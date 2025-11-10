IFS, matriz de Interbank, eleva 81% su utilidad neta y consolida liderazgo al tercer trimestre del año: ¿Cómo le fue a Plin?

Interbank. Estos resultados reflejan el posicionamiento de IFS como un actor relevante en el mercado financiero, combinando crecimiento rentable, innovación digital y responsabilidad social en su modelo de negocio.

Intercorp Financial Services (IFS), holding que agrupa a Interbank, Inteligo, Interseguro e Izipay, anunció resultados sólidos durante el tercer trimestre de 2025.

Las cifras reflejan un crecimiento sostenido apoyado por el buen desempeño de todas sus unidades de negocio, en un contexto macroeconómico estable y marcado por el aumento del consumo y la inversión privada.

Interbank: IFS reporta sólido crecimiento en el tercer trimestre de 2025

Luis Felipe Castellanos, CEO de IFS, sostuvo que la estrategia de la compañía se centra en la rentabilidad, la eficiencia operativa y la innovación digital para generar valor sostenido.

“El entorno macroeconómico muestra una base de estabilidad respaldada por mayor consumo e inversión privada. En este contexto, seguimos viendo oportunidades para acompañar el crecimiento del país con una gestión prudente y enfocada en generar valor sostenido para continuar ejecutando nuestra estrategia de crecimiento, manteniendo rentabilidad y reforzando nuestro liderazgo en el mercado peruano”, manifestó Castellanos durante la presentación de resultados.

De acuerdo con Michela Casassa, CFO de IFS, la utilidad neta del trimestre llegó a S/ 456 millones, con un retorno sobre el patrimonio (ROE) cercano al 16%. En el acumulado anual, el ingreso neto aumentó 81% respecto a 2024, situando el ROE acumulado en 17,4%.

Utilidad neta de IFS sube 81% anual y ROE alcanza 17,4%: ¿por qué?

La filial bancaria Interbank incrementó su participación en los segmentos de consumo y pequeñas empresas, que ahora representan el 22% de su portafolio total. Este desempeño se asocia a una mejora del margen financiero neto (NIM) y a un costo de riesgo menor al proyectado, elementos que refuerzan la rentabilidad ajustada por riesgo y acercan al banco a sus metas de mediano plazo.

En el frente digital, Interbank amplió el alcance de su ecosistema a través de Plin, su plataforma de pagos digitales, cuyos usuarios activos mensuales sumaron 2,5 millones y realizaron un promedio de 27 transacciones cada uno, un incremento del 38% respecto al año anterior. Asimismo, la cartera total de préstamos creció más de 5% anualizado, con aumentos destacados de 7% en los segmentos de consumo y pequeñas empresas.

Interseguro incrementa anualidades y mantiene tendencia positiva en 2025

Inteligo triplica utilidades y gestiona US$8.100 millones en activos

En lo referente al negocio de gestión de patrimonios, Inteligo triplicó sus ganancias en comparación con el mismo período del año anterior. Dicho avance se explica por el crecimiento de sus activos bajo gestión, que alcanzaron los US$8.100 millones, y por un aumento del 17% en los ingresos por comisiones provenientes de la administración de fondos.

Por su parte, Interseguro reportó una tendencia favorable, con un incremento del 4% en anualidades con respecto al trimestre anterior y del 26% frente al mismo periodo de 2024.

Interseguro también incrementa anualidades 26% frente a 2024

El compromiso del holding con los negocios responsables también se evidenció a lo largo del trimestre. Interbank se situó en el puesto número cinco del ranking “Gestión Sostenible – Great Place to Work”, en tanto Interseguro, Grupo Inteligo e Izipay fueron reconocidos entre los mejores lugares para trabajar en el Perú.

El programa “Voces” de Interbank fue distinguido por el Pacto Mundial de la ONU como un modelo en la promoción de espacios laborales seguros. Además, la billetera digital IzipayYA, utilizada por más de 1,2 millones de emprendedores en el país, obtuvo el reconocimiento “Empresas que Transforman 2025”, consolidando el enfoque social y de innovación del grupo.