Perú

10 habilidades psicológicas que desarrollan las personas zurdas

Aunque la zurdera suele asociarse con dificultades, también desarrolla un conjunto particular de habilidades psicológicas interesantes

Guardar
En el caso de las
En el caso de las personas zurdas, la implicación de ambos hemisferios cerebrales permite integrar mejor emociones y razonamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ser zurdo es un rasgo distintivo que, aunque poco común, sigue siendo muy relevante tanto en el mundo como en el Perú. A nivel global, alrededor del 10 % de la población es zurda, según diversos estudios y, en el Perú, el porcentaje de zurdos es similar al promedio mundial. Aunque la zurdera suele asociarse con dificultades (herramientas pensadas para diestros, adaptaciones constantes), también desarrolla un conjunto particular de habilidades psicológicas interesantes.

10 habilidades psicológicas que desarrollan las personas zurdas

Gracias a una mejor comunicación
Gracias a una mejor comunicación entre hemisferios, las personas zurdas pueden alternar entre tareas distintas con agilidad (Freepik)
  1. Mayor conectividad cerebral: estudios sugieren que muchos zurdos tienen menos lateralización cerebral, es decir, usan ambos hemisferios con más equilibrio. Esto podría favorecer el procesamiento integrado de información.
  2. Flexibilidad cognitiva: gracias a una mejor comunicación entre hemisferios, pueden alternar entre tareas distintas con agilidad, lo cual se traduce en una gran capacidad para cambiar de estrategia mental según lo que la situación demande.
  3. Habilidades musicales y artísticas: hay evidencia neurológica de que zurdos músicos tienen volúmenes mayores en regiones clave del cerebro, como el giro de Heschl (que aloja la corteza auditiva primaria y procesa los sonidos), lo que podría facilitar su sensibilidad auditiva y talento musical.
  4. Resolución táctica y estratégica: en ámbitos como el deporte, los zurdos pueden tener ventaja al enfrentarse a diestros, porque su forma de interactuar (o su lateralidad) resulta menos previsible. Este tipo de adaptabilidad también puede reflejarse en la toma de decisiones en otros contextos competitivos.
  5. Buen procesamiento emocional: la implicación de ambos hemisferios cerebrales permite integrar mejor emociones y razonamiento. Algunos zurdos reportan una mayor capacidad para reconocer matices emocionales y responder con empatía o creatividad.
  6. Pensamiento no convencional: aunque la creencia de que los zurdos son más creativos se ha matizado por estudios recientes, su forma de pensar más flexible y su experiencia de adaptarse a un mundo “derechista” les puede permitir plantear soluciones menos ortodoxas.
  7. Inteligencia práctica superior en algunos casos: algunas investigaciones indican que, en los niveles más altos del espectro intelectual, los zurdos podrían destacar gracias a su adaptabilidad cerebral.
  8. Habilidades de multitarea: la mayor conectividad interhemisférica permite que el cerebro zurdo gestione mejor tareas simultáneas que involucren diferentes tipos de procesamiento (verbal, visual, espacial), facilitando la multitarea.
  9. Resiliencia adaptativa: al vivir en un entorno dominado por diestros, las personas zurdas a menudo se ven obligadas a adaptarse desde niños. Esa experiencia puede fortalecer su resistencia, ingenio y capacidad para encontrar soluciones alternativas.
  10. Ventaja estratégica en liderazgo: algunos estudios sugieren que la lateralidad zurda puede estar relacionada con un perfil de liderazgo original. Por ejemplo, en deportes o juegos competitivos, los zurdos pueden sorprender o desestabilizar a sus adversarios, lo que potencia su rol estratégico y de motivación.

Dificultades que enfrentan las personas zurdas en su día a día

En la escuela o el
En la escuela o el trabajo, las personas zurdas pueden experimentar mayor fricción: desde escritorios, cuadernos o incluso el diseño de los espacios (Freepik)

Vivir en un mundo diseñado para diestros implica varios retos. Herramientas como tijeras, abrelatas, escritorios, instrumentos o software muchas veces están pensados para la mano derecha, lo que obliga a los zurdos a adaptarse o sufrir incomodidades.

