En el caso de las personas zurdas, la implicación de ambos hemisferios cerebrales permite integrar mejor emociones y razonamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ser zurdo es un rasgo distintivo que, aunque poco común, sigue siendo muy relevante tanto en el mundo como en el Perú. A nivel global, alrededor del 10 % de la población es zurda, según diversos estudios y, en el Perú, el porcentaje de zurdos es similar al promedio mundial. Aunque la zurdera suele asociarse con dificultades (herramientas pensadas para diestros, adaptaciones constantes), también desarrolla un conjunto particular de habilidades psicológicas interesantes.

10 habilidades psicológicas que desarrollan las personas zurdas

Gracias a una mejor comunicación entre hemisferios, las personas zurdas pueden alternar entre tareas distintas con agilidad (Freepik)

Mayor conectividad cerebral: estudios sugieren que muchos zurdos tienen menos lateralización cerebral, es decir, usan ambos hemisferios con más equilibrio. Esto podría favorecer el procesamiento integrado de información. Flexibilidad cognitiva: gracias a una mejor comunicación entre hemisferios, pueden alternar entre tareas distintas con agilidad, lo cual se traduce en una gran capacidad para cambiar de estrategia mental según lo que la situación demande. Habilidades musicales y artísticas: hay evidencia neurológica de que zurdos músicos tienen volúmenes mayores en regiones clave del cerebro, como el giro de Heschl (que aloja la corteza auditiva primaria y procesa los sonidos), lo que podría facilitar su sensibilidad auditiva y talento musical. Resolución táctica y estratégica: en ámbitos como el deporte, los zurdos pueden tener ventaja al enfrentarse a diestros, porque su forma de interactuar (o su lateralidad) resulta menos previsible. Este tipo de adaptabilidad también puede reflejarse en la toma de decisiones en otros contextos competitivos. Buen procesamiento emocional: la implicación de ambos hemisferios cerebrales permite integrar mejor emociones y razonamiento. Algunos zurdos reportan una mayor capacidad para reconocer matices emocionales y responder con empatía o creatividad. Pensamiento no convencional: aunque la creencia de que los zurdos son más creativos se ha matizado por estudios recientes, su forma de pensar más flexible y su experiencia de adaptarse a un mundo “derechista” les puede permitir plantear soluciones menos ortodoxas. Inteligencia práctica superior en algunos casos: algunas investigaciones indican que, en los niveles más altos del espectro intelectual, los zurdos podrían destacar gracias a su adaptabilidad cerebral. Habilidades de multitarea: la mayor conectividad interhemisférica permite que el cerebro zurdo gestione mejor tareas simultáneas que involucren diferentes tipos de procesamiento (verbal, visual, espacial), facilitando la multitarea. Resiliencia adaptativa: al vivir en un entorno dominado por diestros, las personas zurdas a menudo se ven obligadas a adaptarse desde niños. Esa experiencia puede fortalecer su resistencia, ingenio y capacidad para encontrar soluciones alternativas. Ventaja estratégica en liderazgo: algunos estudios sugieren que la lateralidad zurda puede estar relacionada con un perfil de liderazgo original. Por ejemplo, en deportes o juegos competitivos, los zurdos pueden sorprender o desestabilizar a sus adversarios, lo que potencia su rol estratégico y de motivación.

Dificultades que enfrentan las personas zurdas en su día a día

En la escuela o el trabajo, las personas zurdas pueden experimentar mayor fricción: desde escritorios, cuadernos o incluso el diseño de los espacios (Freepik)

Vivir en un mundo diseñado para diestros implica varios retos. Herramientas como tijeras, abrelatas, escritorios, instrumentos o software muchas veces están pensados para la mano derecha, lo que obliga a los zurdos a adaptarse o sufrir incomodidades.

En la escuela o el trabajo, pueden experimentar mayor fricción: desde escritorios, cuadernos o incluso el diseño de los espacios. Además, existe cierta presión social o cultural para “usar la derecha”, especialmente en generaciones anteriores. Todo esto puede generar frustración, fatiga adicional o la necesidad constante de improvisar.

Diferencia entre personas diestras, zurdas y ambidiestras

Diestros : son la mayoría (entre el 88 % y el 92 % según algunos estudios). Su dominancia manual coincide típicamente con una mayor lateralización cerebral, lo cual puede hacer que algunas funciones cognitivas estén más especializadas en un hemisferio.

Zurdos : representan aproximadamente entre el 9 % y el 11 % de la población. Tienen un patrón neurológico más diverso, a menudo con menor lateralización y mayor intercambio entre hemisferios, lo que potencia algunas de las habilidades psicológicas mencionadas.

Ambidiestros: son muy pocos. El término describe a quienes pueden usar ambas manos con similar habilidad. Esta versatilidad manual puede estar asociada con una flexibilidad cognitiva aún mayor, aunque no es lo común.