Luigui Carbajal toma radical decisión tras ser ampayado entrando a hotel sin su esposa Diana Castro

Luigui Carbajal fue captado entrando a un hotel sin su esposa por ‘Magaly TV La Firme’. ATV

El nombre de Luigui Carbajal vuelve a estar en boca de todos luego de que las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’ lo captaran ingresando a un hotel en horas de la noche, sin la compañía de su esposa, Diana Castro, quien hace apenas seis meses dio a luz al primer hijo de la pareja.

La difusión del avance del reportaje encendió las alarmas en redes sociales y volvió a poner al cantante en el centro de una polémica que, aunque recién empieza, ya generó todo tipo de comentarios, reacciones y especulaciones. Frente a ello, el artista optó por tomar una radical decisión para frenar el ruido mediático.

En las imágenes del programa de espectáculos se observa a Luigui Carbajal llegando al establecimiento y entrando solo, lo que de inmediato provocó que muchos recordaran que esta no es la primera vez que él se ve envuelto en situaciones cuestionadas. Sin embargo, esta vez la atención es mayor debido a que su familia atraviesa una etapa temprana de crianza y su esposa se encuentra aún en pleno proceso posparto, lo cual añade una carga emocional más intensa a la controversia.

A pocas horas de que las imágenes empezaran a circular y de que el video promocional del programa se viralizara, el también integrante de La Casa de la Comedia decidió limitar los comentarios de su cuenta de Instagram. Esta acción, que a simple vista puede parecer un gesto menor, se convirtió en la primera respuesta concreta del cantante ante el escándalo. La opción de restringir los comentarios es, en la práctica, una forma de evitar la avalancha de críticas, ataques o preguntas directas que inevitablemente surgen cuando un personaje público se convierte en protagonista de un ampay tan reciente.

Quienes suelen seguir a Luigui notaron de inmediato el cambio en su perfil. La sección de comentarios, que hasta hace unos días se encontraba abierta con normalidad, pasó a estar limitada, convirtiéndose en un espacio silencioso en medio del ruido mediático. La medida no pasó desapercibida, ya que la audiencia interpretó este movimiento como un mensaje claro: el cantante no está dispuesto, al menos por ahora, a dar explicaciones ni a entrar en confrontaciones públicas.

Pese a la creciente presión y a la ola de rumores que circulan sobre lo que habría ocurrido realmente en aquel hotel, Luigui Carbajal ha preferido seguir utilizando sus redes exclusivamente para promocionar su trabajo. Su más reciente publicación está relacionada con su participación en ‘La Casa de la Comedia’, y en ningún momento hace referencia directa al ampay ni a las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina. La decisión de mantener el enfoque laboral, más que personal, genera aún más expectativa sobre si en algún momento decidirá hablar o ofrecer su versión de los hechos.

No es la primera vez que el artista enfrenta titulares sobre su vida amorosa. Basta recordar que, a inicios de año, nuevamente fue noticia al protagonizar comentadas escenas con Xiomy Kanashiro, lo que llevó a muchos a preguntarse si esos momentos habían tenido alguna relación con la primera separación entre la modelo y Jefferson Farfán. Ante esa ola de preguntas, Luigui se defendió asegurando que no había sido responsable de ningún quiebre sentimental.

“Yo creo que es absolutamente por otra cosa, pero de que haya sido por Luigui por piquitos con Xiomy, no, porque me toca con Xiomy, Leslie, Lisandra, hasta con hombres, así que imposible”, declaró en aquel entonces, restando importancia a cualquier teoría que lo señalara como detonante.

Hoy la historia se repite, aunque en un contexto mucho más delicado. La paternidad reciente, la exposición mediática y la expectativa de lo que se revelará en la edición completa del programa generan un clima de tensión que solo parece ir en aumento. Mientras tanto, el público espera la reacción de Diana Castro, quien se ha mantenido en silencio absoluto.

Por ahora, lo único confirmado es la drástica medida del cantante para blindarse de los comentarios públicos y la incógnita de si, tras el informe que emitirá Magaly Medina, Luigui Carbajal decidirá romper su silencio o mantener la misma estrategia de reserva. El escándalo está en pleno desarrollo y promete seguir dando que hablar en las próximas horas.

