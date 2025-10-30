Las frases más filosas de Pamela López contra Pamela Franco y Christian Cueva tras el escaso éxito de la cumbiambera: “Son un par de cómicos”

La esposa de Christian Cueva no se guardó nada y respondió con frases sarcásticas tras la emotiva aparición de la cantante en televisión, desatando un nuevo capítulo en su mediática rivalidad (Amor y Fuego)

En tono irónico y entre risas, López imitó el llanto de la cantante, refiriéndose a su mea culpa pública en el programa “Mande Quien Mande”. Además, lanzó indirectas sobre el presente artístico de Franco, señalando que “volvió a sus inicios” y “despertó de un mal sueño”.

Su intervención, difundida en “Amor y Fuego”, no solo provocó comentarios en redes, sino que reavivó la tensión mediática entre las protagonistas del escándalo que marcó uno de los episodios más mediáticos del año en la farándula peruana.

Un reencuentro con las cámaras y las ironías

Con humor mordaz, Pamela López reapareció ante el público y se refirió a Pamela Franco y Christian Cueva, burlándose de su relación y del recuerdo de los episodios que la marcaron. (Amor y Fuego)

Pamela López apareció nuevamente ante los reflectores para hablar sin filtros sobre la polémica relación entre Christian Cueva y Pamela Franco, tema que aún despierta la atención pública. Con tono sarcástico, evocó los episodios de infidelidad que la afectaron directamente, pero esta vez desde la burla.

“A mí seguro me mandaría a cualquier lugar, a Miami, a Perú, para llevarlo, que siempre hacía, pues, por la clandestina”, dijo entre risas, haciendo alusión a los presuntos viajes de Cueva y sus encuentros con la cantante.

La entrevistada utilizó la ironía como un escudo y un arma. En medio de risas, arremetió contra la artista al calificarla como “la Pinocha de la cumbia”, en referencia a las mentiras que, según ella, habrían acompañado la historia sentimental de la pareja.

La expareja del futbolista mantuvo la misma actitud a lo largo de la entrevista. Su lenguaje corporal transmitió desdén, una especie de liberación frente al pasado que tantas veces la puso en el centro del escándalo mediático. Con cada frase, Pamela buscó marcar distancia entre la mujer dolida que fue y la figura pública que hoy maneja el humor como defensa.

El llanto de Pamela Franco y la respuesta con burla

Pamela López imitó el llanto de Pamela Franco en televisión y transformó su arrepentimiento en comedia, provocando risas en el set y una ola de reacciones en redes sociales. (Amor y Fuego)

El episodio que detonó esta nueva reacción fue la aparición de Pamela Franco en el programa “Mande Quien Mande”, donde rompió en llanto y ofreció disculpas públicas. En ese contexto, López no dudó en parodiar la escena durante la entrevista. “Yo pido perdón a la señora Pamela... no, fue el peor error de mi vida... acepto, no ‘acecto’, acepto”, dijo entre risas, imitando la voz quebrada de Franco y provocando las carcajadas del equipo de “Amor y Fuego”.

“Yo creo que son un par de cómicos, se merecen estar juntos por el resto de sus vidas. Amén”, remató López con una sonrisa que selló su intención de dejar las cosas claras, sin dramatismo. Su frase se convirtió en titular inmediato, replicado por distintos espacios de farándula.

El enfrentamiento mediático entre ambas mujeres no es nuevo. Desde que se conoció la relación entre el futbolista y la cumbiambera, cada gesto, declaración o publicación ha sido analizado y amplificado por la prensa de espectáculos. Sin embargo, esta vez el tono humorístico de López pareció marcar un cambio en su narrativa: ya no la víctima, sino la observadora que ridiculiza la escena desde afuera.

El presente de Pamela Franco

Entre risas, Pamela López señaló que Pamela Franco “regresó a la realidad” tras su crisis mediática, y que su carrera enfrenta un difícil momento ante la pérdida de apoyo del público. (Amor y Fuego)

En paralelo a las burlas de López, la situación profesional de Pamela Franco ha sido objeto de comentarios. La exintegrante de “Alma Bella” atraviesa una etapa complicada en su carrera musical. Algunos de sus conciertos recientes no han tenido la convocatoria esperada, lo que también fue motivo de ironía para su homónima.

“Está volviendo a sus inicios, ¿no? Regresó a la realidad, despertó de un mal sueño”, comentó López, aludiendo al aparente declive de la cantante en los últimos meses. El sarcasmo se extendió al punto de sugerir que el público había dejado de respaldarla. “La gente apoya a quien tiene que apoyar y si no le va bien, pues mamita, ya habrá tiempos mejores”, añadió, con tono de falsa compasión.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Mientras algunos seguidores de López celebraron su capacidad para reírse de lo vivido, otros defendieron a Pamela Franco, señalando que el dolor no debería ser motivo de burla. La controversia volvió a dividir a los usuarios entre quienes empatizan con la exesposa y quienes creen que el escándalo ya debería quedar atrás.

El enfrentamiento entre las dos Pamelas sigue siendo uno de los capítulos más comentados del entretenimiento peruano reciente. Entre risas, lágrimas, ironías y silencios, ambas han convertido su historia en un espectáculo de emociones cruzadas que mantiene al público pendiente de cada nuevo episodio.