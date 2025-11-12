Corte de agua para este 14 de noviembre por más de 10 horas en estos distritos de Lima Metropolitana: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de mantenimiento este 14 de noviembre - Créditos: Andina.

La empresa estatal Sedapal anunció la suspensión programada del suministro de agua potable en sectores de Santiago de Surco, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Magdalena y Los Olivos. La medida, que afecta a varios puntos de Lima, obedece a trabajos de limpieza y desinfección en los reservorios públicos ubicados en estos distritos.

De acuerdo con el comunicado oficial, estas labores de mantenimiento buscan asegurar la calidad del agua que llega a los usuarios y forman parte de los procedimientos técnicos necesarios para conservar las instalaciones en condiciones óptimas y prevenir alteraciones en el servicio.

La entidad recomendó a los vecinos de las zonas afectadas adoptar previsiones mientras dure la restricción en el suministro, con el fin de minimizar inconvenientes. Además, la empresa reiteró su compromiso de informar de forma oportuna sobre cualquier nueva restricción y recordó que estos trabajos integran de manera regular el protocolo de control sanitario.

Sedapal informó sobre los sectores que sufrirán este corte de agua - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Santiago de Surco

Sector 299

Urb. Las Laderas

Urb. Valle Hermoso Oeste

Urb. Las Casuarinas Sur 1ra etapa

Urb. Las Casuarinas Sur 2da etapa

Urb. Las Casuarinas Sur 3ra etapa

Hora: 5 a. m. - 9 p. m.

Villa El Salvador

A. H. Torres de Melgar

Sector 317: sector 1, grupos 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18

Sector 1: grupos 23, 23A, 24, 25, 25A, 26

Sector 317, 318 y 322

Sector 318: Sector 1; Grupos 21, 21A, 22, 22A; Coop. Virgen de Cocharcas; Mercado Unicachi; Asoc. Villa Jesús; Coop. Viv. José M. Arguedas; Asoc. Viv. República de Francia; San Ramón; Cruz de Motupe; Granada; Villa del Mar

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sedapal anuncia corte de agua en diversos distritos para este 14 de noviembre - Créditos: Freepik.

Villa María del Triunfo

Sector 309

P.J. José Carlos Mariátegui

Cuadrante: Av. Progreso, Prolong. Garcilaso de la Vega, Av. Julio C. Tello, Jr. José Santos Chocano, Av. Los Sauces, Av. Santa Rosa, Prolongación Manco Cápac.

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Magdalena

Urb. Orrantia

Urb. Santa Rosa

Urb. San Felipe

Cuadrante: Av. Javier Prado Oeste, Av. Salaverry, Ca. Alberto del Campo, Av. Justo Vigil

Sector 48

Hora: 10 a. m. - 10 p. m,

Los Olivos

Sector 84

A. H. Laura Caller

A. H. 19 de mayo

Asoc. de Propietarios Los Portales del Norte

Asoc. El Molino de Los Olivos

Asoc. San Antonio de Padua

Urb. El Parque El Naranjal 2da etapa

Urb. Villa Universitaria

Urb. Los Naranjas

Hora: 12 m - 8 p. m.

Los ciudadanos deben estar atentos ante este corte de agua - Créditos: Freepik.

Asimismo, los usuarios pueden comunicarse al (01) 317-8000 para realizar consultas o resolver inquietudes, presentando únicamente su número de suministro para acceder a la información.

Consejos ante el corte de agua

Almacena agua en envases limpios y bien cerrados para consumo y uso básico.

Resérvala en recipientes pequeños para beber y cocinar; utiliza otros para higiene y limpieza.

Limpia y desinfecta los depósitos antes de llenarlos.

Reduce duchas y utiliza toallas húmedas para el aseo personal.

Evita lavar ropa o hacer limpieza profunda hasta que se restablezca el servicio.

Mantén tapa cerrado el inodoro y utiliza baldes para desechar el agua de limpieza.

No mezcles agua almacenada para beber con la de otros usos domésticos.

Informa a tu familia sobre el corte y la importancia del ahorro.