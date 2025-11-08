Los conductores de LAM destruyen el look de Magaly Medina: “Se viste de niña de 15”. TikTok

El programa de espectáculos argentino ‘Los Ángeles de la Mañana (LAM)’, conducido por Ángel de Brito, volvió a poner a Magaly Medina en el centro de la polémica, esta vez no por sus declaraciones, sino por su look.

Durante una reciente emisión, los panelistas se refirieron a la periodista peruana con comentarios sarcásticos sobre su vestimenta.

La asesora de moda Matilda Blanco, conocida por su estilo directo, no dudó en cuestionar la elección de ropa de Magaly durante la transmisión de 'Magaly TV La Firme’.

“Se visten como el orto todos, pero ¿por qué la conductora, la que abre, que nunca me sale el nombre…? ¿Por qué se viste de niña de 15? De rosa y con minifalda”, ironizó Blanco, generando risas y reacciones en el set.

Por su parte, Ángel de Brito pidió imágenes para analizar el outfit y añadió:

“A ver, ¿me pueden buscar la imagen de Magaly? Estaba raro… igual eso no importa, yo reparé más en sus opiniones”.

A la crítica también se sumó Laura, otra de las panelistas, quien cambió el foco hacia el contenido del programa peruano: “Más allá de la moda, no tuvieron una sola información. Repiten pavadas, que dicen cosas que no sirve para nada. Mienten”.

¿Qué dijo Magaly Medina que molestó a los argentinos?

Resulta que el equipo de ‘Magaly TV La Firme’ emitió un extenso informe sobre Marcelo Tinelli, pareja de la peruana Milett Figueroa, y los problemas económicos que atraviesa el conductor argentino.

Durante el reportaje, el periodista del programa comentó: “Marcelo Tinelli, después de la mecha de sus hijas, ahora sale a la luz una deuda de casi doce millones de dólares, que prácticamente lo está dejando en nocaut al novio de Milett”.

El informe detalló que la mansión de Punta del Este de Tinelli estaría a punto de ser entregada a un nuevo dueño, información replicada por varios medios argentinos.

El contexto: Tinelli y su difícil momento

Mientras en Argentina el círculo cercano del conductor intenta minimizar los rumores, los propios panelistas de ‘LAM’ reconocieron que Marcelo Tinelli atraviesa una crisis personal y económica.

Yanina Latorre, una de las figuras más polémicas del programa, dio más detalles sobre la supuesta venta de la propiedad:

“La casa la vendió hace casi dos años, en doce millones de dólares. Se la vendió a un americano en cuotas, con la condición de grabar su reality antes de dejarla. Evidentemente, Marcelo empezó a hacer muy malos negocios. Es un gran conductor, pero un pésimo empresario”, indicó.

El tema continuó en el ciclo ‘Puro Show’, donde Matías Vásquez analizó la situación del presentador argentino y su declive televisivo:

“Tinelli está luchando contra sus propios fantasmas. Las deudas, los conflictos familiares… todo eso lo ha golpeado. Después de tantos años de éxito, le debe costar aceptar una vida más ajustada”.

Marcelo Tinelli y su difícil momento económico. Podría perder su mansión de Punta del Este. Reportaje de Magaly TV la Firme.

Magaly y Milett, otra vez en el ojo del huracán

La polémica entre los programas de espectáculos no es nueva. Desde que Milett Figueroa inició su relación con Marcelo Tinelli, el nombre de Magaly Medina ha aparecido constantemente en medios argentinos, especialmente cuando su programa aborda temas sobre la modelo o el conductor.

En esta ocasión, el informe de 'Magaly TV La Firme’ incluyó una secuencia en la que se mostraban fragmentos de la vida actual de Tinelli y su entorno familiar, con comentarios sobre su situación económica y su vínculo con Milett.

El reportero del programa peruano señaló que, pese a los rumores, Tinelli continúa viajando con lujos, incluso en medio de las dificultades financieras:

“Todo se le desmorona al pobre, pero igual sigue viniendo a Perú en su avión privado y dándose todos los lujos”.

Milett Figueroa muestra a su apoyo a Tinelli

A través de sus redes sociales, Milett Figueroa se pronunció mediante sus redes sociales y publicó una historia en la que destacó la importancia de la familia:

“La familia es la mejor bendición en esta vida, un grupo que permanece unido en medio de cualquier adversidad”, publicó en una de sus historias de Instagram.

El mensaje fue interpretado como un respaldo a Marcelo Tinelli, quien sigue siendo blanco de comentarios tanto en Perú como en Argentina. “Gracias, mi vida, por estar y acompañar siempre. Te amo”, reposteó y respondió el mensaje de aliento de su novia peruana.

