Laura Spoya confirma que los Good Time fueron convocados por otro canal de streaming tras su salida de TodoGood

(Panamericana Televisión)

La presentadora Laura Spoya confirmó que el equipo de Good Time fue contactado por distintas plataformas de streaming tras su salida de TodoGood, el canal que los albergó durante nueve meses.

Desde su programa ‘Al sexto día’, la conductora explicó que el grupo se mantiene unido y que cualquier decisión se tomará en consenso entre los cuatro integrantes.

Spoya aclaró que no existieron conflictos con el “Pelado” ni con la producción anterior, aunque reconoció que sí hubo un acercamiento de parte de otro creador digital. La influencer afirmó que las conversaciones con nuevos canales se mantienen en evaluación.

Una salida inesperada, pero sin conflictos

(Panamericana Televisión)

Laura Spoya decidió hablar públicamente sobre la ruptura del grupo con TodoGood, plataforma donde los Good Time desarrollaron su programa por casi un año. En su declaración, la modelo y conductora explicó que el final de esta etapa no respondió a enfrentamientos internos ni desacuerdos con el productor José Rodríguez, más conocido como “el Pelado”.

“Muchas personas han dicho varias cosas, que nos han llamado por aquí, que nos han llamado por allá. Efectivamente, sí tenemos que ser sinceros al respecto, nos han llamado muchos canales de streaming para poder estar dentro de sus plataformas”, señaló Spoya durante su espacio televisivo.

La presentadora comentó que la relación con TodoGood terminó en buenos términos. “Se han creado miles de especulaciones, un montón de teorías conspirativas al respecto, pero la verdad es que yo a ellos les deseo lo mejor. Han sido nuestra casa por nueve meses”, expresó con serenidad.

Ofertas y propuestas en el aire

(Panamericana Televisión)

Desde hace semanas se especulaba que el grupo conformado por Spoya y sus compañeros había recibido ofertas de otros espacios digitales. La propia conductora confirmó que las llamadas y propuestas llegaron desde distintos frentes, incluyendo un canal de un conocido youtuber.

Fuentes cercanas a la producción mencionaron que el primer contacto se produjo hace más de un mes, cuando un representante de una nueva plataforma buscó sumar al equipo a su grilla de contenidos. La negociación aún no está cerrada y forma parte del proceso de evaluación colectiva que caracteriza a los Good Time.

“El grupo siempre ha tomado decisiones en conjunto. Donde se mueve uno, se mueven todos”, enfatizó Spoya al ser consultada sobre la posibilidad de integrarse a otro canal.

Un grupo que se mueve en bloque

(Panamericana Televisión)

El colectivo de creadores se ha distinguido por su dinámica interna y la lealtad entre sus integrantes. Desde sus inicios, los Good Time han sostenido que cada paso debe ser producto del consenso.

Spoya recalcó que la unidad del grupo es una prioridad. “Todavía requiere una evaluación previa entre los cuatro, porque siempre somos un consenso. Donde se mueve uno, se mueven todos. Entonces, todavía estamos decidiendo”, señaló.

El equipo prefiere analizar con calma las alternativas antes de comprometerse con una nueva casa digital. La experiencia en TodoGood les permitió consolidar su estilo y su conexión con el público, elementos que buscan preservar en el siguiente proyecto.

Pese a la incertidumbre sobre su futuro, el vínculo entre los integrantes se mantiene firme. Su trabajo conjunto continúa fuera de cámaras, mientras exploran nuevos formatos y estrategias de contenido.

Rumores, versiones y decisiones pendientes

(Panamericana Televisión)

La salida de los Good Time de TodoGood generó un torbellino de especulaciones en redes sociales. Algunos usuarios sugirieron conflictos económicos o diferencias con la dirección del canal. Sin embargo, Spoya desmintió categóricamente cualquier enfrentamiento.

“La relación de nosotros con TodoGood ha terminado por lo sano, la verdad”, afirmó la conductora, quien evitó dar más detalles sobre los motivos internos de la separación.

La presentadora reconoció que entiende la curiosidad del público, pero pidió respeto ante las versiones no verificadas que circulan. “Se han creado miles de especulaciones y teorías conspirativas, pero no hay nada de eso. Solo estamos tomando decisiones como grupo”, puntualizó.

La figura televisiva explicó que las negociaciones con nuevos canales aún no se han cerrado y que la prioridad es elegir un espacio que respete la independencia creativa del equipo. “Han sido nuestra casa por nueve meses y les deseo lo mejor”, repitió, reafirmando su postura conciliadora.