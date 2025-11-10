Perú

Consulta cuáles es el estatus de tu vuelo en el Aeropuerto Internacional de Lima de hoy noviembre 10 de noviembre

Todos los días el aeropuerto peruano recibe en sus instalaciones a miles de pasajeros; conoce cuál es el estatus de los vuelos de salida de hoy

Guardar
Conozca cuáles son los status
Conozca cuáles son los status de los vuelos en el aeropuerto internacional de Lima, Perú con corte a las 6:00 horas de hoy (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en la ciudad de Lima, Perú, fue inaugurado en diciembre de 1965 y hasta hoy cuenta con cientos de operaciones aéreas, lo que lo hace la terminal más destacada del país. 

En el pasado junio se presentó la nueva terminal para pasajeros, con una infraestructura moderna que acelera los trámites de embarque e incrementa el flujo de viajeros.

Siendo un aeropuerto de los más grandes en América Latina y el de mayor afluencia de pasajeros en Perú, cada día se refresca el estado de los distintos vuelos de entrada y salida registrados en el lugar.

Razones como esta nos llevan a proporcionarte la información actual sobre los vuelos cancelados o con demoras en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, hasta las 6:00 del noviembre 10 de noviembre.

Estatus de los vuelos de hoy

Estos son el estatus de
Estos son el estatus de los vuelos cancelados o retrasadas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (EFE/Paolo Aguilar)

Número de vuelo: LA2484

Destino: Madrid

Aerolínea: LATAM Airlines1

Hora: 00:44

Estado del vuelo: retrasado

Número de vuelo: IB6659

Destino: Madrid

Aerolínea: Iberia Airlines

Hora: 00:44

Estado del vuelo: retrasado

Cuáles son los objetos prohibidos

Conoce cuáles son los obejtos
Conoce cuáles son los obejtos que están prohibidos para los pasajeros (Freepik)

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez establece una lista concreta de artículos que los pasajeros no pueden transportar en su equipaje de mano ni en su equipaje facturado, con el fin de garantizar la seguridad durante el viaje. Entre estos objetos prohibidos se incluyen armas de fuego, réplicas y armas de juguete susceptibles de ser confundidas con armas reales, así como cualquier tipo de munición y explosivos.

También están prohibidas sustancias inflamables como combustibles líquidos, gas, encendedores y aerosoles que puedan poner en riesgo la integridad del avión. Se limita el transporte de sustancias químicas peligrosas, corrosivas o tóxicas, tales como ácidos, baterías con líquidos corrosivos, venenos o materiales biológicos. Los objetos cortopunzantes, como navajas, cuchillos, tijeras, hojas de afeitar, herramientas capaces de causar lesiones graves y equipos deportivos con bordes afilados, tampoco pueden ser llevados en la cabina.

Otros artículos restringidos incluyen dispositivos paralizantes (gases irritantes o neutralizantes, aerosoles de defensa personal), sistemas de frenos o airbags para vehículos, fuegos artificiales, bengalas y cualquier material pirotécnico. Los pasajeros deben prestar atención a estas normativas antes de preparar su equipaje, ya que cualquier intento de llevar estos objetos puede derivar en la confiscación de los mismos, sanciones o demoras en los controles aeroportuarios.

Esta regulación aplica tanto al equipaje de mano como al equipaje facturado y responde a lineamientos internacionales de seguridad adoptados por el aeropuerto para proteger a los viajeros, el personal y las aeronaves.

Documentación requerida para vuelos nacionales en Perú

Para realizar viajes en avión dentro de Perú, los pasajeros peruanos deben presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) como requisito principal. En caso de extravío o robo, los pasajeros adultos pueden acreditar su identidad ante los controles de seguridad del aeropuerto utilizando un DNI vencido, licencia de conducir, pasaporte o la Ficha de Inscripción RENIEC (C-4) original y vigente, según lo estipulado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Para menores de edad, en situaciones de extravío o robo de documentos, es posible pasar los controles de seguridad utilizando un DNI caducado, pasaporte, la Ficha de Inscripción RENIEC (C-4) original y vigente, o el acta de nacimiento original y vigente. Estas disposiciones son exclusivas para ciudadanos peruanos y no aplican a pasajeros extranjeros.

Temas Relacionados

Aeropuerto Internacional Jorge ChávezVuelos retrasadosperu-noticias

Más Noticias

Consulta los resultados de La Tinka del domingo 9 de noviembre de 2025 y verifica si ganaste

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario

Consulta los resultados de La

Susy Díaz admite error estético en sus labios y se arrepiente: “Me inyectaron, creo biopolímeros y cambió mi rostro”

La exvedette sorprendió al confesar que se arrepiente de haberse inyectado los labios hace más de dos décadas. La artista contó que una amiga la convenció de probar un “retoque” estético en 1998

Susy Díaz admite error estético

El Valor de la Verdad: Susy Díaz ganó 15 mil soles tras revelar que conoció a Vladimiro Montesinos y tuvo affaire con El General

Entre risas, recuerdos y confesiones sin filtros, Susy Díaz volvió al sillón rojo para hablar de sus amores, errores, amistades rotas y secretos que marcaron su vida pública y privada

El Valor de la Verdad:

Qué se celebra el 10 de noviembre en el Perú: una fecha que entrelaza rebelión, liderazgo y educación

La conmemoración de este día reúne episodios que han marcado la identidad nacional, desde la insurrección indígena hasta el impulso a la formación y la memoria colectiva.

Qué se celebra el 10

Resultados del Gana Diario: todos los números ganadores del 9 de noviembre de 2025

¿Se rompió el pozo millonario este domingo? Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario: todos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kelly Portalatino defiende visitas de

Kelly Portalatino defiende visitas de su pareja, sentenciado por robo agravado, en el Congreso: “Es de mi entera confianza”

Decisión sobre entrega de salvoconducto a Betssy Chávez seguirá aplazada hasta diciembre, confirma canciller

Marcha de la generación Z: Congresista Diana Gonzáles cuestiona “trato diferenciado” del Gobierno a protestas de mineros

Congresista Ariana Orué usa a su trabajador para que la lleve al gimnasio y contrata al socio de su hermana

¿Quiénes lideran la intención de voto para la Alcaldía de Lima?: Susel Paredes y Sofía Franco entre los primeros 5

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz admite error estético

Susy Díaz admite error estético en sus labios y se arrepiente: “Me inyectaron, creo biopolímeros y cambió mi rostro”

El Valor de la Verdad: Susy Díaz ganó 15 mil soles tras revelar que conoció a Vladimiro Montesinos y tuvo affaire con El General

Susy Díaz y su sincera reflexión sobre sus viajes: “¿Para quién guardo la plata? Para el chichero de Flor”

Top 10 K-pop en iTunes: YEONJUN lidera el ranking de las 10 canciones más escuchadas en Perú

Dilbert Aguilar anuncia que será operado: afrontará una cirugía para colocarse una prótesis tras fracturarse la cadera

DEPORTES

Alianza Lima vs Olva Latino

Alianza Lima vs Olva Latino 3-1: resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Jean Ferrari pide serenidad en la búsqueda del nuevo DT de la selección y toma con humor las teorías de injerencia en la Liga 1

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos de la jornada

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras final de la fecha 3 de la primera fase

Nicole Pérez brilló en la victoria de Atenea vs Regatas Lima y confía en el potencial del equipo: “Podemos estar entre las cinco mejores”