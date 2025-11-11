Perú

Campaña de DNI electrónico gratuito para este 13 de noviembre: conoce quiénes son los beneficiarios

La campaña busca ampliar el acceso al documento nacional de identidad y fomentar la actualización de los datos en el padrón ciudadano

Es una gran oportunidad para
Es una gran oportunidad para que los vecinos obtengan este documento de identidad - Créditos: Andina.

El Gobierno Regional del Callao ha convocado a los residentes de la provincia constitucional a sumarse a la campaña gratuita de DNI electrónico 3.0, iniciativa programada para este jueves 13 de noviembre en el primer puerto.

De acuerdo con su publicación en Facebook, la jornada está especialmente dirigida a quienes presentan alguna condición de discapacidad y desean actualizar o gestionar el nuevo documento de identidad.

Reniec, en conjunto con las autoridades regionales, brindará la posibilidad de realizar el trámite de renovación el documento electrónico y asesoría personalizada sobre los diferentes procedimientos.

Quienes acudan podrán acceder de forma gratuita a la actualización de datos y recibirán información sobre los requisitos necesarios para la obtención del DNI.

La campaña comenzará desde las
La campaña comenzará desde las 9:30 a. m. - Créditos: Gobierno Regional del Callao.

La jornada se llevará a cabo desde las 9:30 de la mañana en el local multiservicios Pachacútec, ubicado en el distrito de Ventanilla. El espacio ha sido acondicionado para atender a todas las personas que, por motivo de discapacidad, requieran renovar su identificación o realizar cambios en sus datos personales.

Los organizadores han detallado las condiciones que deben cumplir los solicitantes. Es necesario portar una copia del certificado de discapacidad o exhibir el carné de Conadis, documento que acredita oficialmente la condición del participante.

Para quienes utilizan el documento, en su versión azul, se requiere que el mismo esté vigente o cercano a su fecha de caducidad. En el caso de usuarios con DNI electrónico 2.0, pueden acceder al beneficio si el plástico ya caducó o está a punto de expirar, en un plazo de tres a seis meses.

El DNI electrónico es un
El DNI electrónico es un documento de identidad personal que incorpora tecnología digital avanzada - Créditos: Andina.

Las personas interesadas que deseen actualizar la dirección deben presentar un respaldo que certifique el nuevo domicilio, con el fin de completar correctamente la información. Todo el procedimiento será orientado por profesionales capacitados, quienes resolverán consultas y brindarán asistencia durante cada etapa del trámite.

El objetivo principal de la campaña es facilitar el acceso al DNI electrónico 3.0 para usuarios con discapacidad, permitiendo una gestión eficiente y segura de trámites civiles.

Esta acción forma parte de una política pública orientada a promover la inclusión y eliminar barreras que dificultan el ejercicio de derechos, asegurando la identificación en entidades públicas, servicios sociales y procedimientos legales.

Ventajas de usar el DNI electrónico

  • Brinda identificación segura gracias a sistemas de autenticación digital y protección biométrica.
  • Permite realizar trámites en línea ante diversas entidades públicas y privadas, evitando desplazamientos y facilitando la gestión desde cualquier lugar.
  • Agiliza el acceso a servicios de salud, educación, seguridad social y otros programas estatales.
  • Incluye certificación digital, lo que autoriza la firma electrónica con plena validez legal para documentos y contratos.
  • Reduce el riesgo de suplantación de identidad por su tecnología avanzada y uso de datos personales encriptados.
  • Acelera la actualización de datos personales y domicilios, haciendo el proceso más sencillo y eficiente.
  • Facilita el uso de servicios electrónicos relacionados con banca, registros y gestiones municipales.
  • Ofrece mayor resistencia física comparado con documentos tradicionales, extendiendo su vida útil.
  • Cumple estándares internacionales y promueve la inclusión en la era digital al permitir el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la ciudadanía.

