Masivo robo en Ayacucho: Cinco buses interprovinciales fueron asaltados en la vía Los Libertadores

Pasajeros denunciaron que delincuentes asaltaron cinco buses interprovinciales en la vía Los Libertadores, en la región Ayacucho. (Foto: Andina)

Una cadena de asaltos sacudió la madrugada de este martes 28 de octubre la vía Los Libertadores en el sector Chaupi, en la región Ayacucho.

A la altura de una zona sin iluminación ni resguardo, cinco buses interprovinciales que se dirigían a Lima fueron interceptados por un grupo de sujetos fuertemente armados y con los rostros cubiertos.

Los delincuentes habían preparado una barricada con piedras de gran tamaño para bloquear por completo la carretera e obligar a los vehículos a detenerse.

La primera víctima del ataque fue un bus de la empresa Antezana, que partió desde Ayacucho la noche anterior. El conductor recibió la orden de virar hacia un descampado, pero el vehículo terminó colisionado contra dos postes y su cabina quedó atascada, impidiendo el ingreso de los asaltantes.

La frustración de uno de los atacantes se reflejó en disparos contra el parabrisas, sin que los ocupantes sufrieran heridas. Con la carretera bloqueada por este accidente, los encapuchados ejecutaron el asalto a otros cuatro autobuses que quedaron atrapados en el mismo sector.

Las víctimas narraron a diversos medios que fueron encañonadas y amenazadas. “Nos dijeron que nos quedáramos quietos y nos tiráramos al piso, o disparaban”, relató un pasajero.

Los delincuentes les quitaron dinero, celulares, maletas, joyas y documentos. Testigos aseguraron que los atacantes dispararon varias veces al aire, buscando intimidar y someter a los presentes. “No importó que había niños ni personas mayores”, coincidieron los pasajeros entrevistados.

Ayacucho y la conectividad interregional por la Vía Los Libertadores sufren una situación de inseguridad creciente en este corredor vial, que conecta la sierra y la costa a través de regiones como Ica y Huancavelica.

Esta carretera es fundamental para más de 24,000 habitantes, facilitando rutas comerciales y desplazamiento de productos, según fuentes oficiales. A pesar de obras de mantenimiento reciente y de una concesión otorgada para mejorar la transitabilidad, persisten tramos deteriorados, fallas de seguridad y zonas sin presencia policial.

Pasajeros denunciaron que delincuentes asaltaron cinco buses interprovinciales en la vía Los Libertadores, en la región Ayacucho. (Foto: Andina)

Operativos y respuestas

Tras el ataque, los delincuentes escaparon en dirección a Rumichaca a bordo de una camioneta negra. Los pasajeros afectados quedaron sin auxilio inmediato en la oscuridad.

Mientras algunos lograron comunicarse por teléfonos de emergencia, otros improvisaron fogatas al costado de la vía a la espera del arribo policial.

Los operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplegaron en la zona, pero hasta el momento no se registraron detenciones ni recupero de bienes.

La investigación se centra ahora en identificar a los responsables de estos asaltos. El reporte policial señala que no es un hecho aislado: en las últimas semanas, la misma ruta ha sido escenario de ataques con características similares, normalmente cometidos en la madrugada y en tramos desprotegidos entre San Felipe y Chaupi.

Organizaciones de usuarios y empresas de transporte han exigido el establecimiento de controles permanentes y mayor patrullaje, advirtiendo sobre el riesgo de nuevas acciones violentas.

El temor y la incertidumbre crecen entre quienes dependen de la vía Los Libertadores para conectar Ayacucho y Lima. Hasta ahora, la respuesta oficial se ha limitado a operativos reactivos, que inician tras los incidentes y no impiden la repetición de estos ataques.