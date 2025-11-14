Defensor del Pueblo exhorta a manifestantes a no ejercer violencia: “El acto vandálico debe ser sancionado”

Defensor del Pueblo exhorta a la ciudadanía a no ejercer violencia en las manifestaciones | Video: Exitosa Noticias

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, exhortó a la ciudadanía a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica y sin recurrir a la violencia. Recordó que manifestarse, expresarse y movilizarse son derechos fundamentales en democracia, pero advirtió que estos no pueden verse distorsionados por actos que generen enfrentamientos, heridos o incluso víctimas mortales.

Gutiérrez también se refirió al proyecto de ley que propone penas de hasta 10 años de cárcel para quienes participen en disturbios usando prendas que cubran el rostro. Frente a ello, sostuvo que el enfoque debe estar en sancionar las conductas violentas y no en la apariencia de los manifestantes.

“Con rostro tapado o sin el rostro tapado, el acto vandálico es sancionado. No debemos irnos por las formas, sino concentrarnos en combatir toda manifestación de violencia”, aseguró en Exitosa Noticias. Añadió que las marchas deben realizarse en un ambiente de tranquilidad y paz, y que responder a la violencia con más violencia “no genera un resultado positivo”.

Josué Gutiérrez se refirió a la denuncia constitucional en su contra. | Defensoría

El defensor del Pueblo insistió en que toda protesta legítima debe resguardar la integridad de las personas y no poner en riesgo los derechos de terceros, enfatizando que la condena y sanción deben recaer exclusivamente sobre quienes cometan agresiones o daños.

¿Habrá marcha de la Generación Z este fin de semana?

La Generación Z ha convocado dos marchas para este fin de semana, programadas para viernes 14 y sábado 15 de noviembre. Los organizadores confirmaron que ambas jornadas comenzarán en los tradicionales puntos de encuentro del Centro de Lima: la plaza San Martín y la plaza 2 de Mayo, así como en zonas próximas al Palacio de Justicia, lugares habituales de concentración de manifestantes. Hasta el momento, no se ha anunciado públicamente el recorrido que seguirán las movilizaciones.

La manifestación del viernes tendrá un carácter conmemorativo por la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas contra Manuel Merino en 2020. Por su parte, la marcha del sábado expresará un rechazo político al gobierno de José Jerí.

La convocatoria surge en medio de una confrontación con el Congreso, donde parlamentarios de Somos Perú impulsan la aprobación de iniciativas que endurecen las sanciones contra los manifestantes. Entre las propuestas, destaca la que contempla hasta diez años de cárcel para quienes oculten su rostro durante una protesta, y otra que prevé penas de entre seis y diez años por la utilización de explosivos o fuegos artificiales.

Una joven (d) lleva un cartel con los dibujos de los rostros de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, fallecidos hace diez meses en las movilizaciones de protesta ante la crisis política del año pasado en Perú, durante una movilización de organizaciones sociales y familiares que reclaman justicia en el caso, hoy, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, anunció un despliegue especial para asegurar el orden público. “Ese es un número que se mantiene en reserva, pero sí son los necesarios para garantizar el derecho, los espacios propicios para que las personas que deseen expresarse y transitar, lo hagan sin atropellar el espacio propicio de las personas que no deseen hacerlo”, señaló Arriola.

Además, diversos gremios y colectivos de distintas regiones ya preparan sus propias protestas para este viernes 14 de noviembre. En el sur, Cusco, Puno y Arequipa confirmaron que se movilizarán desde la tarde. El rechazo al Congreso y las nuevas sanciones propuestas marcan el clima de las movilizaciones.