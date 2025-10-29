Reapertura del aeropuerto de Jaén: CORPAC confirma primer vuelo comercial tras casi tres años de cierre

Aeropuerto de Jaén reabre tras casi tres años de cierre con mejoras integrales en su infraestructura

Después de casi tres años de paralización, el aeropuerto Fernando Belaúnde Terry, ubicado en la provincia de Jaén, volvió a operar oficialmente. La presidenta del directorio de CORPAC, Tábata Vivanco, confirmó que las operaciones se reanudaron este miércoles con un vuelo de inspección, mientras que el primer vuelo comercial se realizará al día siguiente.

“A partir del día de hoy, estamos reabriendo las operaciones del aeropuerto de Jaén. A las doce del día vamos a realizar un vuelo de inspección, y el día de mañana estamos recibiendo el primer vuelo comercial. Es un vuelo de LATAM que sale de Lima a las diez cincuenta y cinco de la mañana, llega a las doce y treinta y cinco de Lima”, explicó Vivanco.

Durante una entrevista con RPP, la titular de CORPAC precisó que, por ahora, los vuelos comerciales se realizarán tres veces por semana —los martes, jueves y domingos—, aunque a partir de enero se implementará una frecuencia diaria.

Trabajos de rehabilitación en la pista y terminal aéreo duraron casi tres años. Foto: Celendín noticias

“Desde CORPAC garantizamos el correcto funcionamiento, cumpliendo con todas las normas técnicas internacionales y los estándares de seguridad. Ya estamos listos para que Jaén nuevamente abra sus puertas al mundo”, aseguró.

CORPAC garantiza seguridad y continuidad de las operaciones

Vivanco señaló que el aeropuerto está totalmente operativo y preparado para atender vuelos de distinto tipo, incluidos los médicos o de emergencia.

“Desde CORPAC garantizamos la seguridad de las operaciones y también desde el lado de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) garantizamos que todo va a funcionar de la manera correcta, con los estándares de calidad y sobre todo con un servicio ininterrumpido”, destacó.

Además, agradeció la paciencia de la población y el trabajo coordinado con las autoridades locales, que permitieron destrabar los procesos técnicos y contractuales. “Ese era un compromiso que se renovó la semana pasada en una reunión con diversas autoridades de Jaén y también con la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Aldo Prieto, en que ya había preanunciado que esta semana sí o sí se reaperturaba el aeropuerto”, recordó.

CORPAC anuncia culminación de trabajos en aeropuerto de Jaén.

¿Por qué sretrasóso la reapertura del aeropuerto?

La presidenta de CORPAC explicó que el cierre del aeropuerto se extendió debido a problemas administrativos y condiciones climáticas adversas. “El mantenimiento se ha iniciado en enero de este año. El tema de que el aeropuerto haya estado cerrado por una mayor cantidad de tiempo se debe a que lamentablemente hubo temas contractuales, temas de proveedores antiguos”, señaló.

A ello se sumaron los efectos del clima: “Podemos recordar que este año Jaén ha tenido una cantidad de lluvias que en los últimos diez años no había tenido”, dijo Vivanco.

¿Qué mejoras se implementaron en el Aeropuerto de Jaén?

El mantenimiento, valorizado en tres millones y medio de soles, incluyó la intervención de más de 15 000 metros cuadrados de pista, con la colocación de una base estabilizada y asfalto en caliente de alta resistencia, además de geomallas y geotextiles para proteger la superficie de la humedad. También se rehabilitó el dren paralelo, garantizando un adecuado sistema de evacuación de aguas pluviales.

En paralelo, se realizaron mejoras en el terminal de pasajeros, que ahora cuenta con sistema de rayos X, detector de metales, faja transportadora y una plataforma con capacidad para recibir dos aeronaves A320.