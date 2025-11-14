Perú

Drake Bell llegó a Lima y sorprende a fans en Barranco antes de su concierto en el Geek Festival 2025

El artista estadounidense se dejó ver caminando por las calles de la capital y se tomó fotos con seguidores antes de su concierto acústico del 14 de noviembre.

Drake Bell llegó a Lima y sorprende a fans en Barranco antes de su concierto en el Geek Festival 2025. TikTok

El actor y músico estadounidense Drake Bell, recordado mundialmente por interpretar a Drake Parker en la exitosa serie juvenil 'Drake y Josh’, llegó a Lima y causó furor entre sus seguidores peruanos.

La tarde del miércoles 12 de noviembre, el artista fue visto recorriendo las calles de Barranco, donde cientos de limeños se mostraron sorprendidos al reconocerlo caminando como un turista más.

Lejos del hermetismo que muchas celebridades mantienen en viajes internacionales, Drake Bell se mostró sumamente accesible, amable y sonriente con cada persona que se acercó a pedirle una fotografía.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos en los que se observa al cantante conversando con sus fans, quienes no perdieron la oportunidad de grabar el momento.

Uno de los encuentros más comentados fue el que tuvo con el creador de contenido Benjadoes, quien compartió en Instagram una fotografía junto al actor. La publicación se volvió rápidamente viral, acumulando miles de ‘likes’ y comentarios de usuarios que expresaron su emoción por la inesperada visita del ícono de Nickelodeon.

La presencia del artista en Lima generó una ola de nostalgia entre los adultos jóvenes que crecieron viendo Drake & Josh, serie que marcó a toda una generación en los años 2000. Muchos expresaron en redes que verlo caminar libremente por Barranco fue “como revivir su infancia”.

Drake Bell llegó a Lima
Drake Bell llegó a Lima y Benjadoes no desaprovechó la oportunidad en tomarse una foto con él. IG

Su llegada a Lima para el Geek Festival 2025

Drake Bell arribó a la capital peruana como parte de su agenda internacional, pues será una de las figuras principales del Geek Festival 2025, evento que reunirá a artistas, músicos, actores y creadores vinculados al entretenimiento juvenil.

El show de Bell está programado para este viernes 14 de noviembre, donde ofrecerá un concierto acústico en el Parque de la Exposición, en el distrito de Lima. La presentación está prevista para iniciar a las 8:30 p. m.

El formato elegido para su concierto ha generado gran expectativa entre los fans, ya que se trata de una propuesta íntima que permite disfrutar de la voz del artista y sus interpretaciones más sentimentales. Bell suele incluir temas emblemáticos de su discografía, así como sus mayores éxitos televisivos.

Drake Bell llegó a Lima
Drake Bell llegó a Lima y sorprende a fans en Barranco antes de su concierto en el Geek Festival 2025.

Un show cargado de nostalgia para una generación completa

Parte de la expectativa en torno al concierto radica en que el artista interpretará algunas de las canciones más queridas de su carrera, entre ellas el inolvidable “Found a Way”, tema principal de Drake & Josh que se convirtió en un himno para quienes crecieron con Nickelodeon.

Además, también se espera que incluya clásicos como “Makes Me Happy”, “I Know” y varias piezas de sus discos solistas, esta vez adaptadas a un formato acústico que resalta sus habilidades como músico.

El Geek Festival ha anunciado que el recital está pensado como una experiencia cercana, ideal para los seguidores que han acompañado al artista a lo largo de los años, incluso en las etapas más complejas de su vida mediática.

Drake Bell fue captado en tienda tecnológica de Lima

Durante sus primeras horas en Lima, Drake Bell también fue visto visitando una conocida tienda de artefactos tecnológicos. Según los asistentes del local, el actor se mostró curioso por conocer algunos productos locales y conversó con varios trabajadores, quienes aseguraron que el músico estaba “de muy buen humor” y dispuesto a interactuar con todo el que lo reconociera.

Las imágenes que circularon en redes mostraron a Bell vestido de manera casual, luciendo relajado y disfrutando de su tiempo libre antes de retomar sus compromisos oficiales con el festival.

Drake Bell fue captado en
Drake Bell fue captado en tienda tecnológica de Lima. TikTok

¿Quién es Drake Bell? De Nickelodeon al escenario limeño

Drake Bell comenzó su carrera en la televisión estadounidense a finales de los años 90, con una de sus primeras apariciones destacadas en “El show de Amanda” (1999), donde compartió escenas con Amanda Bynes. Su talento y carisma pronto lo llevaron a protagonizar Drake & Josh (2004), una de las series más exitosas de Nickelodeon.

El programa, que duró cuatro temporadas, convirtió a Bell y a su coestrella Josh Peck en figuras de culto dentro de la televisión juvenil. Paralelamente, Bell desarrolló una sólida carrera musical, destacando por su estilo pop-rock y sus presentaciones en vivo.

A lo largo de los años, también enfrentó controversias mediáticas y episodios personales complejos. Aun así, continúa siendo una figura seguida por millones de fans alrededor del mundo, quienes lo respaldan en cada etapa de su carrera.

Drake Bell en Perú
Drake Bell en Perú

