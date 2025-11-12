Perú

Corte de agua para este 14 de noviembre por más de 10 horas en estos distritos de Lima Metropolitana: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal aconseja a los usuarios almacenar agua con anticipación para contar con el recurso durante el periodo que se extienda el corte del servicio

Guardar
Sedapal anunció que se ejecutarán
Sedapal anunció que se ejecutarán labores de mantenimiento este 14 de noviembre - Créditos: Andina.

La empresa estatal Sedapal anunció la suspensión programada del suministro de agua potable en sectores de Santiago de Surco, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Magdalena y Los Olivos. La medida, que afecta a varios puntos de Lima, obedece a trabajos de limpieza y desinfección en los reservorios públicos ubicados en estos distritos.

De acuerdo con el comunicado oficial, estas labores de mantenimiento buscan asegurar la calidad del agua que llega a los usuarios y forman parte de los procedimientos técnicos necesarios para conservar las instalaciones en condiciones óptimas y prevenir alteraciones en el servicio. 

La entidad recomendó a los vecinos de las zonas afectadas adoptar previsiones mientras dure la restricción en el suministro, con el fin de minimizar inconvenientes. Además, la empresa reiteró su compromiso de informar de forma oportuna sobre cualquier nueva restricción y recordó que estos trabajos integran de manera regular el protocolo de control sanitario.

Sedapal informó sobre los sectores
Sedapal informó sobre los sectores que sufrirán este corte de agua - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Santiago de Surco

Sector 299

  • Urb. Las Laderas
  • Urb. Valle Hermoso Oeste
  • Urb. Las Casuarinas Sur 1ra etapa
  • Urb. Las Casuarinas Sur 2da etapa
  • Urb. Las Casuarinas Sur 3ra etapa

Hora: 5 a. m. - 9 p. m.

Villa El Salvador

A. H. Torres de Melgar

  • Sector 317: sector 1, grupos 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18
  • Sector 1: grupos 23, 23A, 24, 25, 25A, 26

Sector 317, 318 y 322

  • Sector 318: Sector 1; Grupos 21, 21A, 22, 22A; Coop. Virgen de Cocharcas; Mercado Unicachi; Asoc. Villa Jesús; Coop. Viv. José M. Arguedas; Asoc. Viv. República de Francia; San Ramón; Cruz de Motupe; Granada; Villa del Mar

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sedapal anuncia corte de agua
Sedapal anuncia corte de agua en diversos distritos para este 14 de noviembre - Créditos: Freepik.

Villa María del Triunfo

Sector 309

P.J. José Carlos Mariátegui

Cuadrante: Av. Progreso, Prolong. Garcilaso de la Vega, Av. Julio C. Tello, Jr. José Santos Chocano, Av. Los Sauces, Av. Santa Rosa, Prolongación Manco Cápac.

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Magdalena

  • Urb. Orrantia
  • Urb. Santa Rosa
  • Urb. San Felipe

Cuadrante: Av. Javier Prado Oeste, Av. Salaverry, Ca. Alberto del Campo, Av. Justo Vigil

Sector 48

Hora: 10 a. m. - 10 p. m,

Los Olivos

Sector 84

  • A. H. Laura Caller
  • A. H. 19 de mayo
  • Asoc. de Propietarios Los Portales del Norte
  • Asoc. El Molino de Los Olivos
  • Asoc. San Antonio de Padua
  • Urb. El Parque El Naranjal 2da etapa
  • Urb. Villa Universitaria
  • Urb. Los Naranjas

Hora: 12 m - 8 p. m.

Los ciudadanos deben estar atentos
Los ciudadanos deben estar atentos ante este corte de agua - Créditos: Freepik.

Asimismo, los usuarios pueden comunicarse al (01) 317-8000 para realizar consultas o resolver inquietudes, presentando únicamente su número de suministro para acceder a la información.

