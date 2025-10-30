Perú

Las frases más filosas de Pamela López contra Pamela Franco y Christian Cueva tras el escaso éxito de la cumbiambera: “Son un par de cómicos”

Entre risas y comentarios directos, la todavía esposa volvió a poner en el centro de la conversación el presente artístico de la llamada ‘Pinocha de la cumbia’

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
La esposa de Christian Cueva no se guardó nada y respondió con frases sarcásticas tras la emotiva aparición de la cantante en televisión, desatando un nuevo capítulo en su mediática rivalidad (Amor y Fuego)
Pamela López volvió a generar controversia tras su más reciente aparición en televisión, donde se burló abiertamente de Pamela Franco y de su expareja, el futbolista Christian Cueva.

En tono irónico y entre risas, López imitó el llanto de la cantante, refiriéndose a su mea culpa pública en el programa “Mande Quien Mande”. Además, lanzó indirectas sobre el presente artístico de Franco, señalando que “volvió a sus inicios” y “despertó de un mal sueño”.

Su intervención, difundida en “Amor y Fuego”, no solo provocó comentarios en redes, sino que reavivó la tensión mediática entre las protagonistas del escándalo que marcó uno de los episodios más mediáticos del año en la farándula peruana.

Un reencuentro con las cámaras y las ironías

Con humor mordaz, Pamela López
Con humor mordaz, Pamela López reapareció ante el público y se refirió a Pamela Franco y Christian Cueva, burlándose de su relación y del recuerdo de los episodios que la marcaron. (Amor y Fuego)

Pamela López apareció nuevamente ante los reflectores para hablar sin filtros sobre la polémica relación entre Christian Cueva y Pamela Franco, tema que aún despierta la atención pública. Con tono sarcástico, evocó los episodios de infidelidad que la afectaron directamente, pero esta vez desde la burla.

“A mí seguro me mandaría a cualquier lugar, a Miami, a Perú, para llevarlo, que siempre hacía, pues, por la clandestina”, dijo entre risas, haciendo alusión a los presuntos viajes de Cueva y sus encuentros con la cantante.

La entrevistada utilizó la ironía como un escudo y un arma. En medio de risas, arremetió contra la artista al calificarla como “la Pinocha de la cumbia”, en referencia a las mentiras que, según ella, habrían acompañado la historia sentimental de la pareja.

La expareja del futbolista mantuvo la misma actitud a lo largo de la entrevista. Su lenguaje corporal transmitió desdén, una especie de liberación frente al pasado que tantas veces la puso en el centro del escándalo mediático. Con cada frase, Pamela buscó marcar distancia entre la mujer dolida que fue y la figura pública que hoy maneja el humor como defensa.

El llanto de Pamela Franco y la respuesta con burla

Pamela López imitó el llanto
Pamela López imitó el llanto de Pamela Franco en televisión y transformó su arrepentimiento en comedia, provocando risas en el set y una ola de reacciones en redes sociales. (Amor y Fuego)

El episodio que detonó esta nueva reacción fue la aparición de Pamela Franco en el programa “Mande Quien Mande”, donde rompió en llanto y ofreció disculpas públicas. En ese contexto, López no dudó en parodiar la escena durante la entrevista. “Yo pido perdón a la señora Pamela... no, fue el peor error de mi vida... acepto, no ‘acecto’, acepto”, dijo entre risas, imitando la voz quebrada de Franco y provocando las carcajadas del equipo de “Amor y Fuego”.

“Yo creo que son un par de cómicos, se merecen estar juntos por el resto de sus vidas. Amén”, remató López con una sonrisa que selló su intención de dejar las cosas claras, sin dramatismo. Su frase se convirtió en titular inmediato, replicado por distintos espacios de farándula.

El enfrentamiento mediático entre ambas mujeres no es nuevo. Desde que se conoció la relación entre el futbolista y la cumbiambera, cada gesto, declaración o publicación ha sido analizado y amplificado por la prensa de espectáculos. Sin embargo, esta vez el tono humorístico de López pareció marcar un cambio en su narrativa: ya no la víctima, sino la observadora que ridiculiza la escena desde afuera.

El presente de Pamela Franco

Entre risas, Pamela López señaló
Entre risas, Pamela López señaló que Pamela Franco “regresó a la realidad” tras su crisis mediática, y que su carrera enfrenta un difícil momento ante la pérdida de apoyo del público. (Amor y Fuego)

En paralelo a las burlas de López, la situación profesional de Pamela Franco ha sido objeto de comentarios. La exintegrante de “Alma Bella” atraviesa una etapa complicada en su carrera musical. Algunos de sus conciertos recientes no han tenido la convocatoria esperada, lo que también fue motivo de ironía para su homónima.

