalló que el cielo variará de cubierto a nublado con tendencia a brillo solar al mediodía y nubes dispersas por la tarde en todos los sectores de la ciudad, aunque en el oeste la cobertura nubosa podría permanecer mayor parte de la jornada.

Los vientos podrían presentar ráfagas ligeras durante la tarde, pero sin registros de precipitaciones.

La información oficial confirma que las condiciones meteorológicas para Lima presentan variaciones marcadas entre la mañana y la tarde, dato que resulta clave para quienes deben planificar actividades al aire libre.

El Senamhi recomendó a la población mantenerse informada sobre los cambios en el pronóstico y adoptar medidas ante las variaciones de temperatura, especialmente en horas de viento fuerte.

Tipos de clima

En el departamento de Lima se reportan una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.