Comisión de Ética inicia proceso contra Ariana Orué por ir al gimnasio con personal del Congreso y contratar al socio de su hermana

Durante su descargo, la congresista de Podemos Perú rechazó haber incurrido en alguna irregularidad y atribuyó las acusaciones a la prensa “amarillista” y a presuntos intereses políticos en su contra

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por mayoría iniciar una indagación preliminar a la congresista Ariana Orué (Podemos Perú), luego de la difusión de imágenes que la muestran siendo trasladada por su coordinador parlamentario, Álex Paredes, hacia un gimnasio en lo que sería horario laboral. La investigación también incluye la contratación de Nicolás Basurco como asesor II, quien tendría vínculos personales con la hermana de la legisladora.

El programa Cuarto Poder mostró que el trabajador, con un sueldo de 3.100 soles, esperó a la parlamentaria mientras realizaba su rutina deportiva y luego la llevó de regreso a su domicilio, antes de acompañarla al Congreso.

Otra observación de Ética recae sobre Basurco, contratado por 10.000 soles mensuales, cuya relación con Shirley Orué fue mencionada en un parte policial de 2019. El dominical indicó que ambos gestionan juntos una empresa de eventos. La hermana de la legisladora declaró: “Lo que puedo decir es que no estoy casada. La única que tiene que brindar información porque es figura pública es la congresista. Yo no puedo ventilar mi vida privada porque no soy figura pública”.

Defensa técnica de Orué

Desde su primera respuesta pública, la legisladora ha puesto énfasis en el aspecto normativo del caso. Tras negar inicialmente que su coordinador la trasladara, terminó por señalar que no habría infracción ética porque el traslado ocurrió fuera de la jornada laboral. “Me ha llevado un par de veces fuera del horario laboral. Fuera del horario laboral puede hacer lo que quiere. Si estamos fuera del horario laboral, ¿por qué sería un mal uso de recursos?”, aseguró.

Según su versión, los movimientos captados no corresponderían a actividades oficiales y, por tanto, no configurarían uso indebido de personal público. La parlamentaria sostiene que se ha querido presentar como irregular algo que, en su lectura, no vulnera ninguna norma del reglamento del Congreso ni el Código de Ética.

Sobre la contratación de Basurco, la congresista señala que no existe vínculo de parentesco que prohíba su incorporación y que el profesional cumple con los requisitos técnicos del cargo. El reglamento de Ética solo sanciona el nepotismo cuando hay relación directa o indirecta de consanguinidad, lo cual, afirma, no aplica en su caso.

Caso Lucinda Vásquez

El caso contra Orué se debatió en una sesión donde se vieron otros expedientes. Ética también revisó el informe de calificación del caso de la congresista Lucinda Vásquez, denunciada por utilizar a trabajadores de su despacho para tareas domésticas. En la misma jornada debía evaluarse el caso del congresista Segundo Montalvo, pero la audiencia fue reprogramada a pedido suyo.

Exasesor de Lucinda Vásquez revela que congresista padece de cáncer | Video: RPP Noticias

Para Orué, su situación no debería haber sido admitida, ya que considera que no se configuran los elementos de inconducta ética. La parlamentaria insiste en que tiene una labor intensa de fiscalización y recuerda que desde octubre del 2024 denunció amenazas y reglaje, por lo que ha cuestionado públicamente la protección asignada por el Estado.

Durante la siguiente sesión, la Comisión de Ética deberá determinar si corresponde abrir un procedimiento sancionador formal, que podría incluir suspensión o amonestación.

