Perú

Aeropuerto Jorge Chávez: LAP responde ante críticas por cierre de pista de aterrizaje en temporada navideña

IATA advierte a pasajeros y aerolíneas sobre impactos en vuelos por la extensión del cierre de la pista principal; Lima Airport Partners responde y detalla el nuevo cronograma de trabajos y mejoras técnicas.

Guardar

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tiene un retraso en la reapertura de su pista de aterrizaje principal (16L). La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) envió recientemente una carta formal al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), notificando que la reapertura de la infraestructura no podrá concretarse el 30 de noviembre, como se esperaba.

Este comunicado, remitido desde Miami y firmado por Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas, advierte que el concesionario del aeropuerto, Lima Airport Partners (LAP), amplió el cierre total de la pista hasta el 20 de diciembre de 2025.

La carta resalta la preocupación por la notificación tardía del aplazamiento, realizada por LAP con solo 12 días de anticipación en plena temporada alta de vuelos turísticos y comerciales.

Según IATA, la suspensión compromete más de 350 operaciones programadas, impactando los itinerarios de aerolíneas y modificando los planes de viaje de miles de pasajeros, muchos de ellos con boletos previstos para las fiestas de fin de año.

La institución señala que, desde el 26 de octubre, el aeropuerto opera únicamente con una pista, lo que reduce la capacidad de maniobra, genera reprogramaciones y congestión, y puede derivar en retrasos en las horas de mayor tráfico aéreo.

El aeropuerto Jorge Chávez procesa más del 96% de los vuelos internacionales del país, por lo que cualquier dificultad operativa adquiere dimensiones regionales y afecta la conectividad del Perú con otros mercados. 

IATA solicita que el Estado y los responsables de la concesión informen de manera urgente a la ciudadanía y a las asociaciones de consumidores, para anticipar reclamos y evitar episodios de desinformación ante los retrasos.

Entre las recomendaciones del gremio aéreo, se destaca la necesidad de que LAP mantenga reuniones informativas y periódicas con las aerolíneas, transparentando el avance de las obras, para disminuir cambios de último momento y facilitar medidas de contingencia.

Las aerolíneas, por su parte, han comenzado a implementar políticas de protección para los pasajeros afectados, aunque advierten que operar con una sola pista dificulta la respuesta ante cualquier imprevisto.

(Composición: Infobae / Andina /
(Composición: Infobae / Andina / El Peruano)

Lima Airport Partners justifica ampliación de obras

Por medio de un comunicado público, Lima Airport Partners confirmó que la puesta en operación de la pista 16L se efectuará el 20 de diciembre de 2025, es decir, casi tres semanas después de lo anunciado inicialmente.

Según detalla la empresa, el aplazamiento responde a la ampliación en el alcance del proyecto de modernización y la decisión de ejecutar optimizaciones técnicas solicitadas por actores involucrados en el ecosistema aeroportuario.

Oscar Maroto, representante de LAP, precisó que la extensión de los trabajos se pidió conforme a procedimientos regulados, y que las mejoras acordadas en conjunto buscan elevar la eficiencia operativa de la pista, evitando futuras intervenciones y cierres adicionales.

Entre los retos afrontados durante las obras se incluyeron ajustes en pavimentos, disponibilidad de maquinaria estratégica y complejidades logísticas en el suministro de materiales.

Mientras dure la rehabilitación de la pista principal, la Pista N°2 continuará abierta al tránsito aéreo, de modo que el aeropuerto mantendrá sus operaciones, aunque con limitaciones en su capacidad habitual. 

LAP lamentó las molestias generadas y reiteró que la realización de las mejoras en este momento contribuirá a reforzar los estándares de seguridad operacional y evitar afectaciones futuras para aerolíneas, pasajeros y operadores.

Temas Relacionados

Aeropuerto Jorge ChávezLAPPista de aterrizajeNavidad 2025peru-noticias

Más Noticias

Brookfield se pronuncia sobre orden de corte en EE.UU. en el caso Rutas de Lima y acusa a la MML de delitar proceso

La compañía afirmó que instancias arbitrales internacionales ya confirmaron que su ingreso a la concesionaria se realizó de buena fe y tras un proceso competitivo liderado por Scotiabank en 2016

Brookfield se pronuncia sobre orden

Relevo masivo en el Ejército: Pasan al retiro al jefe del Comando Conjunto de las FF. AA. y a 11 generales de brigada

Según La República, el retiro del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda Parra, abrirá una cadena de relevos que alcanzará a toda la cúpula militar

Relevo masivo en el Ejército:

Gustavo Cazonatti reaparece en Sporting Cristal tras nueve meses lesionado y apunta a aportar en los play-offs de la Liga 1 2025

El volante brasileño no sumaba minutos desde febrero de este año en un juego liguero ante Sport Boys. Una lesión que comprometió los ligamentos y meniscos de su rodilla derecha lo mantuvo al margen de los campos de juego

Gustavo Cazonatti reaparece en Sporting

Miss Universo 2025 EN VIVO HOY: minuto a minuto y últimas noticias de la final del certamen de belleza en Tailandia

Las más de 100 candidatas darán lo mejor de sí en la etapa final de la competencia. Sigue todos los detalles y pormenores de la competencia donde muchas aspiran a llevarse la corona máxima de la belleza

Miss Universo 2025 EN VIVO

Nuevo bono para recién egresados: Gobierno anuncia subsidio para que jóvenes puedan comprar su primera vivienda

El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, adelantó que su equipo técnico ya trabaja en el diseño y las condiciones que tendría este apoyo económico, en una realida donde más del 60% de parejas peruanas menores de 35 años aún vive con sus padres

Nuevo bono para recién egresados:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Escolares de Trujillo rompen seguridad

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

Fernando Rospigliosi apela fallo que lo responsabiliza por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori: Blume lo defenderá

José Luna Gálvez no se salva de pedido de más de 22 años de prisión en su contra: PJ rechaza pedido para anular caso ‘Podemos Perú’

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Martín Vizcarra y sus últimas palabras antes de la sentencia del caso Lomas de Ilo: “Yo ya he sido castigado”

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo 2025 EN VIVO:

Miss Universo 2025 EN VIVO: Karla Bacigalupo buscará ser coronada como máxima reina de belleza en Tailandia

Shakira rompe récord en Perú: esto facturó por sus 4 conciertos en el Estadio Nacional

Verónica Álvarez comparte emotivo video de la reacción de Mateo Garrido Lecca al enterarse que será papá: “Me has hecho muy feliz”

Karla Tarazona expone a Luigui Carbajal sobre pódcast en hotel: “No le creo, se puede apreciar que no estaba solo”

Tilsa Lozano enfrenta a Karla Tarazona por callar a Christian Domínguez: “¿Por qué la cara de tuje? No lo dejas ni hablar”

DEPORTES

Gustavo Cazonatti reaparece en Sporting

Gustavo Cazonatti reaparece en Sporting Cristal tras nueve meses lesionado y apunta a aportar en los play-offs de la Liga 1 2025

Vivian Baella sorprende al revelar que un club intenta su regreso a la Liga Peruana de Vóley: “Quiere que juegue”

Facundo Callejo desoye cualquier interés de clubes de Liga 1 para centrarse en Cusco FC: “En eso no pienso, ahora no tiene sentido”

Alessandro Burlamaqui reflexiona sobre la irregularidad de Alianza Lima en Liga 1 2025: “Fue clave no solo perder en Matute, sino como visitante”

IPD se pronunció ante denuncias por retrasos de obras e irregularidades en la organización de los Juegos Bolivarianos 2025