Corte de agua para este 14 de noviembre por más de 10 horas en estos distritos de Lima Metropolitana: conoce cuáles son las zonas afectadas

La empresa estatal Sedapal anunció la suspensión programada del suministro de agua potable en sectores de Santiago de Surco, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Magdalena y Los Olivos. La medida, que afecta a varios puntos de Lima, obedece a trabajos de limpieza y desinfección en los reservorios públicos ubicados en estos distritos.
De acuerdo con el comunicado oficial, estas labores de mantenimiento buscan asegurar la calidad del agua que llega a los usuarios y forman parte de los procedimientos técnicos necesarios para conservar las instalaciones en condiciones óptimas y prevenir alteraciones en el servicio.
La entidad recomendó a los vecinos de las zonas afectadas adoptar previsiones mientras dure la restricción en el suministro, con el fin de minimizar inconvenientes. Además, la empresa reiteró su compromiso de informar de forma oportuna sobre cualquier nueva restricción y recordó que estos trabajos integran de manera regular el protocolo de control sanitario.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Santiago de Surco
Sector 299
- Urb. Las Laderas
- Urb. Valle Hermoso Oeste
- Urb. Las Casuarinas Sur 1ra etapa
- Urb. Las Casuarinas Sur 2da etapa
- Urb. Las Casuarinas Sur 3ra etapa
Hora: 5 a. m. - 9 p. m.
Villa El Salvador
A. H. Torres de Melgar
- Sector 317: sector 1, grupos 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18
- Sector 1: grupos 23, 23A, 24, 25, 25A, 26
Sector 317, 318 y 322
- Sector 318: Sector 1; Grupos 21, 21A, 22, 22A; Coop. Virgen de Cocharcas; Mercado Unicachi; Asoc. Villa Jesús; Coop. Viv. José M. Arguedas; Asoc. Viv. República de Francia; San Ramón; Cruz de Motupe; Granada; Villa del Mar
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Villa María del Triunfo
Sector 309
P.J. José Carlos Mariátegui
Cuadrante: Av. Progreso, Prolong. Garcilaso de la Vega, Av. Julio C. Tello, Jr. José Santos Chocano, Av. Los Sauces, Av. Santa Rosa, Prolongación Manco Cápac.
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Magdalena
- Urb. Orrantia
- Urb. Santa Rosa
- Urb. San Felipe
Cuadrante: Av. Javier Prado Oeste, Av. Salaverry, Ca. Alberto del Campo, Av. Justo Vigil
Sector 48
Hora: 10 a. m. - 10 p. m,
Los Olivos
Sector 84
- A. H. Laura Caller
- A. H. 19 de mayo
- Asoc. de Propietarios Los Portales del Norte
- Asoc. El Molino de Los Olivos
- Asoc. San Antonio de Padua
- Urb. El Parque El Naranjal 2da etapa
- Urb. Villa Universitaria
- Urb. Los Naranjas
Hora: 12 m - 8 p. m.
Asimismo, los usuarios pueden comunicarse al (01) 317-8000 para realizar consultas o resolver inquietudes, presentando únicamente su número de suministro para acceder a la información.
Consejos ante el corte de agua
- Almacena agua en envases limpios y bien cerrados para consumo y uso básico.
- Resérvala en recipientes pequeños para beber y cocinar; utiliza otros para higiene y limpieza.
- Limpia y desinfecta los depósitos antes de llenarlos.
- Reduce duchas y utiliza toallas húmedas para el aseo personal.
- Evita lavar ropa o hacer limpieza profunda hasta que se restablezca el servicio.
- Mantén tapa cerrado el inodoro y utiliza baldes para desechar el agua de limpieza.
- No mezcles agua almacenada para beber con la de otros usos domésticos.
- Informa a tu familia sobre el corte y la importancia del ahorro.