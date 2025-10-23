Duraznos en Lima y Callao tienen más de 4.500% de isoprotiolano y 2.000% de otros químicos prohibidos: niños y embarazadas corren peligro

El hallazgo de residuos de plaguicidas en duraznos vendidos en Lima y Callao revela graves riesgos para la salud pública y deficiencias en el control estatal de alimentos frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente monitoreo ciudadano, difundido por Salud con Lupa, detectó residuos de plaguicidas en duraznos vendidos en mercados de Lima y Callao que superan los límites legales permitidos, lo que plantea un riesgo directo para la salud de los consumidores.

El estudio, realizado en octubre de 2025 por el Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en Alimentos y analizado por el laboratorio Mérieux Nutrisciences, encontró que cuatro de cinco muestras de durazno variedad Huayco presentaron niveles de agroquímicos por encima de los valores máximos establecidos por la normativa peruana. Según los resultados, “ninguna de las muestras habría sido considerada segura bajo los estándares de Estados Unidos”.

Mercados de Lima y Callao venden duraznos con residuos tóxicos

Las muestras se recolectaron en cinco mercados representativos: Gran Mercado Mayorista de Lima (Santa Anita), Lobatón (Lince), San José (Jesús María), Bellavista y Minka (Callao). Solo la muestra del Mercado San José de Jesús María cumplió con los límites legales. En los otros casos, los residuos de plaguicidas excedieron ampliamente los valores permitidos.

El caso más alarmante se registró en el mercado Minka, donde el fungicida isoprotiolano apareció en una concentración 45 veces mayor al límite legal, mientras que los plaguicidas azociclotín y cihexatín alcanzaron niveles 20 veces superiores a lo permitido.

El laboratorio Mérieux Nutrisciences, acreditado por Senasa, confirmó la presencia de agroquímicos en duraznos de mercados mayoristas y minoristas de Lima y Callao, con solo una muestra cumpliendo los límites legales peruanos. (Pexels)

¿Duraznos en mercados limeños superan límites legales de plaguicidas?

El consumo de duraznos contaminados representa un riesgo porque muchas personas los comen frescos, sin pelar ni lavar de forma exhaustiva. Esta práctica facilita la entrada de los químicos al organismo, donde pueden acumularse en órganos y tejidos.

El isoprotiolano, uno de los plaguicidas detectados, puede causar irritación en la piel y los ojos, y su exposición continua puede afectar la fertilidad y dañar órganos internos. El ciprodinilo, otro compuesto hallado, altera el funcionamiento del hígado, los riñones y la tiroides, y resulta tóxico para especies acuáticas.

Finalmente, los acaricidas azociclotín y cihexatín presentan riesgos adicionales: el primero puede provocar intoxicaciones por contacto o inhalación, y el segundo está vinculado a malformaciones congénitas y daños neurológicos.

Senasa confirma persistencia de plaguicidas en duraznos pese a controles

Lavar o pelar los duraznos reduce parte de los residuos, pero algunos plaguicidas penetran la pulpa y permanecen en el interior de la fruta. Cuando las concentraciones superan los límites legales, el problema trasciende la higiene y se convierte en una amenaza para la salud pública.

El consumo frecuente de frutas y verduras contaminadas puede favorecer la acumulación de estos químicos y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. Los niños, las mujeres embarazadas y las personas con defensas bajas resultan especialmente vulnerables.

Lavar o pelar los duraznos reduce parte de los residuos, pero los plaguicidas sistémicos pueden permanecer en la pulpa, representando una amenaza para la salud pública.| Andina

El monitoreo ciudadano advierte que la responsabilidad de garantizar la inocuidad de los alimentos recae en los gobiernos locales y en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

Los propios estudios del Senasa confirman la persistencia del problema: en 2023, 60% de las muestras de durazno analizadas resultaron no conformes, y en 2024, la cifra fue de 50,6%. A pesar de estas cifras, los controles actuales no logran frenar el uso indebido de plaguicidas ni evitar que productos contaminados lleguen a los mercados.

Uso indebido de plaguicidas en cultivos de durazno pone en riesgo la salud pública

Las organizaciones que integran el Monitoreo Ciudadano de Pesticidas en Alimentos recomiendan reforzar la fiscalización del Senasa y ampliar la cobertura hacia pequeños y medianos productores, donde el uso de agroquímicos suele escapar al control estatal. También proponen implementar mecanismos de trazabilidad para conocer el origen de los productos agrícolas y fortalecer las certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas.

Según el informe, “solo con controles efectivos y coordinación entre los distintos niveles del Estado será posible reducir la exposición cotidiana de la población a los plaguicidas y avanzar hacia una producción alimentaria verdaderamente inocua”.

A futuro, la investigación sugiere que la solución pasa por una mayor fiscalización, la implementación de sistemas de rastreo y la promoción de prácticas agrícolas seguras. El desafío para las autoridades y la sociedad es asegurar que los alimentos frescos no representen un riesgo invisible para la salud de la población.