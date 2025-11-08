Perú

Actor Gonzalo Revoredo es acusado de ausencia paterna y económica: “Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere”

Jimena Elías Roca, exmodelo y ex Miss Perú Universo, expone la difícil situación familiar que enfrenta, señalando la falta de compromiso afectivo y económico del actor con sus dos hijos

Guardar
Actor Gonzalo Revoredo es acusado de ausencia paterna y económica: “Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere”. Video: Amor y Fuego

El actor Gonzalo Revoredo se encuentra en medio de una polémica mediática luego de conocerse las recientes declaraciones de Jimena Elías Roca, su expareja y madre de sus hijos, quien lo acusa de incumplir tanto en el plano económico como en el afectivo respecto a los dos menores que tienen en común.

La exmodelo y ex Miss Perú Universo sostiene que, pese a existir un acuerdo formal que permite al actor compartir tiempo con los menores durante la semana y los fines de semana, la presencia paterna es prácticamente nula. “Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere”, afirmó Elías Roca en un video difundido en redes sociales.

Jimena Elías Roca cuestiona la imagen paterna del actor Gonzalo Revoredo

El conflicto se hizo público a través de un video en el que Jimena Elías Roca expone la situación que atraviesa su familia. En el material, la ex Miss Teen relata que su actual esposo ha asumido un rol emocionalmente activo con los niños, en contraste con la ausencia del padre biológico.

“Mis hijos también tienen a su papá biológico, pero el papá biológico no está presente en la vida de mis hijos. Yo le ruego y le digo: ‘Por favor, tienes que venir o tienes que verlos o tienes que recogerlos’”, expresó Elías Roca en el video difundido por Amor y Fuego.

La versión de Elías Roca sostiene que Gonzalo Revoredo, quien fue parte de la conducción de ‘Noche de Patas’, utiliza su trabajo como argumento para justificar tanto su ausencia física como la falta de aporte económico. “Que no puede, que está trabajando, pero no tiene plata. No importa, que los vea y él dice: ‘No es como tú quieres’”, relató la exmodelo a través de sus redes sociales.

Actor Gonzalo Revoredo es acusado
Actor Gonzalo Revoredo es acusado de ausencia paterna y económica: “Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere”.

Además, subrayó que, aunque existe una conciliación que estipula un régimen de visitas, el actor no muestra interés en convivir con los menores. “Qué loco que hay papás que quieren ver a sus hijos y en nuestro caso es lo contrario. Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere. Pudiendo paternar, pudiendo recoger a sus hijos y estar los fines de semana, no quiere”, sentenció Elías Roca.

La situación se agrava por la percepción de una contradicción entre la imagen pública de Gonzalo Revoredo, quien en 2023 anunció que mantenía una relación con Adriana Zubiate, y la realidad que describe su expareja. Mientras el actor comparte en sus redes sociales videos en los que aparece interactuando con los niños, Elías Roca considera que esto responde a una estrategia para aparentar ser un “padre dedicado”.

“La imagen carismática y de ‘buena vibra’ que proyectaba Revoredo distaría mucho de la realidad que ella describe”, se escucha en el reportaje del programa de Willax TV. En cuanto al aspecto económico, la ex Miss Perú Universo fue enfática al calificar el aporte del actor como “cero, cero”, tanto en lo emocional como en lo financiero. “Trato igual de hablarle y decirle: ‘Oye, recógelos, han pasado quince días que no los ves, han pasado veinte días, o puedes recogerlos del colegio, tal vez’”, relató Elías Roca.

Gonzalo Revoredo era parte de
Gonzalo Revoredo era parte de 'Noche de Patas' junto a Óscar López Arias y Andrés Salas. Carlos Vílchez también fue parte del grupo inicialmente.

