Perú

Ejecutivo aún no define su postura sobre ampliación del Reinfo al 2027: “Esto se tiene que discutir en Consejo de Ministros”

El ministro Ernesto Álvarez indicó que el gobierno del presidente José Jerí aún no sabe si apoya o no la iniciativa del Congreso porque espera escuchar a “expertos de uno y otro lado”

Guardar
Ejecutivo aún no define su postura sobre ampliación del Reinfo al 2027. (Video: RPP)

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que el Gobierno peruano aún no ha determinado su posición respecto a la propuesta de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027, pese a que está a puertas de ser debatido en el Pleno del Congreso. El ministro también precisó que esta decisión será debatida en el Consejo de Ministros luego de escuchar argumentos de especialistas.

Álvarez explicó a RPP que “El Gobierno todavía no ha tomado una posición como tal. Esto se tiene que discutir en Consejo de Ministros, escuchando a los expertos de uno y otro lado”. Según el titular de la PCM, la decisión dependerá de un análisis técnico y del debate dentro del gabinete.

PCM aún no define su
PCM aún no define su postura sobre ampliación del Reinfo al 2027. (Foto: Composición - Infobae)

Proceso de formalización minera es “difícil”

Álvarez reconoció que el país es “eminentemente informal” y que la formalización en minería resulta difícil, burocrática y onerosa. El Reinfo, creado para incorporar a mineros artesanales y pequeños mineros, ha tenido un impacto limitado. Según proyecciones citadas por el funcionario, “para el próximo año aproximadamente 5.000 mineros artesanales” podrían integrarse al sistema formal.

Sin embargo, advirtió que existen operadores ilegales que se benefician del Reinfo sin intención de formalizarse: “Hay un grupo malicioso que es minería ilegal, que va a continuar siendo ilegal y le conviene ese Reinfo”, advirtió Álvarez en la entrevista con RPP, aunque este argumento es ampliamente conocido y es el principal motivo de gremios como la Confiep para rechazar esta nueva ampliación.

Sobre la postura política del Ejecutivo, Álvarez indicó que el presidente José Jerí, quien anteriormente tuvo cercanía con el sector minero como congresista, hoy privilegia el interés nacional sobre cualquier afinidad partidaria.

REINFO - Mineria ilegal
REINFO - Mineria ilegal

“El presidente Jerí ha sido enfático en señalar desde el inicio de su mandato de que no se trata de un gobierno de partido. Hoy en día, por mandato de la Constitución, debe responder ya no solo a un conjunto de electores, a un conjunto de intereses y tendencias, sino ya a los intereses nacionales”, resaltó al medio radial.

Álvarez reiteró que el Consejo de Ministros revisará los informes técnicos antes de definir su postura. “En el Consejo de Ministros lo vamos a seguir y vamos a escuchar los informes de los técnicos y de acuerdo a eso vamos a tomar una posición”, afirmó. Añadió que, de aprobarse la medida en el pleno del Congreso, el Ejecutivo procederá “según corresponda”.

Álvarez subrayó que, aunque el instrumento buscó incorporar a mineros de buena fe, su alcance ha sido minoritario y ha permitido que operadores ilegales sigan en actividad. “El Reinfo es un instrumento que trató de permitir esta incorporación de los mineros de buena fe. Lamentablemente, el efecto que ha tenido es minoritario”, declaró. Además, insistió en la importancia de evitar que la población sea engañada sobre la realidad del sector.

Temas Relacionados

Ernesto ÁlvarezConsejo de MinistrosPCMReinfoMinería IlegalMinería Informalperu-politica

Más Noticias

Bomberos suspenden la línea 116 por falla técnica: este es el canal provisional para emergencias

La institución precisó que los fallos no se originan dentro de la entidad, sino en el operador telefónico responsable del servicio

Bomberos suspenden la línea 116

Ordenan la detención de Óscar Acuña, hermano de César Acuña, por caso Qali Warma

El operativo abarcó 16 inmuebles en Lima, La Libertad y Áncash, entre ellos propiedades vinculadas al hermano del líder de APP, aunque su detención no se concretó debido a que no fue localizado en las direcciones registradas

Ordenan la detención de Óscar

Llanta de trailer se desprende, atropella a un hombre y lo deja en UCI en Ayacucho

Un hombre dedicado a la agronomía lucha por sobrevivir tras un accidente en plena vía cuando fue impactado por neumáticos desprendidos de un tráiler, mientras su familia reclama atención médica urgente en la capital

Llanta de trailer se desprende,

Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: los diseñadores peruanos detrás de su traje típico y vestido de gala

La representante peruana deslumbró con su porte y pasarela en la etapa final del concurso de belleza. Manos peruanas estuvieron a cargo de su vestuario

Karla Bacigalupo en Miss Universo

Ya empezó la segunda oportunidad del retiro AFP 2025: ¿Cómo solicitarlo y qué cambia esta vez?

Son tres las oportunidades para registrar el retiro de hasta 4 UIT de tu fondo de pensiones. El primero ya acabó, el segundo estará vigente hasta miércoles 3 de diciembre y el tercero y último iniciará el 4 del mismo mes

Ya empezó la segunda oportunidad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ahora Nación, partido de Alfonso

Ahora Nación, partido de Alfonso López Chau, pide hasta 80 mil soles a sus afiliados para postular al Senado

Ministro Álvarez sobre por qué no funcionan los estados de emergencia: “Por sí solos, no garantizan ni protegen en absoluto”

Presidente del Fuero Militar Policial fue designado ilegalmente por Pedro Castillo, según Fiscalía

Waldir Sáenz se enteró por redes sociales que fue incluido como precandidato al senado: “Nunca autoricé mi candidatura”

Fuerza Popular, APP, Podemos Perú y las bancadas que votaron a favor del dictamen que amplía el Reinfo hasta el 2027

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo en Miss Universo

Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: los diseñadores peruanos detrás de su traje típico y vestido de gala

Mario Irivarren bromea tras ser consultado sobre supuesta rivalidad con Jefferson Farfán: “Somos hermanos de la vida”

Karla Bacigalupo impacta en la preliminar del Miss Universo 2025 con una elegante pasarela en traje de baño y gala

Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025: qué dicen los missólogos sobre nuestra Miss Perú en el certamen de belleza

Esposa de Luigui Carbajal lo defiende luego de ser captado ingresando a hotel

DEPORTES

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Se filtró nacionalidad del nuevo DT de Perú: el plan de Agustín Lozano y Jean Ferrari para Eliminatorias 2030

Comerciantes Unidos responde a Ayacucho FC y pide evitar desinformación o presiones sobre la Comisión Disciplinaria

Bolivia en el repechaje para el Mundial 2026: posibles rivales de la ‘verde’ en el sorteo

Sorteo del repechaje para el Mundial 2026: día, hora, canal TV y selecciones clasificadas a etapa previa del torneo FIFA