“Está volviendo a sus inicios, ¿no? Regresó a la realidad, despertó de un mal sueño”, comentó López, aludiendo al aparente declive de la cantante en los últimos meses. El sarcasmo se extendió al punto de sugerir que el público había dejado de respaldarla. “La gente apoya a quien tiene que apoyar y si no le va bien, pues mamita, ya habrá tiempos mejores”, añadió, con tono de falsa compasión.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Mientras algunos seguidores de López celebraron su capacidad para reírse de lo vivido, otros defendieron a Pamela Franco, señalando que el dolor no debería ser motivo de burla. La controversia volvió a dividir a los usuarios entre quienes empatizan con la exesposa y quienes creen que el escándalo ya debería quedar atrás.

El enfrentamiento entre las dos Pamelas sigue siendo uno de los capítulos más comentados del entretenimiento peruano reciente. Entre risas, lágrimas, ironías y silencios, ambas han convertido su historia en un espectáculo de emociones cruzadas que mantiene al público pendiente de cada nuevo episodio.

Temas Relacionados

Pamela LópezPamela FrancoChristian Cuevaperu–entretenimiento

Más Noticias

Tres tripulantes mueren en accidente de helicóptero de empresa Helisur en planta de gas de Malvinas, en Cusco

La aeronave realizaba maniobras de carga dentro del complejo operado por Pluspetrol, en el distrito de Megantoni

Tres tripulantes mueren en accidente

Rebeca Escribens celebra en Barcelona graduación de su hijo con tierno mensaje: “Se enfrentó a una madre que aún era menor de edad”

La presentadora viajó a España para presenciar el logro académico de su primogénito, recordando los desafíos de la maternidad temprana y el apoyo fundamental de su entorno familiar

Rebeca Escribens celebra en Barcelona

Los Mirlos, Ruth Karina y Mauricio Mesones encabezan el Amazónico Fest 2025: conoce las fechas, entradas y ubicación

Con más de 20 presentaciones musicales, zonas inmersivas y un concurso gastronómico, la segunda edición del festival reunirá a artistas, chefs y emprendedores que celebran la diversidad cultural y natural de la selva peruana

Los Mirlos, Ruth Karina y

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada será decisiva para algunos equipos: Racing y Flamengo definirán al finalista de la Copa Libertadores, Juventus hará lo suyo en la Serie A, Manchester City tendrá acción en EFL Cup, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 29

José Jerí reacciona a la exposición de datos personales por parte de Reniec, incluidos los suyos: “No era necesario”

El presidente interino señaló que la divulgación fue obligatoria por norma, pero expresó reparos sobre la reincidencia en la exposición de información sensible de la ciudadanía

José Jerí reacciona a la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí reacciona a la

José Jerí reacciona a la exposición de datos personales por parte de Reniec, incluidos los suyos: “No era necesario”

Susy Díaz desmiente su candidatura y explica por qué no volverá a la política: “Espero me comprendan”

Se frustró homenaje de Rafael López Aliaga: MML aprobó acto para Javier Milei, pero el presidente canceló su viaje a Lima

César Acuña deja fuera de campaña electoral a su hermano Óscar Acuña y anuncia investigación interna tras vínculos con Frigoinca

Keiko Fujimori será candidata a la Presidencia por cuarta vez: estos son los aspirantes a la Vicepresidencia, Senado y Cámara de Diputados por Fuerza Popular

ENTRETENIMIENTO

Rebeca Escribens celebra en Barcelona

Rebeca Escribens celebra en Barcelona graduación de su hijo con tierno mensaje: “Se enfrentó a una madre que aún era menor de edad”

Tilsa Lozano lanza indirecta luego de que Jackson Mora fue captado con rubia: “Cada payaso en su circo”

Macarena Gastaldo y Pamela López protagonizan un tenso cara a cara: “Por supuesto que miente”

Arcángel llega a Cusco y visita Machu Picchu como parte de su recorrido por las siete maravillas del mundo moderno

Nadeska Widausky explota contra Pamela López y ella responde: “Yo jamás he dado sexo a cambio de dinero”

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 29

Partidos de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Racing vs Flamengo HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Libertadores 2025

Cenaida Uribe llamó “dictador” a Gino Vegas y criticó su gestión: “Los clubes deberíamos hacernos respetar un poco más”

Gianluca Lapadula sigue goleando en Italia: gran cabezazo con el que anotó en Spezia vs Padova por Serie B 2025/26

Luis Ramos espera definir su futuro pronto mientras América de Cali negocia con Cusco FC la compra de su carta pase por un millón de dólares