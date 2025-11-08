Actor Gonzalo Revoredo es acusado de ausencia paterna y económica: “Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere”. Video: Amor y Fuego

El actor Gonzalo Revoredo se encuentra en medio de una polémica mediática luego de conocerse las recientes declaraciones de Jimena Elías Roca, su expareja y madre de sus hijos, quien lo acusa de incumplir tanto en el plano económico como en el afectivo respecto a los dos menores que tienen en común.

La exmodelo y ex Miss Perú Universo sostiene que, pese a existir un acuerdo formal que permite al actor compartir tiempo con los menores durante la semana y los fines de semana, la presencia paterna es prácticamente nula. “Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere”, afirmó Elías Roca en un video difundido en redes sociales.

Jimena Elías Roca cuestiona la imagen paterna del actor Gonzalo Revoredo

El conflicto se hizo público a través de un video en el que Jimena Elías Roca expone la situación que atraviesa su familia. En el material, la ex Miss Teen relata que su actual esposo ha asumido un rol emocionalmente activo con los niños, en contraste con la ausencia del padre biológico.

“Mis hijos también tienen a su papá biológico, pero el papá biológico no está presente en la vida de mis hijos. Yo le ruego y le digo: ‘Por favor, tienes que venir o tienes que verlos o tienes que recogerlos’”, expresó Elías Roca en el video difundido por Amor y Fuego.

La versión de Elías Roca sostiene que Gonzalo Revoredo, quien fue parte de la conducción de ‘Noche de Patas’, utiliza su trabajo como argumento para justificar tanto su ausencia física como la falta de aporte económico. “Que no puede, que está trabajando, pero no tiene plata. No importa, que los vea y él dice: ‘No es como tú quieres’”, relató la exmodelo a través de sus redes sociales.

Actor Gonzalo Revoredo es acusado de ausencia paterna y económica: “Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere”.

Además, subrayó que, aunque existe una conciliación que estipula un régimen de visitas, el actor no muestra interés en convivir con los menores. “Qué loco que hay papás que quieren ver a sus hijos y en nuestro caso es lo contrario. Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere. Pudiendo paternar, pudiendo recoger a sus hijos y estar los fines de semana, no quiere”, sentenció Elías Roca.

La situación se agrava por la percepción de una contradicción entre la imagen pública de Gonzalo Revoredo, quien en 2023 anunció que mantenía una relación con Adriana Zubiate, y la realidad que describe su expareja. Mientras el actor comparte en sus redes sociales videos en los que aparece interactuando con los niños, Elías Roca considera que esto responde a una estrategia para aparentar ser un “padre dedicado”.

“La imagen carismática y de ‘buena vibra’ que proyectaba Revoredo distaría mucho de la realidad que ella describe”, se escucha en el reportaje del programa de Willax TV. En cuanto al aspecto económico, la ex Miss Perú Universo fue enfática al calificar el aporte del actor como “cero, cero”, tanto en lo emocional como en lo financiero. “Trato igual de hablarle y decirle: ‘Oye, recógelos, han pasado quince días que no los ves, han pasado veinte días, o puedes recogerlos del colegio, tal vez’”, relató Elías Roca.

Gonzalo Revoredo era parte de 'Noche de Patas' junto a Óscar López Arias y Andrés Salas. Carlos Vílchez también fue parte del grupo inicialmente.

Historial de denuncias por violencia psicológica contra Gonzalo Revoredo

La exmodelo también respondió a comentarios de usuarios en redes sociales, donde reiteró que el actor no cumple con la manutención y que, aunque él argumenta no tener recursos, sí dispone de dinero para pagar su departamento. “Sí tiene alimentos, pero no le importa. Él dice que no tiene para pagar, pero sí tiene para pagar su depa. Es raro”, respondió Elías Roca a un usuario, según Amor y Fuego.

El historial de conflictos entre ambos no es reciente. El programa Amor y Fuego reveló que en 2019 y 2022, Jimena Elías Roca acudió a la comisaría para denunciar a Gonzalo Revoredo por violencia psicológica. En el parte policial de 2019, se consigna que la denunciante fue víctima de violencia psicológica por parte del padre de sus hijos, quien le gritó que no tenía trabajo y que debía entenderlo porque es actor.

En 2022, la denuncia se repitió bajo la misma modalidad, con acusaciones de amenazas e insultos constantes, según la lectura de los partes policiales difundidos por Amor y Fuego. Hasta el momento, Gonzalo Revoredo no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones, mientras Jimena Elías Roca continúa insistiendo en que el actor no cumple ni económica ni emocionalmente con sus hijos, a pesar de que, según ella, sí cuenta con recursos para solventar otros gastos.