Historial de denuncias por violencia psicológica contra Gonzalo Revoredo

La exmodelo también respondió a comentarios de usuarios en redes sociales, donde reiteró que el actor no cumple con la manutención y que, aunque él argumenta no tener recursos, sí dispone de dinero para pagar su departamento. “Sí tiene alimentos, pero no le importa. Él dice que no tiene para pagar, pero sí tiene para pagar su depa. Es raro”, respondió Elías Roca a un usuario, según Amor y Fuego.

El historial de conflictos entre ambos no es reciente. El programa Amor y Fuego reveló que en 2019 y 2022, Jimena Elías Roca acudió a la comisaría para denunciar a Gonzalo Revoredo por violencia psicológica. En el parte policial de 2019, se consigna que la denunciante fue víctima de violencia psicológica por parte del padre de sus hijos, quien le gritó que no tenía trabajo y que debía entenderlo porque es actor.

En 2022, la denuncia se repitió bajo la misma modalidad, con acusaciones de amenazas e insultos constantes, según la lectura de los partes policiales difundidos por Amor y Fuego. Hasta el momento, Gonzalo Revoredo no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones, mientras Jimena Elías Roca continúa insistiendo en que el actor no cumple ni económica ni emocionalmente con sus hijos, a pesar de que, según ella, sí cuenta con recursos para solventar otros gastos.

Temas Relacionados

Gonzalo Revoredo Jimena Elías Roca Amor y Fuegoperu-entretenimiento

Más Noticias

Incendio de grandes proporciones en Huachipa: fuego consume almacén de productos inflamables en La Florida de Cajamarquilla

Hasta el momento, 19 unidades de bomberos trabajan en controlar el incendio, mientras enfrentan complicaciones por falta de agua y tráfico en la zona

Incendio de grandes proporciones en

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘merengues’ buscarán completar la fiesta con el ‘pedacito de cielo’ con la premiación del tercer título consecutivo en la Liga 1. Sigue las incidencias

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN

GOLPERU premió a Universitario con más de 1 millón de soles por su tricampeonato en Liga 1

El Consorcio Fútbol Perú mostró el cheque de dinero para la ‘U’ en la previa del duelo ante Deportivo Garcilaso por la fecha 18 del Torneo Clausura

GOLPERU premió a Universitario con

Farruko sorprende con su visita a Cusco: conoció Machu Picchu, subió a la Montaña de Siete Colores y disfrutó de los paisajes peruanos

El cantante puertorriqueño vivió una experiencia mágica en su paso por el Perú y dejó mensajes llenos de espiritualidad para sus fans.

Farruko sorprende con su visita

Voleibolista de Géminis respaldó decisión de club de destituir a Otávio Machado: “Necesitamos un técnico que nos exija”

La central dominicana Florangel Terrero, adémas, se refirió a la llegada de Natalia Málaga para luchar por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Voleibolista de Géminis respaldó decisión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rómulo Mucho sobre debate de

Rómulo Mucho sobre debate de nueva ampliación del Reinfo: “Habría muchos congresistas financiados por la minería ilegal”

Asilo de Betssy Chávez en suspenso: Gobierno de Perú pone en espera el salvoconducto para que viaje a México

Antauro Humala busca un partido político para postular al Senado: “Estamos pidiendo el número uno”

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

Oficial Mayor asegura que no autorizó el uso de cámara del Congreso en mitin fujimorista, porque estaba de vacaciones

ENTRETENIMIENTO

Farruko sorprende con su visita

Farruko sorprende con su visita a Cusco: conoció Machu Picchu, subió a la Montaña de Siete Colores y disfrutó de los paisajes peruanos

Pamela López destruye a Pamela Franco y la llama ‘mujerzuela’: “Jamás he comido algo clandestino”

Netflix Perú: Estas son las mejores series para ver hoy

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Christian Domínguez recibe advertencia del colegio de Camila por participar en campaña de Alejandra Baigorria: “Es menor de edad”

DEPORTES

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

GOLPERU premió a Universitario con más de 1 millón de soles por su tricampeonato en Liga 1

Voleibolista de Géminis respaldó decisión de club de destituir a Otávio Machado: “Necesitamos un técnico que nos exija”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025