En la escuela o el trabajo, pueden experimentar mayor fricción: desde escritorios, cuadernos o incluso el diseño de los espacios. Además, existe cierta presión social o cultural para “usar la derecha”, especialmente en generaciones anteriores. Todo esto puede generar frustración, fatiga adicional o la necesidad constante de improvisar.

Diferencia entre personas diestras, zurdas y ambidiestras

  • Diestros: son la mayoría (entre el 88 % y el 92 % según algunos estudios). Su dominancia manual coincide típicamente con una mayor lateralización cerebral, lo cual puede hacer que algunas funciones cognitivas estén más especializadas en un hemisferio.
  • Zurdos: representan aproximadamente entre el 9 % y el 11 % de la población. Tienen un patrón neurológico más diverso, a menudo con menor lateralización y mayor intercambio entre hemisferios, lo que potencia algunas de las habilidades psicológicas mencionadas.
  • Ambidiestros: son muy pocos. El término describe a quienes pueden usar ambas manos con similar habilidad. Esta versatilidad manual puede estar asociada con una flexibilidad cognitiva aún mayor, aunque no es lo común.

Temas Relacionados

habilidades psicológicaspersonas zurdaszurderaperu-salud

Más Noticias

Congreso salva a Betssy Chávez, asilada por México: fracasa su inhabilitación por 10 años y expediente va al archivo

La propuesta no alcanzó los votos necesarios y el expediente pasará al archivo, anunció el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi

Congreso salva a Betssy Chávez,

Perú expondrá ante la CIDH el impacto de la extorsión y el sicariato en transportistas, comerciantes y líderes indígenas

Voceros de sectores golpeados por bandas criminales presentarán testimonios sobre pérdidas económicas, hostigamientos y control territorial, que avanzan sin una respuesta efectiva del Estado

Perú expondrá ante la CIDH

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘íntimas’ chocarán las de Puente Piedra con la misión de defender el liderato e invicto en duelo adelantado por el Mundial de Clubes 2025. Sigue las incidencias del emocionante cotejo

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve”

El general Mario Arata renunció de manera irrevocable tras un enfrentamiento con el edil, quien lo había cuestionado públicamente por su gestión. “Mi dignidad no me permite trabajar así”, dijo

Gerente de Seguridad de Miraflores

Hospital de EsSalud en Puno bajo la lupa: detectan riesgos en equipos médicos y fallas en infraestructura

Contraloría advierte situaciones que comprometen la atención en EsSalud Puno, afectan a más de 20 mil asegurados y exigen respuestas inmediatas

Hospital de EsSalud en Puno
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gerente de Seguridad de Miraflores

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve”

Confirman segunda prisión preventiva para el exjuez César Hinostroza, con extradición aprobada desde Bélgica

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

Ministro de Energía y Minas reconoce que Reinfo es usado por la minería ilegal, pero no pone oposición: “Es un registro que se tiene que trabajar”

PJ aprueba solicitar a Bélgica la extradición de César Hinostroza por liderar Los Cuellos Blancos del Puerto

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo y Janet Barboza

Ethel Pozo y Janet Barboza cuestionan declaraciones de Pamela Franco: “La gente tiene memoria, calladita hubieras quedado mejor”

Las películas favoritas del público en Netflix Perú

Luigui Carbajal fue captado entrando a un hotel sin su esposa por ‘Magaly TV La Firme’

Luigui Carbajal se defiende de ampay de Magaly Medina y alerta que lo ‘sembraron’: “Una cámara me estaba esperando”

Silvia Núñez del Arco estalla contra Jaime Bayly por acusarla de infidelidad frente a su hija: “Me acusó de malhablado y mentiroso”

DEPORTES

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sporting Cristal vs Atlético Grau 2-1: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

“Gustavo Álvarez tendría todo arreglado con Perú”, la revelación de Mr Peet sobre el nuevo DT de la ‘bicolor’ para el 2026

Golazo de Diego Otoya desde fuera del área para ampliar el Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2025

Golazo de Cristian Benavente con sutil definición en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2025