Consejos ante el corte de agua

  • Almacena agua en envases limpios y bien cerrados para consumo y uso básico.
  • Resérvala en recipientes pequeños para beber y cocinar; utiliza otros para higiene y limpieza.
  • Limpia y desinfecta los depósitos antes de llenarlos.
  • Reduce duchas y utiliza toallas húmedas para el aseo personal.
  • Evita lavar ropa o hacer limpieza profunda hasta que se restablezca el servicio.
  • Mantén tapa cerrado el inodoro y utiliza baldes para desechar el agua de limpieza.
  • No mezcles agua almacenada para beber con la de otros usos domésticos.
  • Informa a tu familia sobre el corte y la importancia del ahorro.

Temas Relacionados

corte de aguaLos OlivosSantiago de SurcoMagdalenaperu-noticias

Más Noticias

¿Este 14 de noviembre hay paro de transportistas? Gremios responden si apoyarán protesta de la Generación Z

Colectivos juveniles y sindicatos convocan a movilizaciones en varias regiones para exigir justicia por Mauricio Ruiz, mientras el sector transportista muestra posturas divididas ante la convocatoria

¿Este 14 de noviembre hay

Retiro AFP: Te podrían depositar un monto menor al solicitado, solo en estos casos

El desembolso de la primera UIT llega pronto, según el cronograma de depósitos calculado por Infobae Perú. Pero los afiliados podrían no recibir el monto exacto pedido

Retiro AFP: Te podrían depositar

Av. Nésto Gambetta en Ventanilla cierra totalmente por riesgo de colapso: “en siete años no se ha solucionado”, afirma el alcalde

El alcalde del distrito, Jhovinson Vásquez, afirmó que incluso aunque hoy se haya anunciado la buena pro para una obra de recuperación de la vía, no es posible iniciarla por un problema de expropiación de terrenos

Av. Nésto Gambetta en Ventanilla

Harvey Colchado se lanza al Congreso: “El partido que me busque debe tener cuadros técnicos, íntegros y transparentes”

En entrevista exclusiva con Infobae Perú, el ex jefe de la Diviac, revela lo que buscará en la organización política por la que podría postular al Congreso, y propuso renovar todo el alto mando de la PNP por investigaciones contra sus integrantes

Harvey Colchado se lanza al

Dónde ver Perú vs Rusia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

El seleccionado nacional, a cargo de Manuel Barreto, llegó a San Petersburgo para cumplir su segunda prueba al mando de la ‘Muñeca’. Genera expectativa la presencia de Pedro Gallese en la portería y el debut de Fabio Gruber

Dónde ver Perú vs Rusia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: así será la

Elecciones 2026: así será la primera franja electoral de primarias a partir del 15 de noviembre

José Cueto sugiere iniciar un proceso sancionador contra IDL y la CNDDHH por pedir que Tomás Gálvez sea reemplazado como fiscal de la Nación

Ministro de Justicia minimiza acusaciones contra el jefe del INPE: “No se tiene que cambiar un funcionario por una denuncia”

Harvey Colchado se lanza al Congreso: “El partido que me busque debe tener cuadros técnicos, íntegros y transparentes”

Yonhy Lescano pide no votar por Acción Popular: excorreligionario pide castigar al partido de Fernando Belaúnde Terry

ENTRETENIMIENTO

Xiomy Kanashiro se emociona cuando

Xiomy Kanashiro se emociona cuando le preguntan sobre boda con Jefferson Farfán: “En algún momento...”

Madre de la hija de Paco Bazán lo demanda: “Estoy pidiéndole que cumpla”

Actor mexicano Emilio Osorio llega a Perú para presentar concierto

Jefferson Farfán suma nuevos contenidos en su canal de YouTube: Laura Spoya y Mario Irivarren estarían incluidos

Karla Bacigalupo se enfermó en Miss Universo y se ausentó en cena oficial: “Se encuentra en descanso médico”

DEPORTES

Dónde ver Perú vs Rusia

Dónde ver Perú vs Rusia HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

Carlos Galván defiende a Raúl Ruidíaz y le responde a Andy Polo: “Tuvo un problema en Estados Unidos y la ‘U’ le abrió las puertas”

Alineaciones de Perú vs Rusia HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2025

Facundo Morando reconoció las dificultades de Alianza Lima para vencer a Olva Latino: “Somos un equipo en construcción”