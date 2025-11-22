Perú

Minsa brinda estas recomendaciones para enfrentar el duelo por la pérdida de una mascota: guía para acompañar el proceso emocional

Especialistas proponen guías para procesar la ausencia de un animal querido, sugieren ritos de despedida y enfatizan en la necesidad de buscar apoyo emocional cuando el dolor interfiere en la rutina cotidiana

Minsa brinda estas recomendaciones para
Minsa brinda estas recomendaciones para enfrentar el duelo por la pérdida de una mascota - Minsa

La pérdida de una mascota provoca un impacto emocional profundo en muchos hogares de Perú. El Ministerio de Salud (Minsa) ha hecho pública una serie de recomendaciones clave para transitar el duelo ante la muerte de un animal de compañía, subrayando que este proceso requiere atención y comprensión.

El duelo por mascotas: un vínculo que no debe subestimarse

Especialistas de la Dirección de Salud Mental del Minsa reconocen que el lazo afectivo entre las personas y los animales de compañía forma una parte esencial de la estructura familiar. La médica psiquiatra Natalia Azcurra afirma que la experiencia de perder a una mascota merece validación y respeto, ya que “el duelo por una mascota es legítimo y un proceso necesario de validar”. El Minsa remarca que minimizar este sufrimiento puede impedir atravesar el proceso emocional de forma saludable.

El sitio web funcionará como
El sitio web funcionará como un centro digital de avisos sobre perros y gatos perdidos, permitiendo a los ciudadanos publicar y consultar información relevante - crédito iStock

Conversar y honrar la memoria de la mascota

Uno de los primeros pasos que recomienda el Minsa consiste en evitar juicios tanto propios como hacia otros miembros de la familia. Hablar abiertamente sobre el dolor y compartir recuerdos con personas comprensivas ayuda a canalizar las emociones. La especialista subraya que no se debe temer a expresar la tristeza ni a rememorar los mejores momentos compartidos con la mascota.

El desarrollo de rituales de despedida resulta beneficioso en este proceso. Crear un álbum de fotos, escribir sobre vivencias o realizar una pequeña ceremonia de homenaje puede convertirse en una herramienta sanadora. “Honrar la memoria de la mascota, a través de un acto significativo, ofrece consuelo y favorece el proceso de aceptación”, sostiene la psiquiatra.

El funeral de mascotas es
El funeral de mascotas es una práctica cada vez más común para despedir con respeto y afecto a los animales de compañía. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos físicos y emocionales tras la pérdida

Un duelo no expresado puede influir en el sueño, el apetito y la motivación cotidiana. El Ministerio de Salud aconseja prestar atención al autocuidado, mantener las rutinas diarias y buscar actividades que generen placer o calma. En familias con niños, la institución solicita a los adultos que se comuniquen abiertamente: hablar con honestidad sobre el fallecimiento del animal facilita que los menores afronten la ausencia y elaboren sus sentimientos.

El Minsa enfatiza que es común sentir tristeza, ansiedad o vacío tras la pérdida de una mascota, pero recomienda evitar la búsqueda inmediata de un nuevo animal como sustituto. Tomar distancia y esperar hasta sentirse listos emocionalmente constituye una medida pertinente antes de incorporar un nuevo miembro a la familia.

Cuándo buscar apoyo profesional

Algunas personas pueden detectar que la tristeza no cede con el tiempo, el aislamiento social se agudiza, o surgen alteraciones importantes en el sueño o la alimentación. En estos casos, el Ministerio de Salud anima a considerar el apoyo de profesionales en salud mental. La población puede comunicarse de forma gratuita al número 113, opción 5, para recibir consejería psicológica especializada.

La Dirección de Salud Mental del Minsa hace un llamado a toda la sociedad para no trivializar el dolor ajeno ni relativizar el lazo especial que une a muchas personas con sus mascotas. “El afecto por un animal de compañía constituye un vínculo significativo cuya pérdida provoca una experiencia de duelo real que merece ser respetada”, declara la entidad, reiterando la importancia de la empatía colectiva.

