Ministerio de Vivienda abre convocatoria laboral con vacantes para personas con secundaria y sueldos de hasta S/ 14.000

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) publicó una nueva convocatoria laboral CAS para octubre de 2025, con 16 plazas disponibles para profesionales, técnicos y personas con secundaria completa. Los sueldos ofrecidos varían entre S/4.000 y S/14.000, y las vacantes están distribuidas en Lima, Callao, Huánuco, Piura, Junín y Apurímac. Las postulaciones estarán abiertas hasta el martes 29 de octubre de 2025.
Esta oportunidad está dirigida a egresados, bachilleres y titulados universitarios en carreras como Arquitectura, Derecho, Economía, Ingeniería Civil, Ambiental, Sanitaria o Industrial, además de técnicos en Administración y Archivística, y personal con secundaria completa para puestos operativos. Todos los contratos se realizarán bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
¿Qué vacantes ofrece el Ministerio de Vivienda?
El proceso de selección incluye puestos especializados, técnicos y operativos, con remuneraciones competitivas según el nivel académico requerido. A continuación, el detalle de los principales cargos disponibles:
- CAS N° 212 – Asistente Administrativo de Legajo y Archivo
- Requisitos: Egresado universitario en Bibliotecología, Historia, Administración, Ingeniería Industrial o Contabilidad; o título técnico en Administración o Archivística.
- Sueldo: S/4.000
- Lugar: Callao
- CAS N° 213 – Analista Legal
- Requisitos: Título o licenciatura en Derecho.
- Sueldo: S/7.500
- Lugar: Lima
- CAS N° 214 – Analista en gestión presupuestal y planificación de procesos
- Requisitos: Bachiller en Economía, Ingeniería Económica, Ingeniería Industrial o Administración.
- Sueldo: S/6.000
- Lugar: Lima
- CAS N° 215 – Especialista en monitoreo y seguimiento presupuestal
- Requisitos: Título en Administración, Economía, Ingeniería Económica o Contabilidad.
- Sueldo: S/10.000
- Lugar: Lima
- CAS N° 216 – Experto en Confiabilidad de la Prestación de los Servicios
- Requisitos: Título en Economía, Estadística, Ingeniería Económica, Sanitaria, Civil o Ambiental.
- Sueldo: S/14.000
- Lugar: Lima
- CAS N° 217 – Especialista en Gestión de Riesgo de Desastres y Proyectos de Inversión Pública
- Requisitos: Título en Arquitectura, Ingeniería Civil o Ingeniería Geográfica.
- Sueldo: S/8.100
- Lugar: Lima
- CAS N° 218 – Especialista en Gestión Urbana
- Requisitos: Título en Arquitectura.
- Sueldo: S/8.100
- Lugar: Lima
- CAS N° 219 – Especialista en Gestión de Riesgo de Desastres y Sistemas de Información Geográfica
- Requisitos: Título en Arquitectura, Ingeniería Civil o Geografía.
- Sueldo: S/9.000
- Lugar: Lima
- CAS N° 220 y N° 221 – Coordinadores Regionales UBO (Huánuco y Piura)
- Requisitos: Título en Ingeniería Civil, Mecánica, Industrial, Agrónoma o Agrícola.
- Sueldo: S/8.000
- Lugares: Huánuco y Piura
- CAS N° 222 al N° 226 – Operadores de vehículo pesado
- Requisitos: Secundaria completa y licencia de conducir A III C.
- Sueldo: S/5.000
- Lugares: Lima, Apurímac y Junín
- CAS N° 227 – Analista de Infraestructura Urbana
- Requisitos: Título en Arquitectura.
- Sueldo: S/8.000
- Lugar: Lima
Cada puesto cuenta con bases específicas y anexos que deben revisarse antes de postular. El Ministerio recomienda verificar los documentos requeridos, formatos y condiciones de cada plaza.
Cómo postular a la convocatoria CAS del Ministerio de Vivienda
El proceso de postulación se realiza de manera virtual y gratuita, siguiendo las etapas establecidas en el cronograma oficial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).
Pasos para postular:
- Revisar las bases de cada puesto disponibles en el portal oficial del MVCS.
- Verificar los requisitos académicos y experiencia profesional exigidos para la vacante elegida.
- Preparar la documentación requerida, incluyendo formatos, anexos y declaraciones juradas.
- Presentar la postulación según las instrucciones detalladas en las bases (formato digital o formulario en línea).
- Esperar la publicación de resultados preliminares, que se realiza según el cronograma del proceso.
La fecha límite de postulación es el martes 29 de octubre de 2025, sin posibilidad de prórroga. Se recomienda no esperar al último día para evitar errores o saturación en el sistema de recepción.
Datos clave de la convocatoria
- Entidad contratante: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- Tipo de contrato: CAS
- Número total de vacantes: 16
- Rango salarial: S/4.000 a S/14.000
- Modalidad de postulación: Virtual
- Cierre de convocatoria: 29 de octubre de 2025
- Regiones con vacantes: Lima, Callao, Huánuco, Piura, Junín y Apurímac
Esta convocatoria representa una oportunidad destacada para profesionales de diversas ramas técnicas y universitarias, así como para personal operativo con experiencia en conducción pesada, interesados en integrarse al sector público.